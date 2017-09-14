Додано: Суб 15 лют, 2025 20:46

ЛАД написав: budivelnik написав: ..........

А тут все грає роль

Не можна тільки закручувати - зірве різьбу

Тому

Якщо десь затягуєш - зобовязаний в іншому місці попустити...

Спроба запхнути всіх в ЗСУ без запобіжного клапана у вигляді можливості вийти з ЗСУ -це автоматично створити умови для вибуху...

Тоді й побачите і Залізного Генерала і Шоколадного баригу....

Один очолить осколки після вибуху, другий зцементує Державу. ..........А тут все грає рольНе можна тільки закручувати - зірве різьбуТомуЯкщо десь затягуєш - зобовязаний в іншому місці попустити...Спроба запхнути всіх в ЗСУ без запобіжного клапана у вигляді можливості вийти з ЗСУ -це автоматично створити умови для вибуху...Тоді й побачите і Залізного Генерала і Шоколадного баригу....Один очолить осколки після вибуху, другий зцементує Державу. Согласен, в общем случае нельзя "тільки закручувати - зірве різьбу".

Но во время такой войны сложно гарантировать "можливість вийти з ЗСУ". Залізний Генерал тоже на это не соглашался. В "ту" войну об этом не было и речи. Массовая демобилизация, если не ошибаюсь, началась только в 1947. Согласен, в общем случае нельзя "тільки закручувати - зірве різьбу".Но во время такой войны сложно гарантировать "можливість вийти з ЗСУ". Залізний Генерал тоже на это не соглашался. В "ту" войну об этом не было и речи. Массовая демобилизация, если не ошибаюсь, началась только в 1947.

А не треба нічого ГАРАНТУВАТИ відразу в масовому масштабі....Коли я описував варіанти економічного бронювання то пропонував почати з тих(теоретично мобпридатних) чий вік наближався до 60 років...ТобтоПочинаємо з маленької групи (наприклад 59 років)яка на протязі наступних 12 місяців все одно вийде у відставку і пропонуємо їм- заплатити за ПРАВО не мобілізуватись не мобілізованим- заплатити тим хто хоче піти на рік- або демобілізуватись безкоштовно мобілізованим- або підписати контракт аналогічний тому що пропонують для 24 річних тим хто хоче залишитисьНа прикладі групи 59 років- дивимось які цифри треба виставляти для групи 58 років і так потихеньку внизА з іншого боку те що запропонувади для групи 18-24...А я б почав з групи 24 і групи 59Одним запропонував достроково підписати контракт - другим дав можливість достроково завершити службу..Якщо отримав позитивний результат (прийшло більше ніж пішло) - проаналізував , вніс зміни і перейшов до наступної групи 23 і 58... і так покроково б добрався до 18 і 53Такі рішення і називаються ЕВОЛЮЦІЄЮа в насодин з будуна вирішив і НАКАЗАВ...всі розуміючи що наказ не спрацює починають будувати захист щоб від подібної дурі захиститись....