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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1266912670126711267212673>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 37
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
14
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.bloomberg.com/news/articles ... tin-summit
от такого цирку я не очікував: будуть переговори США-Україна-москалі, але хто буде Україну представляти в офісі преЗЕдента не в курсі.
Може Легітимного привезуть?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:26

  budivelnik написав:..........
А тут все грає роль
Не можна тільки закручувати - зірве різьбу
Тому
Якщо десь затягуєш - зобовязаний в іншому місці попустити...

Спроба запхнути всіх в ЗСУ без запобіжного клапана у вигляді можливості вийти з ЗСУ -це автоматично створити умови для вибуху...

Тоді й побачите і Залізного Генерала і Шоколадного баригу....
Один очолить осколки після вибуху, другий зцементує Державу.

Согласен, в общем случае нельзя "тільки закручувати - зірве різьбу".
Но во время такой войны сложно гарантировать "можливість вийти з ЗСУ". Залізний Генерал тоже на это не соглашался. В "ту" войну об этом не было и речи. Массовая демобилизация, если не ошибаюсь, началась только в 1947.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:32

  andrijk777 написав:
  холява написав:Напроти враг , поки його не знищать чи жорстко зупинять , він назавжди буде ворогом .

Та 100% з вами згідний. Тільки ЯК? Як того ворога знищити чи жорстоко зупинити?

Поки чіткої відповіді не буде - я за "поганий мир".

Пане Андрій , тільки жорстка боротьба !

Дамо слабину , він не пощадить ....
холява
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:37

  Дюрі-бачі написав:https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-15/top-officials-to-meet-next-week-to-prepare-trump-putin-summit
от такого цирку я не очікував: будуть переговори США-Україна-москалі, але хто буде Україну представляти в офісі преЗЕдента не в курсі.
Може Легітимного привезуть?


Бардак. На Мюнхене говорили москали будут,и где они?
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:41

  ЛАД написав:А ВГК не визначився, а просто пытается добиться хоть чего-то для Украины...

Не заперечиш))))
Саме так - з 2019 року саме намагається і намагається покращити.

Результати всі (кожного намагання щось покращити) чудово показують, як виходить після реалізації отих намагань.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:41

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав:...........
Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.)
Виграє вибори той, хто контролює верховну раду. Так шо зараз буде подковьорна возня там.

Тогда уж контролировать надо не ВР, а ЦВК.
А почему вы считаете, что надо контролировать ВР?
в мене освіта інженерна тому більшість мислення на цей рахунок інтуїтивне і пояснити трудно)
цвк надо, но цвк не складно контролювати.
Чому вр?
ВР має більшу легітимність ніж президент.
І діло ні в яких часових термінах чи там ще щось такому.
Справа в тім що вр рада є більш "представницькою".
Такий механізм демократії.
Законодавчий орган це завжди багато вибраних людей.
А президента може і не бути. Це може бути і премєр обраний у вр .
В древньому римі сенат республіки вибирали консулів , це було 2 чоловіка з правом вето на рішення одне одного... :lol:
Легітимніше рішення вр тільки референдум.
Тому будьяка революція в демократичному суспільстві має спиратись не тільки на насильство, але і на законодавчий орган.

Всё верно.
Но при революции меняется и законодавчий орган.
А на результат выборов ВР практически никак не влияет. Хотя, конечно, есть страны, где президента или вообще нет, или избирает парламент. Как, например, в той же Грузии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:46

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
А тут все грає роль
Не можна тільки закручувати - зірве різьбу
Тому
Якщо десь затягуєш - зобовязаний в іншому місці попустити...
Спроба запхнути всіх в ЗСУ без запобіжного клапана у вигляді можливості вийти з ЗСУ -це автоматично створити умови для вибуху...
Тоді й побачите і Залізного Генерала і Шоколадного баригу....
Один очолить осколки після вибуху, другий зцементує Державу.
Согласен, в общем случае нельзя "тільки закручувати - зірве різьбу".
Но во время такой войны сложно гарантировать "можливість вийти з ЗСУ". Залізний Генерал тоже на это не соглашался. В "ту" войну об этом не было и речи. Массовая демобилизация, если не ошибаюсь, началась только в 1947.
А не треба нічого ГАРАНТУВАТИ відразу в масовому масштабі....
Коли я описував варіанти економічного бронювання то пропонував почати з тих(теоретично мобпридатних) чий вік наближався до 60 років...
Тобто
Починаємо з маленької групи (наприклад 59 років)яка на протязі наступних 12 місяців все одно вийде у відставку і пропонуємо їм
- заплатити за ПРАВО не мобілізуватись не мобілізованим
- заплатити тим хто хоче піти на рік
- або демобілізуватись безкоштовно мобілізованим
- або підписати контракт аналогічний тому що пропонують для 24 річних тим хто хоче залишитись
На прикладі групи 59 років- дивимось які цифри треба виставляти для групи 58 років і так потихеньку вниз
А з іншого боку те що запропонувади для групи 18-24...
А я б почав з групи 24 і групи 59
Одним запропонував достроково підписати контракт - другим дав можливість достроково завершити службу..
Якщо отримав позитивний результат (прийшло більше ніж пішло) - проаналізував , вніс зміни і перейшов до наступної групи 23 і 58... і так покроково б добрався до 18 і 53

Такі рішення і називаються ЕВОЛЮЦІЄЮ

а в нас
один з будуна вирішив і НАКАЗАВ...
всі розуміючи що наказ не спрацює починають будувати захист щоб від подібної дурі захиститись....
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 лют, 2025 20:49, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:47

  Дюрі-бачі написав:Нарешті і армія москалів як і економіка почала потрохи показувати проблеми, які обіцяли з перших днів. Дуже шкода, що одні вибори можуть позбавити нас перемоги.
https://www.youtube.com/watch?v=6XhDT7-PZ-E

Искусство статистики, наступление ускорилось, замедлилось. Смотря, что с чем сравнивать.
Если смотреть февраль 2023, февраль 2024, февраль 2025, орки захватывают нашу территорию с абсолютно одинаковой скоростью. Меньше, чем в другие месяцы, но практически идентичные цифры. В феврале на передовой вообще тяжело не то, что атаковать или обороняться, а просто выжить из-за погоды.
Но в этом году статистика может быть хуже, уже почти образовался котел в Константинополь-Улаклы-Дачная. Кстати там есть и одна из шести бригад, приглашающих в свои ряды 18-25. Как они теперь оттуда выйдут. Почему не существует принципа сбережения жизней личного состава и дорогостоящей техники. Понятно, что Зеленскому надо было в Мюнхене надуть щеки и показать потужность. Но это не уважение к жизням. И просто тупая бессмысленность.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 20:48

  ЛАД написав: В "ту" войну об этом не было и речи. Массовая демобилизация, если не ошибаюсь, началась только в 1947.


Угу. Только и денег тогда не платили,не так ли?
"В 1941 году рядовой советской армии получал 6−11 руб. в месяц в зависимости от срока службы. С началом войны эта сумма удвоилась. Вместе с тем деньги обесценивались с каждым месяцем: в разгар самых ожесточенных боев кусок мыла стоил 50 руб., буханка хлеба — 200−300 руб."
И заградотряды были.
И "ни шагу назад"
И украинцы-"чернопиджачники".
Вытянет величнейший эту схему? Задатки есть,не спорю.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:09

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Ми можем продовжувати війну і без допомоги, но тоді переговорні позиції в нас од того що почнем воювати лопатами явно не покращаться :wink:
До того ж щось мені підказує, що охочих іти в атаку з лопатами в нас буде менше ніж зараз, а щоб завалювати росіян мясом потрібно буде більше. :lol:


Это бесспорно. Но,блин, потужный на этой схеме продержится и несколько лет,особенно если начать забирать майно, валюту у людей, а народ заставят идти на смерть с лопатами.
Вы сразу себе скажите- что нужно ему на самом деле? Кордони? Перемога? или что-то другое?
А так то да, на Трампа вся надежда. Летом 24 за видос со словами "договаривайтесь" (Охмадет)- приехали дядьки и дали по шапке снявшей оный видос.
То,что мы спокойно обсуждаем варианты перемирия- есть Трамповская "видлига".
И это уже огромная победа. Трамп принес демократию в нашу страну,разрешив нам обсуждать варианты окончания войны, отдельно от линии партии Ким Чен Зе.

Без поддержки Запада хорошо, если мы продержимся полгода.
ЛАД
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