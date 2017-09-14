budivelnik написав:.......... А тут все грає роль Не можна тільки закручувати - зірве різьбу Тому Якщо десь затягуєш - зобовязаний в іншому місці попустити...
Спроба запхнути всіх в ЗСУ без запобіжного клапана у вигляді можливості вийти з ЗСУ -це автоматично створити умови для вибуху...
Тоді й побачите і Залізного Генерала і Шоколадного баригу.... Один очолить осколки після вибуху, другий зцементує Державу.
Согласен, в общем случае нельзя "тільки закручувати - зірве різьбу". Но во время такой войны сложно гарантировать "можливість вийти з ЗСУ". Залізний Генерал тоже на это не соглашался. В "ту" войну об этом не было и речи. Массовая демобилизация, если не ошибаюсь, началась только в 1947.
Дюрі-бачі написав:https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-15/top-officials-to-meet-next-week-to-prepare-trump-putin-summit от такого цирку я не очікував: будуть переговори США-Україна-москалі, але хто буде Україну представляти в офісі преЗЕдента не в курсі. Може Легітимного привезуть?
Бардак. На Мюнхене говорили москали будут,и где они?
Banderlog написав:........... Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.) Виграє вибори той, хто контролює верховну раду. Так шо зараз буде подковьорна возня там.
Тогда уж контролировать надо не ВР, а ЦВК. А почему вы считаете, что надо контролировать ВР?
в мене освіта інженерна тому більшість мислення на цей рахунок інтуїтивне і пояснити трудно) цвк надо, но цвк не складно контролювати. Чому вр? ВР має більшу легітимність ніж президент. І діло ні в яких часових термінах чи там ще щось такому. Справа в тім що вр рада є більш "представницькою". Такий механізм демократії. Законодавчий орган це завжди багато вибраних людей. А президента може і не бути. Це може бути і премєр обраний у вр . В древньому римі сенат республіки вибирали консулів , це було 2 чоловіка з правом вето на рішення одне одного... Легітимніше рішення вр тільки референдум. Тому будьяка революція в демократичному суспільстві має спиратись не тільки на насильство, але і на законодавчий орган.
Всё верно. Но при революции меняется и законодавчий орган. А на результат выборов ВР практически никак не влияет. Хотя, конечно, есть страны, где президента или вообще нет, или избирает парламент. Как, например, в той же Грузии.
budivelnik написав:.......... А тут все грає роль Не можна тільки закручувати - зірве різьбу Тому Якщо десь затягуєш - зобовязаний в іншому місці попустити... Спроба запхнути всіх в ЗСУ без запобіжного клапана у вигляді можливості вийти з ЗСУ -це автоматично створити умови для вибуху... Тоді й побачите і Залізного Генерала і Шоколадного баригу.... Один очолить осколки після вибуху, другий зцементує Державу.
Согласен, в общем случае нельзя "тільки закручувати - зірве різьбу". Но во время такой войны сложно гарантировать "можливість вийти з ЗСУ". Залізний Генерал тоже на это не соглашался. В "ту" войну об этом не было и речи. Массовая демобилизация, если не ошибаюсь, началась только в 1947.
А не треба нічого ГАРАНТУВАТИ відразу в масовому масштабі.... Коли я описував варіанти економічного бронювання то пропонував почати з тих(теоретично мобпридатних) чий вік наближався до 60 років... Тобто Починаємо з маленької групи (наприклад 59 років)яка на протязі наступних 12 місяців все одно вийде у відставку і пропонуємо їм - заплатити за ПРАВО не мобілізуватись не мобілізованим - заплатити тим хто хоче піти на рік - або демобілізуватись безкоштовно мобілізованим - або підписати контракт аналогічний тому що пропонують для 24 річних тим хто хоче залишитись На прикладі групи 59 років- дивимось які цифри треба виставляти для групи 58 років і так потихеньку вниз А з іншого боку те що запропонувади для групи 18-24... А я б почав з групи 24 і групи 59 Одним запропонував достроково підписати контракт - другим дав можливість достроково завершити службу.. Якщо отримав позитивний результат (прийшло більше ніж пішло) - проаналізував , вніс зміни і перейшов до наступної групи 23 і 58... і так покроково б добрався до 18 і 53
Такі рішення і називаються ЕВОЛЮЦІЄЮ
а в нас один з будуна вирішив і НАКАЗАВ... всі розуміючи що наказ не спрацює починають будувати захист щоб від подібної дурі захиститись....
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 15 лют, 2025 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:Нарешті і армія москалів як і економіка почала потрохи показувати проблеми, які обіцяли з перших днів. Дуже шкода, що одні вибори можуть позбавити нас перемоги. https://www.youtube.com/watch?v=6XhDT7-PZ-E
Искусство статистики, наступление ускорилось, замедлилось. Смотря, что с чем сравнивать. Если смотреть февраль 2023, февраль 2024, февраль 2025, орки захватывают нашу территорию с абсолютно одинаковой скоростью. Меньше, чем в другие месяцы, но практически идентичные цифры. В феврале на передовой вообще тяжело не то, что атаковать или обороняться, а просто выжить из-за погоды. Но в этом году статистика может быть хуже, уже почти образовался котел в Константинополь-Улаклы-Дачная. Кстати там есть и одна из шести бригад, приглашающих в свои ряды 18-25. Как они теперь оттуда выйдут. Почему не существует принципа сбережения жизней личного состава и дорогостоящей техники. Понятно, что Зеленскому надо было в Мюнхене надуть щеки и показать потужность. Но это не уважение к жизням. И просто тупая бессмысленность.
ЛАД написав: В "ту" войну об этом не было и речи. Массовая демобилизация, если не ошибаюсь, началась только в 1947.
Угу. Только и денег тогда не платили,не так ли? "В 1941 году рядовой советской армии получал 6−11 руб. в месяц в зависимости от срока службы. С началом войны эта сумма удвоилась. Вместе с тем деньги обесценивались с каждым месяцем: в разгар самых ожесточенных боев кусок мыла стоил 50 руб., буханка хлеба — 200−300 руб." И заградотряды были. И "ни шагу назад" И украинцы-"чернопиджачники". Вытянет величнейший эту схему? Задатки есть,не спорю.
Banderlog написав:Ми можем продовжувати війну і без допомоги, но тоді переговорні позиції в нас од того що почнем воювати лопатами явно не покращаться До того ж щось мені підказує, що охочих іти в атаку з лопатами в нас буде менше ніж зараз, а щоб завалювати росіян мясом потрібно буде більше.
Это бесспорно. Но,блин, потужный на этой схеме продержится и несколько лет,особенно если начать забирать майно, валюту у людей, а народ заставят идти на смерть с лопатами. Вы сразу себе скажите- что нужно ему на самом деле? Кордони? Перемога? или что-то другое? А так то да, на Трампа вся надежда. Летом 24 за видос со словами "договаривайтесь" (Охмадет)- приехали дядьки и дали по шапке снявшей оный видос. То,что мы спокойно обсуждаем варианты перемирия- есть Трамповская "видлига". И это уже огромная победа. Трамп принес демократию в нашу страну,разрешив нам обсуждать варианты окончания войны, отдельно от линии партии Ким Чен Зе.
Без поддержки Запада хорошо, если мы продержимся полгода.