ЛАД написав:Без поддержки Запада хорошо, если мы продержимся полгода.
А навіщо розглядати речі які за межами здорового глузду? Є Польща+Прибалтика+Фіни - ці розуміють якщо зараз 1 млн ЗСУ протистоїть 2млн педераційних збройних сил... то у випадку програшу України Польщі+Прибалтиці+Фінляндії- прийдеться протистояти 3 млн.... Все ж просто Зараз воїн ЗСУ захищаючи свою Державу і її право на Демократію - захищає Демократію на Заході... Що станеться якщо Захід здасть? Воїн ЗСУ зрозуміє що як казали педераційники його здали... і що тоді зробить вмотивований військовий з досвідом 11 річної війни ?
Вот вы тут носитесь с эти миллионом за 18-24-да не спорю большие деньги для 18 летнего.Но если откроют границы то едь на заработки по минимуму 2000 евро в месяц-штуку отлажуй и через два года таже сумма.Не факт что сработает это.
konstantin kirovograd написав:Вот вы тут носитесь с эти миллионом за 18-24-да не спорю большие деньги для 18 летнего.Но если откроют границы то едь на заработки по минимуму 2000 евро в месяц-штуку отлажуй и через два года таже сумма.Не факт что сработает это.
А чого до війни 18-24 річні не ломанулись за кордон щоб отримати по 2000 доларів? Що їх ТОДІ тримало?
1 Тому для фантазерів про молочні ріки і кисейні пагорби за бугром.... Вони там є... але той хто зможе гарантовано заробляти ТАМ 2000 доларів - той і тут не пропаде. 2 Просто пахати і заробити -це одне... Заробити захищаючи Батьківщину - це трошки друге. І якраз юнацький максималізм поведе до ЗАХИСТУ ніж до заробітків....
ПС як і всіх хто ризикує загинути в ЗСУ -мені їх шкода Хоча молодь шкода на порядок сильніше.
budivelnik написав:............ Золото дороге не тому що на ньому заробляють Воно дороге тому-що висока вартість його видобутку.
Верно. Именно поэтому оно может выполнять свою роль сокровища. А всё остальное не в тему, хотя вы всё правильно писали. Вы не посмотрели статью, на которую сослался detroytred, а Андрейка "слегка" напутал. В статье речь шла не о редкоземах, а о титане. И низкая рентабельность там объясняется войной. Какая рентабельность редкоземов я не знаю, но спрос на них достаточно высок. И ещё:
На конец 2008 года данные по запасам следующие: Китай 89 млн тонн, СНГ 21 млн тонн, США 14 млн тонн, Австралия (5,8 млн тонн), Индия 1,3 млн тонн, Бразилия 84 тыс. тонн[5]. Сообщается также о значительных запасах РЗМ в Казахстане
сосии территории америки половину ископаемых европе 6 миллионов молодёжи и детей что беженцы невозвращенцы ------- пздц конечно итог.Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам ,что это вообще за куйня.Скажи в 2022 что так будет сказали бы что дурачок-весь мир с нами.А сейчас на полном серьёзе рассуждаем когда и что подпишем(((
ЛАД написав:Какая рентабельность редкоземов я не знаю, но спрос на них достаточно высок.
Зараз є вакцини вартістю в 2 млн доларів які дарують дітям життя.... Отже попит на цю вакцину - величезний... Але не у всіх є 2 млн.... То виготовлення цієї вакцини що зупиняє?
Так само і з рідкоземельними... Якщо є ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ попит і є при цій ціні рентабельність - ці рідкоземи добудуть стільки скільки зможуть купити.... До речі Ціна на алмази падає прямо пропорційно з успіхами по технологіям вирощування штучних алмазів... і ціна обмежена виключно вартістю виготовлення.
konstantin kirovograd написав:пздц конечно итог.Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам ,что это вообще за куйня.Скажи в 2022 что так будет сказали бы что дурачок-весь мир с нами.А сейчас на полном серьёзе рассуждаем когда и что подпишем(((
я вас не панимам. Мы за 30 лет просрали свой впк, продали ракеты, разрешили флоту рф базироваться в Крыму, выбрали чивакунище, расплодили коррупцию, рассорились с соседом который гораздо сильнее нас. В итоге получили войну. При этом кто то должен нас на халяву спонсировать и давать оружие? Когда то давно я сказал чем хуже будут результаты на фронте, тем меньше будет желание нам помогать. Зачем? чтобы в итоге всё равно пришел пророссийский президент? имхо это главное и единственное условие окончания войны. Все эти драгоценные алмазы - замыливание глаз. Если бы они были, наши олигархи давно бы их добыли и продали. Даже гтс никого не интересует.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 15 лют, 2025 21:35, всього редагувалось 3 разів.
konstantin kirovograd написав:Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам
А що дають? Щось готове? вже видобуте? Чи продають фіфтіфлюйку, яке точно десь є, але за 2000 років цивілізації її ніхто не добував.... ПС якщо працює добича того що ніколи не добувалось -значить платять як мінімум податок на зарплату- а це 50% доходів нашого довоєнного Бюджету.