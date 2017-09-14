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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12670126711267212673>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 37
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
14
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Без поддержки Запада хорошо, если мы продержимся полгода.
А навіщо розглядати речі які за межами здорового глузду?
Є Польща+Прибалтика+Фіни - ці розуміють якщо зараз 1 млн ЗСУ протистоїть 2млн педераційних збройних сил... то у випадку програшу України Польщі+Прибалтиці+Фінляндії- прийдеться протистояти 3 млн....
Все ж просто
Зараз воїн ЗСУ захищаючи свою Державу і її право на Демократію - захищає Демократію на Заході...
Що станеться якщо Захід здасть?
Воїн ЗСУ зрозуміє що як казали педераційники його здали...
і що тоді зробить вмотивований військовий з досвідом 11 річної війни ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:17

Вот вы тут носитесь с эти миллионом за 18-24-да не спорю большие деньги для 18 летнего.Но если откроют границы то едь на заработки по минимуму 2000 евро в месяц-штуку отлажуй и через два года таже сумма.Не факт что сработает это.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:21

  konstantin kirovograd написав:Вот вы тут носитесь с эти миллионом за 18-24-да не спорю большие деньги для 18 летнего.Но если откроют границы то едь на заработки по минимуму 2000 евро в месяц-штуку отлажуй и через два года таже сумма.Не факт что сработает это.
А чого до війни 18-24 річні не ломанулись за кордон щоб отримати по 2000 доларів?
Що їх ТОДІ тримало?

1 Тому для фантазерів про молочні ріки і кисейні пагорби за бугром....
Вони там є... але той хто зможе гарантовано заробляти ТАМ 2000 доларів - той і тут не пропаде.
2 Просто пахати і заробити -це одне...
Заробити захищаючи Батьківщину - це трошки друге.
І якраз юнацький максималізм поведе до ЗАХИСТУ ніж до заробітків....

ПС
як і всіх хто ризикує загинути в ЗСУ -мені їх шкода
Хоча молодь шкода на порядок сильніше.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:24

  budivelnik написав:............
Золото дороге не тому що на ньому заробляють
Воно дороге тому-що висока вартість його видобутку.

Верно.
Именно поэтому оно может выполнять свою роль сокровища.
А всё остальное не в тему, хотя вы всё правильно писали. Вы не посмотрели статью, на которую сослался detroytred, а Андрейка "слегка" напутал. В статье речь шла не о редкоземах, а о титане. И низкая рентабельность там объясняется войной.
Какая рентабельность редкоземов я не знаю, но спрос на них достаточно высок.
И ещё:
На конец 2008 года данные по запасам следующие: Китай 89 млн тонн, СНГ 21 млн тонн, США 14 млн тонн, Австралия (5,8 млн тонн), Индия 1,3 млн тонн, Бразилия 84 тыс. тонн[5]. Сообщается также о значительных запасах РЗМ в Казахстане
https://surl.li/zqvafa
Правда с 2008, возможно, ситуация изменилась, но, насколько знаю, не особо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 15 лют, 2025 21:25, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Хотя наверное проклинает то время когда согласился на предложение Порошенко стать "техническим" кандидатом на выборах в Президенты. Это была подстава. Порошенко и ко знали,
Цікаво -що курить цей дописувач?
Порошенко не тільки знав-він ще й на всіх рекламних бордах про це попереджав...
Хтось забув
Якщо проти Порошенка - значить за пуйла....

але виявляється ще живі гебельсята.....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:27

сосии территории
америки половину ископаемых
европе 6 миллионов молодёжи и детей что беженцы невозвращенцы
-------
пздц конечно итог.Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам ,что это вообще за куйня.Скажи в 2022 что так будет сказали бы что дурачок-весь мир с нами.А сейчас на полном серьёзе рассуждаем когда и что подпишем(((
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Какая рентабельность редкоземов я не знаю, но спрос на них достаточно высок.
Зараз є вакцини вартістю в 2 млн доларів які дарують дітям життя....
Отже попит на цю вакцину - величезний...
Але не у всіх є 2 млн....
То виготовлення цієї вакцини що зупиняє?

Так само і з рідкоземельними...
Якщо є ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ попит і є при цій ціні рентабельність - ці рідкоземи добудуть стільки скільки зможуть купити....
До речі
Ціна на алмази падає прямо пропорційно з успіхами по технологіям вирощування штучних алмазів... і ціна обмежена виключно вартістю виготовлення.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:29

  konstantin kirovograd написав:Скажи в 2022 что так будет сказали бы что дурачок-весь мир с нами(((


это беда умных людей
они в меньшинстве, и за не мейнстримные мысли подвергаются обструкции агрессивным большинством
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:30

  konstantin kirovograd написав:пздц конечно итог.Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам ,что это вообще за куйня.Скажи в 2022 что так будет сказали бы что дурачок-весь мир с нами.А сейчас на полном серьёзе рассуждаем когда и что подпишем(((
я вас не панимам. Мы за 30 лет просрали свой впк, продали ракеты, разрешили флоту рф базироваться в Крыму, выбрали чивакунище, расплодили коррупцию, рассорились с соседом который гораздо сильнее нас. В итоге получили войну. При этом кто то должен нас на халяву спонсировать и давать оружие? Когда то давно я сказал чем хуже будут результаты на фронте, тем меньше будет желание нам помогать. Зачем? чтобы в итоге всё равно пришел пророссийский президент? имхо это главное и единственное условие окончания войны. Все эти драгоценные алмазы - замыливание глаз. Если бы они были, наши олигархи давно бы их добыли и продали. Даже гтс никого не интересует.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 15 лют, 2025 21:35, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам
А що дають?
Щось готове? вже видобуте?
Чи продають фіфтіфлюйку, яке точно десь є, але за 2000 років цивілізації її ніхто не добував....
ПС
якщо працює добича того що ніколи не добувалось -значить платять як мінімум податок на зарплату- а це 50% доходів нашого довоєнного Бюджету.
budivelnik
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