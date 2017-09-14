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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12670126711267212673

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 37
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
14
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:33

  konstantin kirovograd написав:сосии территории
америки половину ископаемых
европе 6 миллионов молодёжи и детей что беженцы невозвращенцы
-------
пздц конечно итог.Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам ,что это вообще за куйня.Скажи в 2022 что так будет сказали бы что дурачок-весь мир с нами.А сейчас на полном серьёзе рассуждаем когда и что подпишем(((


Это как лудоманы- вовремя остановится не могут,пока все не просрут.
Но еще не все. Еще есть что :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:37

  budivelnik написав:
  konstantin kirovograd написав:Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам
А що дають?
Щось готове? вже видобуте?
Чи продають фіфтіфлюйку, яке точно десь є, але за 2000 років цивілізації її ніхто не добував....
ПС
якщо працює добича того що ніколи не добувалось -значить платять як мінімум податок на зарплату- а це 50% доходів нашого довоєнного Бюджету.

да будет как в ираке-солдаты будут сша охранять месторождения нефти или как в африке там где Сибриз брюлики добывает там миротворцы ООН ---- а на остальной территории чпокайтесь как хотите. При чём тут налоги-вы хотите чтобы всё засрали вокруг.Поинтересуйтесь что такое работающий ГОК к примеру Кривого Рога.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:40

  konstantin kirovograd написав:
  budivelnik написав:
  konstantin kirovograd написав:Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам
А що дають?
Щось готове? вже видобуте?
Чи продають фіфтіфлюйку, яке точно десь є, але за 2000 років цивілізації її ніхто не добував....
ПС
якщо працює добича того що ніколи не добувалось -значить платять як мінімум податок на зарплату- а це 50% доходів нашого довоєнного Бюджету.
да будет как в ираке-солдаты будут сша охранять месторождения нефти или как в африке там где Сибриз брюлики добывает там миротворцы ООН ---- а на остальной территории чпокайтесь как хотите. При чём тут налоги-вы хотите чтобы всё засрали вокруг.Поинтересуйтесь что такое работающий ГОК к примеру Кривого Рога.
1 А ГОК це вже США чи ще ми самі?
2 А в шахту навколо якої солдат розставлять запустять марсіан чи наших?
3 Ви коли купуєте айфон скільки разів хреститесь на ікону гундяєва проклинаючи піндосів які змусили китайців цей айфон виготовити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:41

ТЦК решили проверить документы прямо на светофоре
https://t.me/oko18_channel/15249
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:43

budivelnik
1---ГОК будет амеров а не наш
2--- где гарантии что они не навизут мексов или филипинцев каких-то
3---иди в жопу со своим гундяевым :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:47

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
1---ГОК будет амеров а не наш
2--- где гарантии что они не навизут мексов или филипинцев каких-то
3---иди в жопу со своим гундяевым :lol:
1 В жопу я не люблю тому попроси когось іншого + я трошки застарий міняти свої сексуальні вподобання тим більше з хлопчиками з брудними жопами.
2 Я запитав прямо
ЧИЙ ЗАРАЗ ГОК ?
там вже США ?
чи ти за те щоб свої засирали а інші не мали права.
Я тебе трошки опечалю...
Я за те щоб у ВСІХ були ОДНАКОВІ ПРАВА
це називається - конкуренція.
Але тобі в гундяєвській семінарії цього не викладали...
я так розумію там більше уваги приділяли жопам таких хлопчиків як ти а не їх мозгам.
budivelnik
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  #<1 ... 12670126711267212673
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