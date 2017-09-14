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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 15 лют, 2025 21:33
konstantin kirovograd написав:
сосии территории
америки половину ископаемых
европе 6 миллионов молодёжи и детей что беженцы невозвращенцы
-------
пздц конечно итог.Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам ,что это вообще за куйня.Скажи в 2022 что так будет сказали бы что дурачок-весь мир с нами.А сейчас на полном серьёзе рассуждаем когда и что подпишем(((
Это как лудоманы- вовремя остановится не могут,пока все не просрут.
Но еще не все. Еще есть что
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Додано: Суб 15 лют, 2025 21:37
budivelnik написав: konstantin kirovograd написав:
Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам
А що дають?
Щось готове? вже видобуте?
Чи продають фіфтіфлюйку, яке точно десь є, але за 2000 років цивілізації її ніхто не добував....
ПС
якщо працює добича того що ніколи не добувалось -значить платять як мінімум податок на зарплату- а це 50% доходів нашого довоєнного Бюджету.
да будет как в ираке-солдаты будут сша охранять месторождения нефти или как в африке там где Сибриз брюлики добывает там миротворцы ООН ---- а на остальной территории чпокайтесь как хотите. При чём тут налоги-вы хотите чтобы всё засрали вокруг.Поинтересуйтесь что такое работающий ГОК к примеру Кривого Рога.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 21:40
konstantin kirovograd написав: budivelnik написав: konstantin kirovograd написав:
Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам
А що дають?
Щось готове? вже видобуте?
Чи продають фіфтіфлюйку, яке точно десь є, але за 2000 років цивілізації її ніхто не добував....
ПС
якщо працює добича того що ніколи не добувалось -значить платять як мінімум податок на зарплату- а це 50% доходів нашого довоєнного Бюджету.
да будет как в ираке-солдаты будут сша охранять месторождения нефти или как в африке там где Сибриз брюлики добывает там миротворцы ООН ---- а на остальной территории чпокайтесь как хотите. При чём тут налоги-вы хотите чтобы всё засрали вокруг.Поинтересуйтесь что такое работающий ГОК к примеру Кривого Рога.
1 А ГОК це вже США чи ще ми самі?
2 А в шахту навколо якої солдат розставлять запустять марсіан чи наших?
3 Ви коли купуєте айфон скільки разів хреститесь на ікону гундяєва проклинаючи піндосів які змусили китайців цей айфон виготовити?
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Додано: Суб 15 лют, 2025 21:41
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Додано: Суб 15 лют, 2025 21:43
budivelnik
1---ГОК будет амеров а не наш
2--- где гарантии что они не навизут мексов или филипинцев каких-то
3---иди в жопу со своим гундяевым
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konstantin kirovograd
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Додано: Суб 15 лют, 2025 21:47
konstantin kirovograd написав:budivelnik
1---ГОК будет амеров а не наш
2--- где гарантии что они не навизут мексов или филипинцев каких-то
3---иди в жопу со своим гундяевым
1 В жопу я не люблю тому попроси когось іншого + я трошки застарий міняти свої сексуальні вподобання тим більше з хлопчиками з брудними жопами.
2 Я запитав прямо
ЧИЙ ЗАРАЗ ГОК ?
там вже США ?
чи ти за те щоб свої засирали а інші не мали права.
Я тебе трошки опечалю...
Я за те щоб у ВСІХ були ОДНАКОВІ ПРАВА
це називається - конкуренція.
Але тобі в гундяєвській семінарії цього не викладали...
я так розумію там більше уваги приділяли жопам таких хлопчиків як ти а не їх мозгам.
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