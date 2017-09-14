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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1267112672126731267412675>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 38
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
39%
15
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:33

  konstantin kirovograd написав:сосии территории
америки половину ископаемых
европе 6 миллионов молодёжи и детей что беженцы невозвращенцы
-------
пздц конечно итог.Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам ,что это вообще за куйня.Скажи в 2022 что так будет сказали бы что дурачок-весь мир с нами.А сейчас на полном серьёзе рассуждаем когда и что подпишем(((


Это как лудоманы- вовремя остановится не могут,пока все не просрут.
Но еще не все. Еще есть что :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:37

  budivelnik написав:
  konstantin kirovograd написав:Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам
А що дають?
Щось готове? вже видобуте?
Чи продають фіфтіфлюйку, яке точно десь є, але за 2000 років цивілізації її ніхто не добував....
ПС
якщо працює добича того що ніколи не добувалось -значить платять як мінімум податок на зарплату- а це 50% доходів нашого довоєнного Бюджету.

да будет как в ираке-солдаты будут сша охранять месторождения нефти или как в африке там где Сибриз брюлики добывает там миротворцы ООН ---- а на остальной территории чпокайтесь как хотите. При чём тут налоги-вы хотите чтобы всё засрали вокруг.Поинтересуйтесь что такое работающий ГОК к примеру Кривого Рога.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:40

  konstantin kirovograd написав:
  budivelnik написав:
  konstantin kirovograd написав:Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам
А що дають?
Щось готове? вже видобуте?
Чи продають фіфтіфлюйку, яке точно десь є, але за 2000 років цивілізації її ніхто не добував....
ПС
якщо працює добича того що ніколи не добувалось -значить платять як мінімум податок на зарплату- а це 50% доходів нашого довоєнного Бюджету.
да будет как в ираке-солдаты будут сша охранять месторождения нефти или как в африке там где Сибриз брюлики добывает там миротворцы ООН ---- а на остальной территории чпокайтесь как хотите. При чём тут налоги-вы хотите чтобы всё засрали вокруг.Поинтересуйтесь что такое работающий ГОК к примеру Кривого Рога.
1 А ГОК це вже США чи ще ми самі?
2 А в шахту навколо якої солдат розставлять запустять марсіан чи наших?
3 Ви коли купуєте айфон скільки разів хреститесь на ікону гундяєва проклинаючи піндосів які змусили китайців цей айфон виготовити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:41

ТЦК решили проверить документы прямо на светофоре
https://t.me/oko18_channel/15249
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:47

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
1---ГОК будет амеров а не наш
2--- где гарантии что они не навизут мексов или филипинцев каких-то
3---иди в жопу со своим гундяевым :lol:
1 В жопу я не люблю тому попроси когось іншого + я трошки застарий міняти свої сексуальні вподобання тим більше з хлопчиками з брудними жопами.
2 Я запитав прямо
ЧИЙ ЗАРАЗ ГОК ?
там вже США ?
чи ти за те щоб свої засирали а інші не мали права.
Я тебе трошки опечалю...
Я за те щоб у ВСІХ були ОДНАКОВІ ПРАВА
це називається - конкуренція.
Але тобі в гундяєвській семінарії цього не викладали...
я так розумію там більше уваги приділяли жопам таких хлопчиків як ти а не їх мозгам.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:51

  budivelnik написав:
  konstantin kirovograd написав:budivelnik
1---ГОК будет амеров а не наш
2--- где гарантии что они не навизут мексов или филипинцев каких-то
3---иди в жопу со своим гундяевым :lol:
1 В жопу я не люблю тому попроси когось іншого + я трошки застарий міняти свої сексуальні вподобання тим більше з хлопчиками з брудними жопами.
2 Я запитав прямо
ЧИЙ ЗАРАЗ ГОК ?
там вже США ?
чи ти за те щоб свої засирали а інші не мали права.
Я тебе трошки опечалю...
Я за те щоб у ВСІХ були ОДНАКОВІ ПРАВА
це називається - конкуренція.
Але тобі в гундяєвській семінарії цього не викладали...
я так розумію там більше уваги приділяли жопам таких хлопчиків як ти а не їх мозгам.

У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЕ ПРАВА))) так пусть Зеленский 50% ископаемых США запросит.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:53

  prodigy написав:
Почитав умови для тих, кому 18.24 і хто підпише контракт з ЗСУ.
Моя особиста думка - це відвертий плювок для тих, хто вже котрий рік виконує бойові завдання. Багатьом банально недоплачують, самостійні придбання за свої кошти РЕБів та ремонти машин, або постійні збори на це… А тут багальне “приходь, дамо лям гривень”. Це ніяк не покращить аж нічого.
Ідея чудова, якщо дивитись на неї, відкидуючи вже існуючу армію, яка воює котрий рік і нехтувати нею - дуже погана ідея. Демотивація просто відмінна. Але якщо розібрати на частини всі “плюшки” контракту, то і там не все так круто. Давайте глянемо.
Гроші - тут плюс. Покажіть мені того, хто скаже, що це мінус.
Іпотека - тут чиста фігня, оскільки навіть при нульовому відсотку треба заплатити великий перший внесок. Навряд чи це зможе зробити умовний воїн 20 років після служби. Гроші, які отримує від держави - не факт що зможе зберегти (купувати машини, РЕБи, дрони за свої - не забуваємо).
Навчання в ВУЗах - не такий і бонус. Як мінімум - це і так невеликі гроші, щоб хтось сказав “всьо, заради навчання піду воювати”. Так, бонус, але не мотиваційна складова.
Безкоштовний проїзд. Тут скажу від себе, що по УБД я наїздив в метро гривень на 150. Ну може потім, колись, буду їздити щодня. Про маршрутки мовчу - там навіть питати страшно, “а можна по УБД?”. Ще скажуть “я тебе туди не посилав”, я краще заплачу.
Вибір частини і спеціальності - класно, але тільки на папері. Пояснювати не треба, як з ППО переводять в піхоту і так далі.
Контракт на рік - але не кажуть, що всі контрактники в яких закінчився термін контракту під час повномаштабки служать далі?
Право на виїзд за кордон - взагалі не зрозумілий пункт, як і кінцева його реалізація.
У мене таке відчуття, що все це писали кабінетні щури, які відірвані від реального життя і весь це поділ військовослужбовців на “привілейованих” та “не дуже” є безглуздям.
Можливо було б краще дати бонуси тим, хто вже котрий рік впахує, щоб закрити борги по машинам та іншим справам, це було б доречніше. Нові люди навряд чи ломануться штурмувати ТЦК через всі ці бонуси. Навіть за гроші.
А умовний солдат, якого після поранення не списали і вивели поза штат, сидить такий на копійках від держави і думає… “А якого бл… х..я??”

фронда хитає човен
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЕ ПРАВА))) так пусть Зеленский 50% ископаемых США запросит.
Хай просить...
ти також можеш попросити...
От тільки нюанс
Якщо США попросять - то їм можна виставити зустрічні умови ( при продажі Криворіжсталі ж виставили )-інвестувати , забезпечити кількість робочих місць..і так далі
І США можуть погодитись(можуть і не погодитись) але якщо погодяться то маю МОЖЛИВІСТЬ виканати умови договору...

А от які твої можливостіпо розробці надр?
те що ти хочеш отримати шкуру невбитого медведя - це зрозуміло..
а гроші на патрони для цього в тебе є?
гроші на рушницю чи може вмієш будувати з-аводи по випуску рушниць?

Тому давай з своїм голімим популізмом в якусь сексозабочену секту...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 21:57

  prodigy написав:
  Banderlog написав:Тут не так справа в голосуванні як в підрахунку.)
Виграє вибори той, хто контролює верховну раду. Так шо зараз буде подковьорна возня там.


ви впевнені що вибори в.ради будуть після президенських?


о, всплив
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 22:00

Меган Моббс у соцмережах нарікала, що "допомога Україні сповільнилася через слабке лідерство Байдена".

Фонд R.T. Weatherman Foundation, який очолює Меган Моббс, донька спецпредставника Трампа Кіта Келлога, постачає Україні гуманітарну допомогу та опікується американськими добровольцями.
https://tsn.ua/svit/donka-kita-kelloga- ... 64134.html
detroytred
 
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