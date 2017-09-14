konstantin kirovograd написав:сосии территории америки половину ископаемых европе 6 миллионов молодёжи и детей что беженцы невозвращенцы ------- пздц конечно итог.Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам ,что это вообще за куйня.Скажи в 2022 что так будет сказали бы что дурачок-весь мир с нами.А сейчас на полном серьёзе рассуждаем когда и что подпишем(((
Это как лудоманы- вовремя остановится не могут,пока все не просрут. Но еще не все. Еще есть что
konstantin kirovograd написав:Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам
А що дають? Щось готове? вже видобуте? Чи продають фіфтіфлюйку, яке точно десь є, але за 2000 років цивілізації її ніхто не добував.... ПС якщо працює добича того що ніколи не добувалось -значить платять як мінімум податок на зарплату- а це 50% доходів нашого довоєнного Бюджету.
да будет как в ираке-солдаты будут сша охранять месторождения нефти или как в африке там где Сибриз брюлики добывает там миротворцы ООН ---- а на остальной территории чпокайтесь как хотите. При чём тут налоги-вы хотите чтобы всё засрали вокруг.Поинтересуйтесь что такое работающий ГОК к примеру Кривого Рога.
konstantin kirovograd написав:Я вот последнии дни вообще в шоке от этих 50 % дайте нам
А що дають? Щось готове? вже видобуте? Чи продають фіфтіфлюйку, яке точно десь є, але за 2000 років цивілізації її ніхто не добував.... ПС якщо працює добича того що ніколи не добувалось -значить платять як мінімум податок на зарплату- а це 50% доходів нашого довоєнного Бюджету.
да будет как в ираке-солдаты будут сша охранять месторождения нефти или как в африке там где Сибриз брюлики добывает там миротворцы ООН ---- а на остальной территории чпокайтесь как хотите. При чём тут налоги-вы хотите чтобы всё засрали вокруг.Поинтересуйтесь что такое работающий ГОК к примеру Кривого Рога.
1 А ГОК це вже США чи ще ми самі? 2 А в шахту навколо якої солдат розставлять запустять марсіан чи наших? 3 Ви коли купуєте айфон скільки разів хреститесь на ікону гундяєва проклинаючи піндосів які змусили китайців цей айфон виготовити?
konstantin kirovograd написав:budivelnik 1---ГОК будет амеров а не наш 2--- где гарантии что они не навизут мексов или филипинцев каких-то 3---иди в жопу со своим гундяевым
1 В жопу я не люблю тому попроси когось іншого + я трошки застарий міняти свої сексуальні вподобання тим більше з хлопчиками з брудними жопами. 2 Я запитав прямо ЧИЙ ЗАРАЗ ГОК ? там вже США ? чи ти за те щоб свої засирали а інші не мали права. Я тебе трошки опечалю... Я за те щоб у ВСІХ були ОДНАКОВІ ПРАВА це називається - конкуренція. Але тобі в гундяєвській семінарії цього не викладали... я так розумію там більше уваги приділяли жопам таких хлопчиків як ти а не їх мозгам.
konstantin kirovograd написав:budivelnik 1---ГОК будет амеров а не наш 2--- где гарантии что они не навизут мексов или филипинцев каких-то 3---иди в жопу со своим гундяевым
1 В жопу я не люблю тому попроси когось іншого + я трошки застарий міняти свої сексуальні вподобання тим більше з хлопчиками з брудними жопами. 2 Я запитав прямо ЧИЙ ЗАРАЗ ГОК ? там вже США ? чи ти за те щоб свої засирали а інші не мали права. Я тебе трошки опечалю... Я за те щоб у ВСІХ були ОДНАКОВІ ПРАВА це називається - конкуренція. Але тобі в гундяєвській семінарії цього не викладали... я так розумію там більше уваги приділяли жопам таких хлопчиків як ти а не їх мозгам.
У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЕ ПРАВА))) так пусть Зеленский 50% ископаемых США запросит.
Почитав умови для тих, кому 18.24 і хто підпише контракт з ЗСУ. Моя особиста думка - це відвертий плювок для тих, хто вже котрий рік виконує бойові завдання. Багатьом банально недоплачують, самостійні придбання за свої кошти РЕБів та ремонти машин, або постійні збори на це… А тут багальне “приходь, дамо лям гривень”. Це ніяк не покращить аж нічого. Ідея чудова, якщо дивитись на неї, відкидуючи вже існуючу армію, яка воює котрий рік і нехтувати нею - дуже погана ідея. Демотивація просто відмінна. Але якщо розібрати на частини всі “плюшки” контракту, то і там не все так круто. Давайте глянемо. Гроші - тут плюс. Покажіть мені того, хто скаже, що це мінус. Іпотека - тут чиста фігня, оскільки навіть при нульовому відсотку треба заплатити великий перший внесок. Навряд чи це зможе зробити умовний воїн 20 років після служби. Гроші, які отримує від держави - не факт що зможе зберегти (купувати машини, РЕБи, дрони за свої - не забуваємо). Навчання в ВУЗах - не такий і бонус. Як мінімум - це і так невеликі гроші, щоб хтось сказав “всьо, заради навчання піду воювати”. Так, бонус, але не мотиваційна складова. Безкоштовний проїзд. Тут скажу від себе, що по УБД я наїздив в метро гривень на 150. Ну може потім, колись, буду їздити щодня. Про маршрутки мовчу - там навіть питати страшно, “а можна по УБД?”. Ще скажуть “я тебе туди не посилав”, я краще заплачу. Вибір частини і спеціальності - класно, але тільки на папері. Пояснювати не треба, як з ППО переводять в піхоту і так далі. Контракт на рік - але не кажуть, що всі контрактники в яких закінчився термін контракту під час повномаштабки служать далі? Право на виїзд за кордон - взагалі не зрозумілий пункт, як і кінцева його реалізація. У мене таке відчуття, що все це писали кабінетні щури, які відірвані від реального життя і весь це поділ військовослужбовців на “привілейованих” та “не дуже” є безглуздям. Можливо було б краще дати бонуси тим, хто вже котрий рік впахує, щоб закрити борги по машинам та іншим справам, це було б доречніше. Нові люди навряд чи ломануться штурмувати ТЦК через всі ці бонуси. Навіть за гроші. А умовний солдат, якого після поранення не списали і вивели поза штат, сидить такий на копійках від держави і думає… “А якого бл… х..я??”
konstantin kirovograd написав:У ВСЕХ ОДИНАКОВЫЕ ПРАВА))) так пусть Зеленский 50% ископаемых США запросит.
Хай просить... ти також можеш попросити... От тільки нюанс Якщо США попросять - то їм можна виставити зустрічні умови ( при продажі Криворіжсталі ж виставили )-інвестувати , забезпечити кількість робочих місць..і так далі І США можуть погодитись(можуть і не погодитись) але якщо погодяться то маю МОЖЛИВІСТЬ виканати умови договору...
А от які твої можливостіпо розробці надр? те що ти хочеш отримати шкуру невбитого медведя - це зрозуміло.. а гроші на патрони для цього в тебе є? гроші на рушницю чи може вмієш будувати з-аводи по випуску рушниць?
Тому давай з своїм голімим популізмом в якусь сексозабочену секту...