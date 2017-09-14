Додано: Суб 15 лют, 2025 22:32

buratinyo написав: budivelnik написав: buratinyo написав: Хотя наверное проклинает то время когда согласился на предложение Порошенко стать "техническим" кандидатом на выборах в Президенты. Это была подстава. Порошенко и ко знали, Хотя наверное проклинает то время когда согласился на предложение Порошенко стать "техническим" кандидатом на выборах в Президенты. Это была подстава. Порошенко и ко знали, Цікаво -що курить цей дописувач?

Порошенко не тільки знав-він ще й на всіх рекламних бордах про це попереджав...

Хтось забув

Якщо проти Порошенка - значить за пуйла....

але виявляється ще живі гебельсята..... Цікаво -що курить цей дописувач?Порошенко не тільки знав-він ще й на всіх рекламних бордах про це попереджав...Хтось забувЯкщо проти Порошенка - значить за пуйла....але виявляється ще живі гебельсята..... Еще неизвестно кто из нас курит? Есть доводы, которые заставят задуматься любого, кто захочет разобраться. Сценарий подставы для Зеленского слишком уж реалистичен, даже вы косвенно подтверждаете его неосторожно своими утверждениями, что порошенко не только знал, но оказывается даже на рекламных бордах предупреждал об этом. Лично я не видел, так как я человек скромный и на борды внимание не обращаю. Еще неизвестно кто из нас курит?Есть доводы, которые заставят задуматься любого, кто захочет разобраться. Сценарий подставы для Зеленского слишком уж реалистичен, даже вы косвенно подтверждаете его неосторожно своими утверждениями, что порошенко не только знал, но оказывается даже на рекламных бордах предупреждал об этом. Лично я не видел, так как я человек скромный и на борды внимание не обращаю.

buratinyo написав: Мыслим дальше так. Так вот, если президент знает, что будет скорая широкомасштабная война с росией, то он с огромной вероятностью захочет оставить свой пост, чтобы сберечь свои капиталы, нервы, силы. Не так ли? Значит мотивация Порошенка оставить пост в 2019 году не вызывает уже сомнения. Особенно если наблюдать за предвыборной гонкой, в которой ... фантастика! ...., опытный государственный деятель Порошенко вчистую проиграл совсем неопытному Зеленскому, у которого явно не было целостной команды для государственного управления и ему приходилось ставить на должности даже случайных новых людей. Мыслим дальше так. Так вот, если президент знает, что будет скорая широкомасштабная война с росией, то он с огромной вероятностью захочет оставить свой пост, чтобы сберечь свои капиталы, нервы, силы. Не так ли? Значит мотивация Порошенка оставить пост в 2019 году не вызывает уже сомнения. Особенно если наблюдать за предвыборной гонкой, в которой ... фантастика! ...., опытный государственный деятель Порошенко вчистую проиграл совсем неопытному Зеленскому, у которого явно не было целостной команды для государственного управления и ему приходилось ставить на должности даже случайных новых людей.

buratinyo написав: Ну, и далее идут ваши примитивные лозунги, которые я называю обычной классической демагогией. Ведь по вашему получается, что 73% укранского населения в 2019 году было за путина? А вы даже не заморачиваетесь по этому поводу. Ну, и под конец этой вашей феерии вы упоминаете про Геббельса - отличительный признак работника кремлевской пропаганды. Надеюсь, что этот список проколов произошел у вас от неожиданности новой для вас информации. Ну, и далее идут ваши примитивные лозунги, которые я называю обычной классической демагогией. Ведь по вашему получается, что 73% укранского населения в 2019 году было за путина? А вы даже не заморачиваетесь по этому поводу. Ну, и под конец этой вашей феерии вы упоминаете про Геббельса - отличительный признак работника кремлевской пропаганды. Надеюсь, что этот список проколов произошел у вас от неожиданности новой для вас информации.

Мене не хвилює хто і куди дивився.Мене не цікавлять сценарії які можуть виникнути після прийому галюцогенів...Є фактиЗа Порошенка голосували ті хто не вірив що він ЗАРОБЛЯЄ на війні.За Порошенка голосували ті хто розумів - АрміяМоваВіра - це спосіб усилити Україну перед гарячою фазою війни.І всі брехні про липецькі фабрики чи ще якісь наживання на війні за вже 6 років ПІСЛЯ того як Порошенко не приезидент - для мене ПІДСТАВА заявити - це БРЕХНЯ а не ЮРИДИЧНИЙ ФАКТТак у нас ВСІ Президенти (крім Кучми) програвали свій другий термін.ВиходитьКравчук спеціально програв КучміЮщенко спеціально програв ЯнуковичуЯнукович спеціально замутив Майдан щоб втікнути і зміг виграти ПорошенкоПорошенко спеціально програв Зеленському...Якийсь маразмПримітивізм це у ВасТомуабо в своїй голові поясніть чому 84 % наших Президентів не переобрались на другий термінабо перестаньте в цьому звинувачувати одного і забувати про ще чотирьох.