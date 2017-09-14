konstantin kirovograd написав:Вот вы тут носитесь с эти миллионом за 18-24-да не спорю большие деньги для 18 летнего.Но если откроют границы то едь на заработки по минимуму 2000 евро в месяц-штуку отлажуй и через два года таже сумма.Не факт что сработает это.
звідки ви ці дикі цифри про мінімум 2т взяли? Франція, країни півн європи можливо, но не мінімум. Польща чехія італія португалія це фантастика.
andrijk777 написав:Вірно, але примітивно. А чому нафта має космічну рентабельність?
Яка нафта? Саудівська Аравія - барель за 5 доларів собівартості Чи сланцева - барель 45 доларів собівартості А ціна продажу що першої що другої -однаковий Тому для саудитів - космічна для сланцевиків - така сама як і по іншим товарам.
Вірно. Для москалів рентабельність може не космічна, але дуже-дуже висока - і це проблема для нас(України).
budivelnik написав:
andrijk777 написав:Золото має високу вартість добутку тому що його добувають тисячі років. Відповідно усі "дешеві" поклади золота вже добули, лишитись дорогі. Нафту добувають не дуже давно, тому є і 5$ і 50$ вартість добутку. + попит на нафту величезний і стабільний тому ціна не падає. З часом нафта також збалансується і буде як золото.
Є таке поняття - можна чи не можна замінити.... Нафту як енергоносій замінити можна- тому як тільки вона підскакує до 100 і вище за барель - так відразу активізуються виробники замінників(та сама зелена енергетика) Є речі де золото замінити важко.. тому поки попит буде високим до того часу високою буде і ціна
І так і ні. По нафті грає роль ще час. Тобто ти побудуєш "замінники нафти" а потім раз і ціна нафти впаде з 100 до 50. І що? Що робити з тою самою зеленою енергетикою, яка стає збиткова? По золоту - а нафіг його заміняти? Підніметься ціна ювелірних прикрас(чи інших виробів з золота), будуть менше їх купляти ось і впаде попит на золото. Незамінних речей в світі фактично немає. І в кам'яному віці люди якось жили.
Зелена енергетика - це капітальне вкладення на далеку перспективу. Викопні джерела енергії не вічні, і можливо, ми живемо в найкращі часи.
buratinyo написав:Хотя наверное проклинает то время когда согласился на предложение Порошенко стать "техническим" кандидатом на выборах в Президенты. Это была подстава. Порошенко и ко знали,
Цікаво -що курить цей дописувач? Порошенко не тільки знав-він ще й на всіх рекламних бордах про це попереджав... Хтось забув Якщо проти Порошенка - значить за пуйла.... але виявляється ще живі гебельсята.....
Еще неизвестно кто из нас курит? Есть доводы, которые заставят задуматься любого, кто захочет разобраться. Сценарий подставы для Зеленского слишком уж реалистичен, даже вы косвенно подтверждаете его неосторожно своими утверждениями, что порошенко не только знал, но оказывается даже на рекламных бордах предупреждал об этом. Лично я не видел, так как я человек скромный и на борды внимание не обращаю.
Мене не хвилює хто і куди дивився. Мене не цікавлять сценарії які можуть виникнути після прийому галюцогенів... Є факти За Порошенка голосували ті хто не вірив що він ЗАРОБЛЯЄ на війні. За Порошенка голосували ті хто розумів - АрміяМоваВіра - це спосіб усилити Україну перед гарячою фазою війни. І всі брехні про липецькі фабрики чи ще якісь наживання на війні за вже 6 років ПІСЛЯ того як Порошенко не приезидент - для мене ПІДСТАВА заявити - це БРЕХНЯ а не ЮРИДИЧНИЙ ФАКТ
buratinyo написав: Мыслим дальше так. Так вот, если президент знает, что будет скорая широкомасштабная война с росией, то он с огромной вероятностью захочет оставить свой пост, чтобы сберечь свои капиталы, нервы, силы. Не так ли? Значит мотивация Порошенка оставить пост в 2019 году не вызывает уже сомнения. Особенно если наблюдать за предвыборной гонкой, в которой ... фантастика! ...., опытный государственный деятель Порошенко вчистую проиграл совсем неопытному Зеленскому, у которого явно не было целостной команды для государственного управления и ему приходилось ставить на должности даже случайных новых людей.
Так у нас ВСІ Президенти (крім Кучми) програвали свій другий термін. Виходить Кравчук спеціально програв Кучмі Ющенко спеціально програв Януковичу Янукович спеціально замутив Майдан щоб втікнути і зміг виграти Порошенко Порошенко спеціально програв Зеленському...
Якийсь маразм
buratinyo написав:Ну, и далее идут ваши примитивные лозунги, которые я называю обычной классической демагогией. Ведь по вашему получается, что 73% укранского населения в 2019 году было за путина? А вы даже не заморачиваетесь по этому поводу. Ну, и под конец этой вашей феерии вы упоминаете про Геббельса - отличительный признак работника кремлевской пропаганды. Надеюсь, что этот список проколов произошел у вас от неожиданности новой для вас информации.
Примітивізм це у Вас Тому або в своїй голові поясніть чому 84 % наших Президентів не переобрались на другий термін або перестаньте в цьому звинувачувати одного і забувати про ще чотирьох.
flyman написав:Зелена енергетика - це капітальне вкладення на далеку перспективу. Викопні джерела енергії не вічні, і можливо, ми живемо в найкращі часи.
Ось дійсно на далеку. Нафти точно на наш вік хватить. А ось ШІ - це те що може(має) змінити наш світ ще на нашому віку. Остання версія GPT дуже крута. Прям не відрізнити від людини, а в технічному плані на порядок сильніша від людини. Половину людських професій вже зараз можна замінити АІ. Я навіть не можу сфантазувати що буде коли людей будуть реально замінювати на АІ.
Banderlog написав: вам не здається, що це вже трохи інша схема? і чисто рішенням рнбо здати всім долари тут не обійдешся Окрім мобілізації в спартанську фалангу з лопатами надо б іще добрати поліції і тцк, і військової поліції)
А кто ему помешает это сделать? Гречкосии, вскрывающиеся канцелярским ножом на ВЛК,как в Хмельницком? "нация ухилянтов"-ваши слова. Согласен. Я бы добавил еще-терпил. Ну,это я про тех,кто не воют. Воякам уважение по любому.
з одного боку то що пише володар, а з іншого 2га армія світу буксує 3й рік, гарячий лід
hxbbgaf написав:"Пропоную почати мобілізовувати поліцейських, як пропонувала Южаніна (щоб взагалі кожен силовик по півроку повоював), відправити на фронт муніципальну варту (взагалі не розумію, навіщо вона потрібна)"
Поліцейські для того і потрібні щоб лапати ухилянтів, а не для війни. Поліцейських потрібно було масово мобілізовувати ще на початку війни тому що це найбільш підготовлені (і в моральному плані) люди. Цього не зробили і поки Зе при владі точно вже не зроблять.
По інших пунктах відповідь приблизно така сама." Краще пізно ніж ніколи.
Будуть вибивати двері і брати ухилянтів вдома. - це наступний етап.
Поки що навіть в авто бояться соватися. Наберуть декілька калік, у яких від 3-річного сидіння вдома і постійного страху вже все одно з їхав дах і воїни з них ніякі, а негативу буде куди більше, тому що з нашим збродом серед силовиків це ризикує перерости у безлад, грабежі та вбивства з незрозумілими наслідками у підсумку.