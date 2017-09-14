Додано: Суб 15 лют, 2025 23:02

Жарт Зеленського на адресу Кличка був низький та нашкодив Україні



Щойно у своєму виступі Президент України довго говорив про єдність, а потім одним висловом все перекреслив. Нагадаю, у відповідь, на питання про політичну ситуацію в країні та Кличка Зеленський досить нервово та різко пожартував: «Я знаю, що Клично хороший спортсмен, але не знав, що ще й спікер».



Шкода, на відео не було видно реакції залу. Вона була дуже красномовна. Президент ясно показав, що для нього єдність існує лише на сторінках його промов. У діях – кардинально все інакше.



Тут треба розуміти, що Мюнхен – це увага всього світу до України. І як би ти не відносився до Кличка, як би не намагався його знищити як політичного опонента, не можна опускатися до такого низького та дріб’язкового. Це принижує тебе, як лідера, це принижує нас як країну.



Кличка знають у всьому світі, особливо у Німеччині. Він – суперважливий канал комунікації з Німеччиною у боротьбі з росією.



Так от, замість того, щоб використовувати цей канал, як це робилося на початку війни, ми шокуємо Європу оцією дріб’язковою ненавистю та бажанням помститися.



О.Гончаренко