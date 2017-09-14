hxbbgaf написав:Хто таке сказав? Ото слухай тих брехунів і популістів і сприймай навпаки. Поки що ніяких ознак не бачу. Зеля навіть відмовився піпписівати угоду по корисних копалинах, хоча це вже було б хоч щось, щоб могло зацікавити тут таких наполеонів як трамп, а так поки що нуль домовленостей.
таке сказав трамп. Якби ми в цю гру грали на свої гроші можно було б прислухатись до зеленського. На цім банкеті за нашу музику платить сша. Да є трохи завдатку кажуть, що до літа, но скоро музика стихне. трамп даж не тільки відмовляється далі платити, но і хоче щоб ми оддавали те що в його попередників назичили. Ознаки треба шукати,не готовності зеленського а що європейські країни готові нести витрати на війну без штатів А поки таких ознак не видно. Окрім того є підозра що сша тиснуло на деяких європейських партнерів, зараз такого тиску може не бути, а можуть почати тиснути і проти допомоги Україні. Ми можем продовжувати війну і без допомоги, но тоді переговорні позиції в нас од того що почнем воювати лопатами явно не покращаться До того ж щось мені підказує, що охочих іти в атаку з лопатами в нас буде менше ніж зараз, а щоб завалювати росіян мясом потрібно буде більше.
Європа теж немаленька, і з Америкою доки не все зрозуміло. Погано, що з літієм поки нічого не вдається.
Жарт Зеленського на адресу Кличка був низький та нашкодив Україні
Щойно у своєму виступі Президент України довго говорив про єдність, а потім одним висловом все перекреслив. Нагадаю, у відповідь, на питання про політичну ситуацію в країні та Кличка Зеленський досить нервово та різко пожартував: «Я знаю, що Клично хороший спортсмен, але не знав, що ще й спікер».
Шкода, на відео не було видно реакції залу. Вона була дуже красномовна. Президент ясно показав, що для нього єдність існує лише на сторінках його промов. У діях – кардинально все інакше.
Тут треба розуміти, що Мюнхен – це увага всього світу до України. І як би ти не відносився до Кличка, як би не намагався його знищити як політичного опонента, не можна опускатися до такого низького та дріб’язкового. Це принижує тебе, як лідера, це принижує нас як країну.
Кличка знають у всьому світі, особливо у Німеччині. Він – суперважливий канал комунікації з Німеччиною у боротьбі з росією.
Так от, замість того, щоб використовувати цей канал, як це робилося на початку війни, ми шокуємо Європу оцією дріб’язковою ненавистю та бажанням помститися.
О.Гончаренко
Востаннє редагувалось V2 в Суб 15 лют, 2025 23:02, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Зелена енергетика - це капітальне вкладення на далеку перспективу. Викопні джерела енергії не вічні, і можливо, ми живемо в найкращі часи.
Ось дійсно на далеку. Нафти точно на наш вік хватить. А ось ШІ - це те що може(має) змінити наш світ ще на нашому віку. Остання версія GPT дуже крута. Прям не відрізнити від людини, а в технічному плані на порядок сильніша від людини. Половину людських професій вже зараз можна замінити АІ. Я навіть не можу сфантазувати що буде коли людей будуть реально замінювати на АІ.