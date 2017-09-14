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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12673126741267512676>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 38
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
39%
15
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 22:59

https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/15/7498539/

""І хоча очікується, що офіційні особи з України будуть присутні, вони також, схоже, не повністю в курсі підготовки", - йдеться в матеріалі."

Это такой вид публичного унижения? :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 23:01

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Хто таке сказав? Ото слухай тих брехунів і популістів і сприймай навпаки. Поки що ніяких ознак не бачу. Зеля навіть відмовився піпписівати угоду по корисних копалинах, хоча це вже було б хоч щось, щоб могло зацікавити тут таких наполеонів як трамп, а так поки що нуль домовленостей.
таке сказав трамп. Якби ми в цю гру грали на свої гроші можно було б прислухатись до зеленського.
На цім банкеті за нашу музику платить сша. Да є трохи завдатку кажуть, що до літа, но скоро музика стихне. :lol: трамп даж не тільки відмовляється далі платити, но і хоче щоб ми оддавали те що в його попередників назичили.
Ознаки треба шукати,не готовності зеленського а що європейські країни готові нести витрати на війну без штатів
А поки таких ознак не видно. Окрім того є підозра що сша тиснуло на деяких європейських партнерів, зараз такого тиску може не бути, а можуть почати тиснути і проти допомоги Україні.
Ми можем продовжувати війну і без допомоги, но тоді переговорні позиції в нас од того що почнем воювати лопатами явно не покращаться :wink:
До того ж щось мені підказує, що охочих іти в атаку з лопатами в нас буде менше ніж зараз, а щоб завалювати росіян мясом потрібно буде більше. :lol:

Європа теж немаленька, і з Америкою доки не все зрозуміло. Погано, що з літієм поки нічого не вдається.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 23:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Жарт Зеленського на адресу Кличка був низький та нашкодив Україні

Щойно у своєму виступі Президент України довго говорив про єдність, а потім одним висловом все перекреслив. Нагадаю, у відповідь, на питання про політичну ситуацію в країні та Кличка Зеленський досить нервово та різко пожартував: «Я знаю, що Клично хороший спортсмен, але не знав, що ще й спікер».

Шкода, на відео не було видно реакції залу. Вона була дуже красномовна. Президент ясно показав, що для нього єдність існує лише на сторінках його промов. У діях – кардинально все інакше.

Тут треба розуміти, що Мюнхен – це увага всього світу до України. І як би ти не відносився до Кличка, як би не намагався його знищити як політичного опонента, не можна опускатися до такого низького та дріб’язкового. Це принижує тебе, як лідера, це принижує нас як країну.

Кличка знають у всьому світі, особливо у Німеччині. Він – суперважливий канал комунікації з Німеччиною у боротьбі з росією.

Так от, замість того, щоб використовувати цей канал, як це робилося на початку війни, ми шокуємо Європу оцією дріб’язковою ненавистю та бажанням помститися.

О.Гончаренко
Востаннє редагувалось V2 в Суб 15 лют, 2025 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 23:02

  Wirująświatła написав: разрешили флоту рф базироваться в Крыму


а вот интересно "флот рф в крыму" это по весу больше "отдачи недр Трампу" или меньше?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 23:04

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Зелена енергетика - це капітальне вкладення на далеку перспективу.
Викопні джерела енергії не вічні, і можливо, ми живемо в найкращі часи.

Ось дійсно на далеку. Нафти точно на наш вік хватить.
А ось ШІ - це те що може(має) змінити наш світ ще на нашому віку. Остання версія GPT дуже крута. Прям не відрізнити від людини, а в технічному плані на порядок сильніша від людини. Половину людських професій вже зараз можна замінити АІ.
Я навіть не можу сфантазувати що буде коли людей будуть реально замінювати на АІ.

а енергію ШІ буде брати з прани
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 23:05

  Господар Вельзевула написав:https://www.pravda.com.ua/news/2025/02/15/7498539/

""І хоча очікується, що офіційні особи з України будуть присутні, вони також, схоже, не повністю в курсі підготовки", - йдеться в матеріалі."

Это такой вид публичного унижения? :mrgreen:

випишуть якого Арахамію з доставкою кур"єрним чартерним рейсом
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 23:51

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:на Трампа вся надежда. Летом 24 за видос со словами "договаривайтесь" (Охмадет)- приехали дядьки и дали по шапке снявшей оный видос.
То,что мы спокойно обсуждаем варианты перемирия- есть Трамповская "видлига".
И это уже огромная победа. Трамп принес демократию в нашу страну,разрешив нам обсуждать варианты окончания войны, отдельно от линии партии Ким Чен Зе.

поспорю. Это Байден лил бабло не вникая что внутри страны происходит. Как мы превращаемся в аналог сталинского ссср или сев.Кореи. Кого кормили этими деньгами и на какие идеи их тратили. Просто трампу не попался толковый политолог который бы подсказал повод для отказа дальнейшего финансирования - превращение даже унылой демократии в разносортовую диктатуру.
Не стоит спорить.
И Байдена, и Трампа в десятую очередь волнует, что у нас внутри страны происходит.
Они преследуют, в первую очередь, свои цели.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 23:52

  katso написав:
  Wirująświatła написав: разрешили флоту рф базироваться в Крыму


а вот интересно "флот рф в крыму" это по весу больше "отдачи недр Трампу" или меньше?

те недра надо ещё добыть. чф неплохо подогревал экономику севастополя. моряки тратили деньги в ресторанах и на недвижимость.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 23:57

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит в Париже в понедельник, 17 февраля, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Politico.
«Я очень рад, что президент Макрон вызвал наших лидеров в Париж», — сказал Сикорский. Польский министр ожидает, что европейские лидеры «очень серьезно» обсудят вызовы, которые бросил президент США Дональд Трамп.15 февраля посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров. Однако, по его словам, интересы европейских стран будут учтены.
3х полярный мир о котором мечтал путин. сша, китай и рф. остальные на подтанцовке.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 00:20

  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Ми можем продовжувати війну і без допомоги, но тоді переговорні позиції в нас од того що почнем воювати лопатами явно не покращаться :wink:


Это бесспорно. Но,блин, потужный на этой схеме продержится и несколько лет,особенно если начать забирать майно, валюту у людей, а народ заставят идти на смерть с лопатами.

вам не здається, що це вже трохи інша схема? :lol: і чисто рішенням рнбо здати всім долари тут не обійдешся :lol:
Окрім мобілізації в спартанську фалангу з лопатами надо б іще добрати поліції :wink: і тцк, і військової поліції)
Вряд ли поможет даже это.

Щодо свободнішого обговорення Ви праві. в листопаді 23 мене забанили на телеграм діпстейті за те що я написав що контрнаступ пора згортати і переходити до оборони :lol: пожизнєнно забанили)
В 2023 меня здесь "по просьбам трудящихся" банили регулярно и надолго. Больше бывал в бане, чем на форуме, ухе думал попрощаться.
ЛАД
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