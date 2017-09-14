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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12673126741267512676

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 38
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
39%
15
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 00:26

  ЛАД написав:Не стоит спорить.
И Байдена, и Трампа в десятую очередь волнует, что у нас внутри страны происходит.
Они преследуют, в первую очередь, свои цели.
какие цели преследовал Байден? Если вы берете на содержание некого человека в беде (но с правом распоряжаться вашей фин.помощью), вам не будет интересно куда эта помощь им тратится? это странно.
Wirująświatła
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