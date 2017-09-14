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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лют, 2025 00:26
ЛАД написав:
Не стоит спорить.
И Байдена, и Трампа в десятую очередь волнует, что у нас внутри страны происходит.
Они преследуют, в первую очередь, свои цели.
какие цели преследовал Байден? Если вы берете на содержание некого человека в беде (но с правом распоряжаться вашей фин.помощью), вам не будет интересно куда эта помощь им тратится? это странно.
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