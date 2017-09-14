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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лют, 2025 00:26
ЛАД написав:
Не стоит спорить.
И Байдена, и Трампа в десятую очередь волнует, что у нас внутри страны происходит.
Они преследуют, в первую очередь, свои цели.
какие цели преследовал Байден? Если вы берете на содержание некого человека в беде (но с правом распоряжаться вашей фин.помощью), вам не будет интересно куда эта помощь им тратится? это странно.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 01:20
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
В "ту" войну об этом не было и речи. Массовая демобилизация, если не ошибаюсь, началась только в 1947.
Угу. Только и денег тогда не платили,не так ли?
"В 1941 году рядовой советской армии получал 6−11 руб. в месяц в зависимости от срока службы. С началом войны эта сумма удвоилась. Вместе с тем деньги обесценивались с каждым месяцем: в разгар самых ожесточенных боев кусок мыла стоил 50 руб., буханка хлеба — 200−300 руб."
И заградотряды были.
И "ни шагу назад"
И украинцы-"чернопиджачники".
Вытянет величнейший эту схему? Задатки есть,не спорю.
Не вытянет.
И любой другой тоже.
Ну так я и пишу, что война вроде как "экзистенциальная", но согласны на такую войну очень немногие (относительно).
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Додано: Нед 16 лют, 2025 01:26
budivelnik написав: ЛАД написав:
Без поддержки Запада хорошо, если мы продержимся полгода.
А навіщо розглядати речі які за межами здорового глузду?
Є Польща+Прибалтика+Фіни - ці розуміють якщо зараз 1 млн ЗСУ протистоїть 2млн педераційних збройних сил... то у випадку програшу України Польщі+Прибалтиці+Фінляндії- прийдеться протистояти 3 млн....
Все ж просто
Зараз воїн ЗСУ захищаючи свою Державу і її право на Демократію - захищає Демократію на Заході...
Що станеться якщо Захід здасть?
Воїн ЗСУ зрозуміє що як казали педераційники його здали...
і що тоді зробить вмотивований військовий з досвідом 11 річної війни ?
Пока что Польша категорически не собирается посылать свои войска в Украину даже в качестве миротворцев после заключения мира.
И правые партии (да и некоторые "левые") на Западе, усиливающиеся в последнее время, выступают за прекращение помощи Украине.
А прибалты и финны... Конечно, могучие союзники.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 16 лют, 2025 01:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 01:27
Wirująświatła написав: katso написав: Wirująświatła написав:
разрешили флоту рф базироваться в Крыму
а вот интересно "флот рф в крыму" это по весу больше "отдачи недр Трампу" или меньше?
те недра надо ещё добыть.
Уверен что бывшие наши и будущие американские владельцы сейчас обсуждают только те недра, которые хорошо известны (их геологоразведка уже оплачена Украиной если еще не СССРом) и которые реально и просто добыть. Залежи никеля в ядре Земли на глубине 3000 км, уверен, не предмет торга
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Додано: Нед 16 лют, 2025 01:30
konstantin kirovograd написав:
Вот вы тут носитесь с эти миллионом за 18-24-да не спорю большие деньги для 18 летнего.Но если откроют границы то едь на заработки по минимуму 2000 евро в месяц-штуку отлажуй и через два года таже сумма.Не факт что сработает это.
А что, украинцы уже получили право легально работать на Западе 2 года?
И все там получают "по минимуму 2000 евро в месяц"?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 01:33
budivelnik написав: ЛАД написав:
Какая рентабельность редкоземов я не знаю, но спрос на них достаточно высок.
Зараз є вакцини вартістю в 2 млн доларів які дарують дітям життя....
Отже попит на цю вакцину - величезний...
Але не у всіх є 2 млн....
То виготовлення цієї вакцини що зупиняє?
Так само і з рідкоземельними...
Якщо є ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ попит і є при цій ціні рентабельність - ці рідкоземи добудуть стільки скільки зможуть купити....
До речі
Ціна на алмази падає прямо пропорційно з успіхами по технологіям вирощування штучних алмазів... і ціна обмежена виключно вартістю виготовлення.
На редкоземы есть.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 01:41
еще б знать, что такое эти «редкоземы»)
или что под ними имеется ввиду.
с т. з. химии это лантаноиды плюс иттрий и скандий.
они у нас есть в промышленных количествах? сомневаюсь.
титан? так его и так добывают без проблем
литий? так он дешевый и его по факту не много даже по самым оптимистичным подсчетам. а сколько получится добыть на практике?
что там еще?
ну с нынешними ценами стоило б поднять вопрос с добычей золота наконец.
запасы нефти и газа на шельфе черного моря. по учебникам географии, там чуть ли не второй Кувейт. только движения нет.
короче эти мифические редкоземы — это как золото Полуботка, «теоретически мы все миллионеры, а на практике с нами живут две Марии Захаровой и старый Сергей Лавров».
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Додано: Нед 16 лют, 2025 02:01
katso написав: Wirująświatła написав:
разрешили флоту рф базироваться в Крыму
а вот интересно "флот рф в крыму" это по весу больше "отдачи недр Трампу" или меньше?
Ну и, вообще-то, росс. флот в Крыму базировался ещё с советских времён.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 02:06
smdtranz написав:
еще б знать, что такое эти «редкоземы»)
или что под ними имеется ввиду.
с т. з. химии это лантаноиды плюс иттрий и скандий.
они у нас есть в промышленных количествах? сомневаюсь.
титан? так его и так добывают без проблем
литий? так он дешевый и его по факту не много даже по самым оптимистичным подсчетам. а сколько получится добыть на практике?
что там еще?
ну с нынешними ценами стоило б поднять вопрос с добычей золота наконец.
запасы нефти и газа на шельфе черного моря. по учебникам географии, там чуть ли не второй Кувейт. только движения нет.
короче эти мифические редкоземы — это как золото Полуботка, «теоретически мы все миллионеры, а на практике с нами живут две Марии Захаровой и старый Сергей Лавров».
А это уже проблемы Трампа.
Особенно, с учётом того, что по тем картам, которые публикуются, основные месторождения на оккупированных территориях.
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