Додано: Нед 16 лют, 2025 01:41

еще б знать, что такое эти «редкоземы»)

или что под ними имеется ввиду.

с т. з. химии это лантаноиды плюс иттрий и скандий.

они у нас есть в промышленных количествах? сомневаюсь.

титан? так его и так добывают без проблем

литий? так он дешевый и его по факту не много даже по самым оптимистичным подсчетам. а сколько получится добыть на практике?

что там еще?

ну с нынешними ценами стоило б поднять вопрос с добычей золота наконец.

запасы нефти и газа на шельфе черного моря. по учебникам географии, там чуть ли не второй Кувейт. только движения нет.





короче эти мифические редкоземы — это как золото Полуботка, «теоретически мы все миллионеры, а на практике с нами живут две Марии Захаровой и старый Сергей Лавров».