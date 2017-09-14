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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лют, 2025 04:18
Дюрі-бачі написав:
ИМХО на виборах має перемогти той з популістів, який пояснить звідки брати кошти для виконання обіцянок.
Это невозможно.
Тот, кто сможет это объяснить, перестанет быть популистом 😁
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Сибарит
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