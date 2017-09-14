katso написав:Отсюда и вопрос - когда мы больше независимы - с чужим флотом (читай армией) на своей территории, но со своими недрами
недра ещё надо добыть, на независимость они мало влияют. А вот то что мы сидим на игле западной помощи - да. и когда краник прикроют за независимость мы заплатим нищетой. нужна ли нищая независимость? когда тебя за гроши купит кто угодно, та же рф и "независимость" снова исчезнет. Что оборона что независимость в нашем случае упираются в экономику. Какому то Бангладеш-Венесуэле удаётся при нищете быть независимым, до тех пор пока на него кто то не нападёт.
мальчика перехвалили в 2022. в некоторых случаях это действует пагубно на психику
Я вважаю, що українці врятували Європу, — Зеленський
📍"Війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але, на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів". 📍Путін готовий тільки до припинення вогню, а наше завдання зупинити війну, досягти миру і не втратити підтримку. 📍Ми почали працювати з командою Трампа набагато більше: "Це важливо, що ми йдемо і трішечки просуваємось". 📍Питання виборів на високому рівні ніхто не підіймає. Всі розуміють, що це порушення закону. 📍В Україні є контракти для молодих, але я сказав, що давайте їх пожаліємо, подумаємо, як технічно це зробити. 📍Я бачив, хтось каже, що в Саудівській Аравії буде зустріч на рівні президентів США і рф. Якісь мирні переговори. Навіть наш прапор поставили... Я не знаю, що це. Це не серйозно. 📍Зараз в українському бюджеті дефіцит $40 мільярдів.
Командиры обнулили российских военнослужащих за то, что они стали свидетелями их преступлений
Об этом ASTRA рассказала мать одного из убитых.
В августе 2024 года ASTRA писала (https://t.me/astrapress/62901) про военнослужащего ВС РФ с позывным «Джонни» из в\ч №36994. Тогда он попал из тюрьмы на войну в Украине без документов, не получал всю зарплату и был отправлен после третьего ранения с осколками в икре, в кисти и переломом со смещением двух пальцев на другой руке на штурм.
С редакцией ASTRA связалась мать «Джонни» Саида Азизова, которая сообщила, что 26 августа ее сына 24-летнего Шахзода Джонова убили его же командиры, но о смерти сына достоверно известно только сейчас. Вместе с ним был убит Алексей Плюхин — еще один герой материала ASTRA с позывным «Викинг», которого отправляли на штурм с обильным ожогом кистей и переломами.
Как говорит мать, сослуживцы сына рассказали ей, что поводом для убийства бойцов стало то, что они были свидетелями «покупок» эвакуаций и отпусков по ранениям. Так, за отправку в госпиталь самого «Джонни» от его матери потребовали 1 млн рублей.
«Есть боец "Тонни", мразь, он служил с моим сыном, он застрелил моего сына. А деньги пошли к командиру с позывным «Киров». Они взяли деньги, но не повезли сына в госпиталь, а оставили на передовой, но свидетели же не нужны», — рассказала ASTRA Саида.
Мать погибшего говорит, что на полученные деньги командиры якобы покупали машины, мотоцикл и провели интернет. При этом «Джонни» за участие в «СВО» получал от 17 000 до 40 000 рублей в месяц. Однако ему заплатили 3 млн за ранение, а также на карту пришли разными суммами 400 000 руб. командировочных, но это произошло уже после смерти бойца.
konstantin kirovograd написав:Вот вы тут носитесь с эти миллионом за 18-24-да не спорю большие деньги для 18 летнего.Но если откроют границы то едь на заработки по минимуму 2000 евро в месяц-штуку отлажуй и через два года таже сумма.Не факт что сработает это.
А что, украинцы уже получили право легально работать на Западе 2 года? И все там получают "по минимуму 2000 евро в месяц"?
Право на доступ до місцевого ринку праці дають більшість країн. Бонусом можна піти по звичайній схемі. За 2000 Євро - в нерозвинутій Польщі мінімалка вже більше 1000 Євро, водій автобуса отримує 1800 Євро. Що вже казати про розвинені країни ЄС.