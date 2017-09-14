Командиры обнулили российских военнослужащих за то, что они стали свидетелями их преступленийОб этом ASTRA рассказала мать одного из убитых.В августе 2024 года ASTRA писала () про военнослужащего ВС РФ с позывным «Джонни» из в\ч №36994. Тогда он попал из тюрьмы на войну в Украине без документов, не получал всю зарплату и был отправлен после третьего ранения с осколками в икре, в кисти и переломом со смещением двух пальцев на другой руке на штурм.С редакцией ASTRA связалась мать «Джонни» Саида Азизова, которая сообщила, что 26 августа ее сына 24-летнего Шахзода Джонова убили его же командиры, но о смерти сына достоверно известно только сейчас. Вместе с ним был убит Алексей Плюхин — еще один герой материала ASTRA с позывным «Викинг», которого отправляли на штурм с обильным ожогом кистей и переломами.Как говорит мать, сослуживцы сына рассказали ей, что поводом для убийства бойцов стало то, что они были свидетелями «покупок» эвакуаций и отпусков по ранениям. Так, за отправку в госпиталь самого «Джонни» от его матери потребовали 1 млн рублей.«Есть боец "Тонни", мразь, он служил с моим сыном, он застрелил моего сына. А деньги пошли к командиру с позывным «Киров». Они взяли деньги, но не повезли сына в госпиталь, а оставили на передовой, но свидетели же не нужны», — рассказала ASTRA Саида.Мать погибшего говорит, что на полученные деньги командиры якобы покупали машины, мотоцикл и провели интернет. При этом «Джонни» за участие в «СВО» получал от 17 000 до 40 000 рублей в месяц. Однако ему заплатили 3 млн за ранение, а также на карту пришли разными суммами 400 000 руб. командировочных, но это произошло уже после смерти бойца.