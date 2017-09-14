RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1267512676126771267812679 ... 12681>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 38
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
39%
15
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 04:18

  Дюрі-бачі написав:ИМХО на виборах має перемогти той з популістів, який пояснить звідки брати кошти для виконання обіцянок.

Это невозможно.
Тот, кто сможет это объяснить, перестанет быть популистом 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7787
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6407 раз.
Подякували: 21408 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 07:54

  katso написав:Отсюда и вопрос - когда мы больше независимы - с чужим флотом (читай армией) на своей территории, но со своими недрами
недра ещё надо добыть, на независимость они мало влияют. А вот то что мы сидим на игле западной помощи - да. и когда краник прикроют за независимость мы заплатим нищетой. нужна ли нищая независимость? когда тебя за гроши купит кто угодно, та же рф и "независимость" снова исчезнет. Что оборона что независимость в нашем случае упираются в экономику. Какому то Бангладеш-Венесуэле удаётся при нищете быть независимым, до тех пор пока на него кто то не нападёт.

мальчика перехвалили в 2022. в некоторых случаях это действует пагубно на психику

Я вважаю, що українці врятували Європу, — Зеленський

📍"Війна не в США і не в Євросоюзі, слава Богу. Але, на жаль, війна в Україні. Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів".
📍Путін готовий тільки до припинення вогню, а наше завдання зупинити війну, досягти миру і не втратити підтримку.
📍Ми почали працювати з командою Трампа набагато більше: "Це важливо, що ми йдемо і трішечки просуваємось".
📍Питання виборів на високому рівні ніхто не підіймає. Всі розуміють, що це порушення закону.
📍В Україні є контракти для молодих, але я сказав, що давайте їх пожаліємо, подумаємо, як технічно це зробити.
📍Я бачив, хтось каже, що в Саудівській Аравії буде зустріч на рівні президентів США і рф. Якісь мирні переговори. Навіть наш прапор поставили... Я не знаю, що це. Це не серйозно.
📍Зараз в українському бюджеті дефіцит $40 мільярдів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28109
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3407 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 08:05

Командиры обнулили российских военнослужащих за то, что они стали свидетелями их преступлений

Об этом ASTRA рассказала мать одного из убитых.

В августе 2024 года ASTRA писала (https://t.me/astrapress/62901) про военнослужащего ВС РФ с позывным «Джонни» из в\ч №36994. Тогда он попал из тюрьмы на войну в Украине без документов, не получал всю зарплату и был отправлен после третьего ранения с осколками в икре, в кисти и переломом со смещением двух пальцев на другой руке на штурм.

С редакцией ASTRA связалась мать «Джонни» Саида Азизова, которая сообщила, что 26 августа ее сына 24-летнего Шахзода Джонова убили его же командиры, но о смерти сына достоверно известно только сейчас. Вместе с ним был убит Алексей Плюхин — еще один герой материала ASTRA с позывным «Викинг», которого отправляли на штурм с обильным ожогом кистей и переломами.

Как говорит мать, сослуживцы сына рассказали ей, что поводом для убийства бойцов стало то, что они были свидетелями «покупок» эвакуаций и отпусков по ранениям. Так, за отправку в госпиталь самого «Джонни» от его матери потребовали 1 млн рублей. 

«Есть боец "Тонни", мразь, он служил с моим сыном, он застрелил моего сына. А деньги пошли к командиру с позывным «Киров». Они взяли деньги, но не повезли сына в госпиталь, а оставили на передовой, но свидетели же не нужны», —  рассказала ASTRA Саида.

Мать погибшего говорит, что на полученные деньги командиры якобы покупали машины, мотоцикл и провели интернет. При этом «Джонни» за участие в «СВО» получал от 17 000 до 40 000 рублей в месяц. Однако ему заплатили 3 млн за ранение, а также на карту пришли разными суммами 400 000 руб. командировочных, но это произошло уже после смерти бойца.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28109
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3407 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 08:14

русские сняли новое ипсо про тцк
https://t.me/kindzadza_chat/96264
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28109
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3407 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 08:52

  Wirująświatła написав:русские сняли новое ипсо про тцк
https://t.me/kindzadza_chat/96264

Нема відео з паяльником? Успіх цікавився. Бо з кінзази не тОркає, не ті відчуття.
Hotab
 
Повідомлень: 14165
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2320 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 09:12

  ЛАД написав:
  konstantin kirovograd написав:Вот вы тут носитесь с эти миллионом за 18-24-да не спорю большие деньги для 18 летнего.Но если откроют границы то едь на заработки по минимуму 2000 евро в месяц-штуку отлажуй и через два года таже сумма.Не факт что сработает это.
А что, украинцы уже получили право легально работать на Западе 2 года?
И все там получают "по минимуму 2000 евро в месяц"?

Право на доступ до місцевого ринку праці дають більшість країн. Бонусом можна піти по звичайній схемі. За 2000 Євро - в нерозвинутій Польщі мінімалка вже більше 1000 Євро, водій автобуса отримує 1800 Євро. Що вже казати про розвинені країни ЄС.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9756
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 09:30

За крок до перевороту думок©

  холява написав:
  andrijk777 написав:[quote="5825273:холява"
Напроти враг , поки його не знищать чи жорстко зупинять , він назавжди буде ворогом .

Та 100% з вами згідний. Тільки ЯК? Як того ворога знищити чи жорстоко зупинити?

Поки чіткої відповіді не буде - я за "поганий мир".

========

Пане Андрій , тільки жорстка боротьба !

Дамо слабину , він не пощадить ....[/quote]
=======
А що таке жорстка боротьба?

- це коли Холява б'ється п'яткою в груди, що він шалений патріот, але НЕ пробереться в тил ворога, щоб там підірвати товарняк з військовою технікою?

- це коли НЕ йдуть на фронт чоловік і син Флер?
- НЕ йдуть на фронт сини Будівельника, як і він сам не йде?
- НЕ йде на фронт Песікіт і Василь-Рівне?

Це так виглядає жорстка боротьба по-українськи?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7597
З нами з: 18.03.21
Подякував: 240 раз.
Подякували: 962 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 09:35

  Wirująświatła написав:недра ещё надо добыть, на независимость они мало влияют. А вот то что мы сидим на игле западной помощи - да. и когда краник прикроют за независимость мы заплатим нищетой. нужна ли нищая независимость? когда тебя за гроши купит кто угодно, та же рф и "независимость" снова исчезнет.

Тобто незалежність у злиднях нам не потрібна. Вибачте за тупість, ви пропонуєте "мир у складі рф"? Для вас життя у свинарнику це рай? Поясніть, б-ласка, з якого переляку ви вирішили, що в нас будуть злидні після припинення західної допомоги?
Мягко выражаясь, какого буя вы несете сюда кацапские нарративы?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5504
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:01

  Успіх написав:
  холява написав:
  andrijk777 написав:[quote="5825273:холява"
Напроти враг , поки його не знищать чи жорстко зупинять , він назавжди буде ворогом .

Та 100% з вами згідний. Тільки ЯК? Як того ворога знищити чи жорстоко зупинити?

Поки чіткої відповіді не буде - я за "поганий мир".

========

Пане Андрій , тільки жорстка боротьба !

Дамо слабину , він не пощадить ....

=======
А що таке жорстка боротьба?

- це коли Холява б'ється п'яткою в груди, що він шалений патріот, але НЕ пробереться в тил ворога, щоб там підірвати товарняк з військовою технікою?

- це коли НЕ йдуть на фронт чоловік і син Флер?
- НЕ йдуть на фронт сини Будівельника, як і він сам не йде?
- НЕ йде на фронт Песікіт і Василь-Рівне?

Це так виглядає жорстка боротьба по-українськи?[/quote]
Як у тебе справи з економічним фронтом? У мене сарделі для котів закінчуються. І дрони на пролюби.
Hotab
 
Повідомлень: 14165
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2320 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:ви вирішили, що в нас будуть злидні після припинення західної допомоги?

Бо в нас і з західною допомогою злидні.
  Schmit написав:Хочеш вибори - "чемодан-вокзал-Варшава" (с) Зє.

І це каже людина, яка роками не підписує заяви про відказ від громадянства?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5008
З нами з: 29.07.22
Подякував: 811 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1267512676126771267812679 ... 12681>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Сибарит, Google Adsense [Bot], Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86463
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7484)
15.02.2025 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.