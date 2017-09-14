fler написав:ви вирішили, що в нас будуть злидні після припинення західної допомоги?
Бо в нас і з західною допомогою злидні.
особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?
В сусідньому будинку квітанції кладуть купою на підвіконня. Глянув... Тільки за опалення борги по 200-300 тисяч гривень з квартири. І таких не одна-дві на під'їзд. Хоча якось бачив, що і лише за воду трикімнатна має борг -- 130 тисяч.
справжній суверенітет "неможливий без національного календаря, який ми вимушено називаємо старим стилем".
“Ленін цілком усвідомлено перевів Росію на католицький календар. Його цілі зрозумілі, не будемо на них зупинятись”, - заявляє Щипков і нічого не пояснює.
За його словами, Микола Коперник, який помер у 1543 році, був також проти запровадження реформи хронометрії, яку у 1582 році здійснив Римський Папа Григорій XIII, але його не послухали.
“Ми прагнемо зберегти духовний, ціннісний суверенітет, отже, ми маємо повернутися російського календаря. Дві частини одного народу (релігійна та світська) не можуть жити за різними календарями. Тому єдине логічне рішення — повернути історичний юліанський календар у цивільний обіг, як це було до 1918 року», — пише він, зазначаючи, що «рішення має бути швидким, воно зараз набагато важливіше, ніж перейменування вулиць чи поховання Леніна».
це щоб було зрозуміло, в якому мракобіссі перебуває Московія
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 лют, 2025 10:55, всього редагувалось 1 раз.
V2 написав:Жарт Зеленського на адресу Кличка був низький та нашкодив Україні
Щойно у своєму виступі Президент України довго говорив про єдність, а потім одним висловом все перекреслив. Нагадаю, у відповідь, на питання про політичну ситуацію в країні та Кличка Зеленський досить нервово та різко пожартував: «Я знаю, що Клично хороший спортсмен, але не знав, що ще й спікер».
Шкода, на відео не було видно реакції залу. Вона була дуже красномовна. Президент ясно показав, що для нього єдність існує лише на сторінках його промов. У діях – кардинально все інакше.
Тут треба розуміти, що Мюнхен – це увага всього світу до України. І як би ти не відносився до Кличка, як би не намагався його знищити як політичного опонента, не можна опускатися до такого низького та дріб’язкового. Це принижує тебе, як лідера, це принижує нас як країну.
Кличка знають у всьому світі, особливо у Німеччині. Він – суперважливий канал комунікації з Німеччиною у боротьбі з росією.
Так от, замість того, щоб використовувати цей канал, як це робилося на початку війни, ми шокуємо Європу оцією дріб’язковою ненавистю та бажанням помститися.
О.Гончаренко
ще одне підтвердження містечковості Володимира Олександовича, з одного боку хочеться гордитися тим ,як йому вчора аплодували в Мюнхені єліти Европи, а з другого хочеться блювати, коли бачишь як він сам себе закопує в лайно при всіх намаганнях бути вище за своїх потенційних (або віртуальних) суперників
Дюрі-бачі написав:Бо в нас і з західною допомогою злидні.
особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?
В сусідньому будинку квітанції кладуть купою на підвіконня. Глянув... Тільки за опалення борги по 200-300 тисяч гривень з квартири. І таких не одна-дві на під'їзд. Хоча якось бачив, що і лише за воду трикімнатна має борг -- 130 тисяч.
Щоб накопичити борги за опалення в 300к, це треба взагалі не платити років 10 чи більше. Комунальні борги стільки не тягнуться, тож це виглядає, як якийсь розвод чи помилка
Війна непогано так вплинула на добробут певного прошарку:
В Україні злетіла кількість елітних авто за час великої війни В Україні за останні кілька років у 6,2 раза злетіла кількість тих, хто має платити податок за "елітні авто". Йдеться про машини не старіші за 5 років, вартість яких сягає від 375 мінімалок. Якщо у 2022-му платити податок за "елітні авто" мали всього 1312 українців (йдеться про фізичних осіб), то вже у 2023-му їхня кількість зросла до 6803, а у 2024-му – сягнула 8094. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... odatku.htm
Поглянемо на прифронтовий Мико. Порожніх полиць у магазинах немає, громадський транспорт працює норм, все інше теж працює (аптеки, лікарні, перукарні тощо). Автівки громадян - десь половина це джипи. Злидні, так.
Shaman написав:особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?
Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях... Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.
І де ці мільйони українців, які живуть в злиднях ?
десь 5-5,5млн отримють пенсію до 5к грн, це не злидні? але вони так жили і 10 років тому і 15, причини різні: деякі люди не працювали офіційно ніколи і вважали, що краще 400 дол сьогодні "по сірому", ніж 250 дол(по білому), у мене немає пенсії, бо не вистачає 13міс стажу, можна докупити? так, тільки пенсію почнуть нараховувати з 65років, тому буду жити в злиднях до 2029р
Faceless написав:Щоб накопичити борги жа опалення в 300к, це треба взагалі не платити років 10 чи більше. Комунальні борги стільки не тягнутьсч, тож це виглядає, як якийсь розвод чи помилка
Типова ситуація коли: 1. Є загальнобудинковий лічильник 2. Є квартира без лічильника, а решта - з лічильниками. Тоді всю різницю між загальнобудинковим і персональними ділять на тих, в кого нема лічильника