RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1267712678126791268012681>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 38
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
39%
15
Це загроза
11%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
34%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
11%
4
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:50

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:ви вирішили, що в нас будуть злидні після припинення західної допомоги?

Бо в нас і з західною допомогою злидні.

особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу? :D

В сусідньому будинку квітанції кладуть купою на підвіконня.
Глянув...
Тільки за опалення борги по 200-300 тисяч гривень з квартири. І таких не одна-дві на під'їзд.
Хоча якось бачив, що і лише за воду трикімнатна має борг -- 130 тисяч.
detroytred
 
Повідомлень: 23184
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:51

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?

Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях...
Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.

давайте не будемо розпинатися за всіх. бо якщо працюємо не на Україну, то може не треба ховатися за бронювання викладача? й податки сплатимо з цієї роботи, як має бути?

а то ваш кум зі своїм бажанням намахати з податками теж виглядає як голодранець...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8102
З нами з: 29.09.19
Подякував: 723 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:52

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?

Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях...
Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.

І де ці мільйони українців, які живуть в злиднях ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10723
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

оце я розумію - системний підхід :D
У РПЦ закликають повернути юліанський календар у цивільний обіг Росії
справжній суверенітет "неможливий без національного календаря, який ми вимушено називаємо старим стилем".

“Ленін цілком усвідомлено перевів Росію на католицький календар. Його цілі зрозумілі, не будемо на них зупинятись”, - заявляє Щипков і нічого не пояснює.

За його словами, Микола Коперник, який помер у 1543 році, був також проти запровадження реформи хронометрії, яку у 1582 році здійснив Римський Папа Григорій XIII, але його не послухали.

“Ми прагнемо зберегти духовний, ціннісний суверенітет, отже, ми маємо повернутися російського календаря. Дві частини одного народу (релігійна та світська) не можуть жити за різними календарями. Тому єдине логічне рішення — повернути історичний юліанський календар у цивільний обіг, як це було до 1918 року», — пише він, зазначаючи, що «рішення має бути швидким, воно зараз набагато важливіше, ніж перейменування вулиць чи поховання Леніна».

це щоб було зрозуміло, в якому мракобіссі перебуває Московія :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 лют, 2025 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8102
З нами з: 29.09.19
Подякував: 723 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:54

  V2 написав:Жарт Зеленського на адресу Кличка був низький та нашкодив Україні

Щойно у своєму виступі Президент України довго говорив про єдність, а потім одним висловом все перекреслив. Нагадаю, у відповідь, на питання про політичну ситуацію в країні та Кличка Зеленський досить нервово та різко пожартував: «Я знаю, що Клично хороший спортсмен, але не знав, що ще й спікер».

Шкода, на відео не було видно реакції залу. Вона була дуже красномовна. Президент ясно показав, що для нього єдність існує лише на сторінках його промов. У діях – кардинально все інакше.

Тут треба розуміти, що Мюнхен – це увага всього світу до України. І як би ти не відносився до Кличка, як би не намагався його знищити як політичного опонента, не можна опускатися до такого низького та дріб’язкового. Це принижує тебе, як лідера, це принижує нас як країну.

Кличка знають у всьому світі, особливо у Німеччині. Він – суперважливий канал комунікації з Німеччиною у боротьбі з росією.

Так от, замість того, щоб використовувати цей канал, як це робилося на початку війни, ми шокуємо Європу оцією дріб’язковою ненавистю та бажанням помститися.

О.Гончаренко


ще одне підтвердження містечковості Володимира Олександовича, з одного боку хочеться гордитися тим ,як йому вчора аплодували в Мюнхені єліти Европи, а з другого хочеться блювати, коли бачишь як він сам себе закопує в лайно при всіх намаганнях бути вище за своїх потенційних (або віртуальних) суперників
prodigy
 
Повідомлень: 11858
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3284 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Бо в нас і з західною допомогою злидні.

особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу? :D

В сусідньому будинку квітанції кладуть купою на підвіконня.
Глянув...
Тільки за опалення борги по 200-300 тисяч гривень з квартири. І таких не одна-дві на під'їзд.
Хоча якось бачив, що і лише за воду трикімнатна має борг -- 130 тисяч.
Щоб накопичити борги за опалення в 300к, це треба взагалі не платити років 10 чи більше. Комунальні борги стільки не тягнуться, тож це виглядає, як якийсь розвод чи помилка
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35379
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 8137 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:І де ці мільйони українців, які живуть в злиднях ?

https://www.pfu.gov.ua/2169940-serednij ... 1-01-2025/
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5008
З нами з: 29.07.22
Подякував: 811 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:59

Війна непогано так вплинула на добробут певного прошарку:
В Україні злетіла кількість елітних авто за час великої війни
В Україні за останні кілька років у 6,2 раза злетіла кількість тих, хто має платити податок за "елітні авто". Йдеться про машини не старіші за 5 років, вартість яких сягає від 375 мінімалок.
Якщо у 2022-му платити податок за "елітні авто" мали всього 1312 українців (йдеться про фізичних осіб), то вже у 2023-му їхня кількість зросла до 6803, а у 2024-му – сягнула 8094.
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... odatku.htm

Поглянемо на прифронтовий Мико. Порожніх полиць у магазинах немає, громадський транспорт працює норм, все інше теж працює (аптеки, лікарні, перукарні тощо). Автівки громадян - десь половина це джипи. Злидні, так. :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5504
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 10:59

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?

Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях...
Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.

І де ці мільйони українців, які живуть в злиднях ?


десь 5-5,5млн отримють пенсію до 5к грн, це не злидні?
але вони так жили і 10 років тому і 15, причини різні:
деякі люди не працювали офіційно ніколи і вважали, що краще 400 дол сьогодні "по сірому", ніж 250 дол(по білому), у мене немає пенсії, бо не вистачає 13міс стажу, можна докупити? так, тільки пенсію почнуть нараховувати з 65років, тому буду жити в злиднях до 2029р :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 11858
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3284 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Щоб накопичити борги жа опалення в 300к, це треба взагалі не платити років 10 чи більше. Комунальні борги стільки не тягнутьсч, тож це виглядає, як якийсь розвод чи помилка

Типова ситуація коли:
1. Є загальнобудинковий лічильник
2. Є квартира без лічильника, а решта - з лічильниками.
Тоді всю різницю між загальнобудинковим і персональними ділять на тих, в кого нема лічильника
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5008
З нами з: 29.07.22
Подякував: 811 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1267712678126791268012681>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: konstantin kirovograd, Water, Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86463
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260506
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906478
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7484)
15.02.2025 19:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.