Shaman написав:особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?
Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях... Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.
В сусідній темі ви більше ньоркаєте.
Дюрі-бачі написав:
jump написав:В українському і світовому техсекторі тривають звільнення. У гігантів Microsoft і Meta меншає на тисячі співробітників, а в Україні останніми місяцями стало відомо про скорочення щонайменше в десятьох ІТ-компаніях.
Десь так і виглядає. Мого аспіранта так скоротили ще в листопаді: прийшов лист "Дякуємо, від завтра Ви не працюєте" і на другий день його видалили із чату, заблокували доступ до Гіта і прийшли гроші на його рахунок ФОП за відпрацьовані години в крайньому місяці + оплата по 8 годин/день невикористаної відпустки...
А от колега - власник фірми після наради з працівниками, вирішив перевести на часткову зайнятість свої розробників, бо проєкти старі закінчуються, а нових - нема. І тепер більшість працює по 2-3 дні в тижні, а оскільки оплата погодинна, то отримує половину ЗП.
А от в Німеччині оголосили про планове скорочення за місяць до його проведення і співробітники самі по звільнялись і їм виплачували компенсацію за формулою: 1 місячна ЗП + 0.5 місячної ЗП за кожен рік стажу в компанії ...
Faceless написав:Щоб накопичити борги жа опалення в 300к, це треба взагалі не платити років 10 чи більше. Комунальні борги стільки не тягнутьсч, тож це виглядає, як якийсь розвод чи помилка
Типова ситуація коли: 1. Є загальнобудинковий лічильник 2. Є квартира без лічильника, а решта - з лічильниками. Тоді всю різницю між загальнобудинковим і персональними ділять на тих, в кого нема лічильника
В тому будинку в жодній квартирі нема лічильника (тепла). Тільки роки три тому загальнобудинковий поставили. За гроші щось типу ЕБРР.
справжній суверенітет "неможливий без національного календаря, який ми вимушено називаємо старим стилем".
“Ленін цілком усвідомлено перевів Росію на католицький календар. Його цілі зрозумілі, не будемо на них зупинятись”, - заявляє Щипков і нічого не пояснює.
За його словами, Микола Коперник, який помер у 1543 році, був також проти запровадження реформи хронометрії, яку у 1582 році здійснив Римський Папа Григорій XIII, але його не послухали.
“Ми прагнемо зберегти духовний, ціннісний суверенітет, отже, ми маємо повернутися російського календаря. Дві частини одного народу (релігійна та світська) не можуть жити за різними календарями. Тому єдине логічне рішення — повернути історичний юліанський календар у цивільний обіг, як це було до 1918 року», — пише він, зазначаючи, що «рішення має бути швидким, воно зараз набагато важливіше, ніж перейменування вулиць чи поховання Леніна».
це щоб було зрозуміло, в якому мракобіссі перебуває Московія
fler написав:Війна непогано так вплинула на добробут певного прошарку:
В Україні злетіла кількість елітних авто за час великої війни В Україні за останні кілька років у 6,2 раза злетіла кількість тих, хто має платити податок за "елітні авто". Йдеться про машини не старіші за 5 років, вартість яких сягає від 375 мінімалок. Якщо у 2022-му платити податок за "елітні авто" мали всього 1312 українців (йдеться про фізичних осіб), то вже у 2023-му їхня кількість зросла до 6803, а у 2024-му – сягнула 8094. https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... odatku.htm
Поглянемо на прифронтовий Мико. Порожніх полиць у магазинах немає, громадський транспорт працює норм, все інше теж працює (аптеки, лікарні, перукарні тощо). Автівки громадян - десь половина це джипи. Злидні, так.
нажаль дістація за 3 роки між заможними і звичайними громадянами стає прірвою (а в Україні сьогодні кожний 3й це пенсіонер, а серед чоловіків(поза лавами ЗСУ) пропорція навіть більше 4 з 10 це пенсіонери, так багато нових автівок завезли (в перші три-пять місяців 2022 взагалі з мінімальної пошлиною, або з нульовою)під виглядом допомоги ЗСУ
я не проти коштовних автівок, але маю приклади-родина придбала нових авто з салону у 2022р на 400тис дол(ренджровер, порш каен, мерс GLE), щодня по ресторанам, кожні 3 місяці подорож на відпочинок за кордон (з викладанням у соц.мережах), донатить дрібниці і все в шоколоді
Держава підняла військовий збір з 1,5 до 5%, правильно? так а треба було ще підняти пошлини на авто вартістю від 50к дол у три рази (тисяч так до 30-35к дол), о це було в зрозуміло, а що ми бачимо-7 нових ролсройсів ввезли на 6 годин на трейлерів(щоб навіть колеса пилом не припали)-зробили регістрацію в Україні і вивезли назад до Монако, до Куршавелю (тобто вони добро знають, що региструвати такі авто за 500-600к дол у Франції треба сплатити десь 250к дол, податок на розкіш так би мовити)
konstantin kirovograd написав:Вот вы тут носитесь с эти миллионом за 18-24-да не спорю большие деньги для 18 летнего.Но если откроют границы то едь на заработки по минимуму 2000 евро в месяц-штуку отлажуй и через два года таже сумма.Не факт что сработает это.
А что, украинцы уже получили право легально работать на Западе 2 года? И все там получают "по минимуму 2000 евро в месяц"?
Право на доступ до місцевого ринку праці дають більшість країн. Бонусом можна піти по звичайній схемі. За 2000 Євро - в нерозвинутій Польщі мінімалка вже більше 1000 Євро, водій автобуса отримує 1800 Євро. Що вже казати про розвинені країни ЄС.
коллега я так понимаю тут некоторым нужно это доказывать так они удивлены мною озвученной сумме 2000 евро.Думают что там минималка 8000 грн и пенсия 4000 грн