Додано: Нед 16 лют, 2025 11:13

fler написав: Війна непогано так вплинула на добробут певного прошарку:

В Україні злетіла кількість елітних авто за час великої війни

В Україні за останні кілька років у 6,2 раза злетіла кількість тих, хто має платити податок за "елітні авто". Йдеться про машини не старіші за 5 років, вартість яких сягає від 375 мінімалок.

Якщо у 2022-му платити податок за "елітні авто" мали всього 1312 українців (йдеться про фізичних осіб), то вже у 2023-му їхня кількість зросла до 6803, а у 2024-му – сягнула 8094.

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... odatku.htm

В Україні за останні кілька років у 6,2 раза злетіла кількість тих, хто має платити податок за "елітні авто". Йдеться про машини не старіші за 5 років, вартість яких сягає від 375 мінімалок.Якщо у 2022-му платити податок за "елітні авто" мали всього 1312 українців (йдеться про фізичних осіб), то вже у 2023-му їхня кількість зросла до 6803, а у 2024-му – сягнула 8094.

Поглянемо на прифронтовий Мико. Порожніх полиць у магазинах немає, громадський транспорт працює норм, все інше теж працює (аптеки, лікарні, перукарні тощо). Автівки громадян - десь половина це джипи. Злидні, так. Війна непогано так вплинула на добробут певного прошарку:Поглянемо на прифронтовий Мико. Порожніх полиць у магазинах немає, громадський транспорт працює норм, все інше теж працює (аптеки, лікарні, перукарні тощо). Автівки громадян - десь половина це джипи. Злидні, так.

нажаль дістація за 3 роки між заможними і звичайними громадянами стає прірвою (а в Україні сьогодні кожний 3й це пенсіонер, а серед чоловіків(поза лавами ЗСУ) пропорція навіть більше 4 з 10 це пенсіонери, так багато нових автівок завезли (в перші три-пять місяців 2022 взагалі з мінімальної пошлиною, або з нульовою)під виглядом допомоги ЗСУя не проти коштовних автівок, але маю приклади-родина придбала нових авто з салону у 2022р на 400тис дол(ренджровер, порш каен, мерс GLE), щодня по ресторанам, кожні 3 місяці подорож на відпочинок за кордон (з викладанням у соц.мережах), донатить дрібниці і все в шоколодіДержава підняла військовий збір з 1,5 до 5%, правильно? така треба було ще підняти пошлини на авто вартістю від 50к дол у три рази (тисяч так до 30-35к дол), о це було в зрозуміло, а що ми бачимо-7 нових ролсройсів ввезли на 6 годин на трейлерів(щоб навіть колеса пилом не припали)-зробили регістрацію в Україні і вивезли назад до Монако, до Куршавелю (тобто вони добро знають, що региструвати такі авто за 500-600к дол у Франції треба сплатити десь 250к дол, податок на розкіш так би мовити)