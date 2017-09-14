Судячи по квитанціям - ні.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:28
Додано: Нед 16 лют, 2025 11:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Важко сказати як живуть ті пенсіонери, бо я допоміг відсудити мамі 10.5 пенсію і бабусі 9. Якщо до активної фази війни такі пенсії +/- давали можливість жити, то в 2023-25 рр. це життя в злиднях, якщо б я не сплачував комуналку, купував частину ліків і т.д..
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 лют, 2025 11:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 16 лют, 2025 11:28
накопичити борги за опалення в 300к, це треба взагалі не платити років 10 чи більше. Комунальні борги стільки не тягнуться, тож це виглядає, як якийсь розвод чи помилка[/quote
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Отопление есть в доступе на сайтах теплоцентралей.Тоже смотрел когда-то и офигивал с сумм долга-там тупо 15 лет я так понимаю не платят.А себя чувствуешь лохом.Хотя может это суммы с штрафами какими-то.
Додано: Нед 16 лют, 2025 11:30
уже давно отрезал ЦО в родительской квартире до сих пор приходит счёт с ТЭЦ уже где то 5 тыс. звоню спрашиваю за что, весь дом (за исключением нескольких индейцев), цо давно отрезал. Говорят в подвале идет труба, за ее обслуживание есть абонка 60 грн в мес. В суд не подадут но квартиру с этим долгом фиг продашь. Перед сделкой придётся погасить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 11:32, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 16 лют, 2025 11:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Загальні строки позовної давності
Статтею 257 Цивільного кодексу України встановлено загальну позовну давність тривалістю у три роки.
Період, за який кредитор має право стягувати заборгованість (в тому числі за житлово-комунальні послуги), визначається строком позовної давності. Тобто, якщо є заборгованість зі сплати комунальних послуг, наприклад за 5 років, то відповідна організація має право звернутися з позовом про стягнення боргу тільки за останні три роки. Отже, стягнення боргу за чотири чи п’ять років, є порушенням ваших прав.
Додано: Нед 16 лют, 2025 11:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Переривання строку давності – якщо боржник частково сплачував борг або визнавав його (наприклад, підписував угоду про реструктуризацію), то строк позовної давності може починати відраховуватися заново.
На практиці будь-яка сплата на рахунок рахується як сплата боргу.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 лют, 2025 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лют, 2025 11:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я бачу 2/3 або 3/4 в потоці позашляховиків від усіх автівок, в тому числі марки jeep. Але рік випуску часто 10-20 років назад. Понти дорожче за гроші.
Ну але в ті роки, наприклад, капуста коштувала менше 1 грн/кг. І якось так змінились ціни, що саме найбіднішим вартість життя найбільше здорожчала.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 16 лют, 2025 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лют, 2025 11:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
зараз вже почали ставити ''розумні'' ел. лічильники і можуть дистанційно відключати споживача
Востаннє редагувалось GALeon в Нед 16 лют, 2025 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лют, 2025 11:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
до чого тут борг до продажу квартири? чи арешт на квартиру наклали?
Додано: Нед 16 лют, 2025 11:35
Мабуть до так.
Поки платиш хоч щось, комунальники не збуджуються, бо 3р термін не стартує. А от якщо забив повністю, то мабуть почнуть кріпити боржника
Умовно кажучи, хтось з комунальної служби моле раз на 3 роки кидати на рахунок боржника 10 грн, і доведи потім, що ти не платив))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 лют, 2025 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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