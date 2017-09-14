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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 39
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:28

  Hotab написав:Через 3р хіба не списуються?
Типу термін позовної давнини. Десь чув таке.

Судячи по квитанціям - ні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:десь 5-5,5млн отримють пенсію до 5к грн, це не злидні?

Важко сказати як живуть ті пенсіонери, бо я допоміг відсудити мамі 10.5 пенсію і бабусі 9. Якщо до активної фази війни такі пенсії +/- давали можливість жити, то в 2023-25 рр. це життя в злиднях, якщо б я не сплачував комуналку, купував частину ліків і т.д..
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 лют, 2025 11:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:28

накопичити борги за опалення в 300к, це треба взагалі не платити років 10 чи більше. Комунальні борги стільки не тягнуться, тож це виглядає, як якийсь розвод чи помилка[/quote
----------
Отопление есть в доступе на сайтах теплоцентралей.Тоже смотрел когда-то и офигивал с сумм долга-там тупо 15 лет я так понимаю не платят.А себя чувствуешь лохом.Хотя может это суммы с штрафами какими-то.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:30

  GALeon написав:
Wirująświatła написав:detroytred почему им или всему подъезду дому не отрезали гор.воду и отопление?...
як би так зробили, то до них вишикувалась ціла черга бажаючих на відключення)))

уже давно отрезал ЦО в родительской квартире до сих пор приходит счёт с ТЭЦ уже где то 5 тыс. звоню спрашиваю за что, весь дом (за исключением нескольких индейцев), цо давно отрезал. Говорят в подвале идет труба, за ее обслуживание есть абонка 60 грн в мес. В суд не подадут но квартиру с этим долгом фиг продашь. Перед сделкой придётся погасить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 11:32, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Загальні строки позовної давності
Статтею 257 Цивільного кодексу України встановлено загальну позовну давність тривалістю у три роки.
Період, за який кредитор має право стягувати заборгованість (в тому числі за житлово-комунальні послуги), визначається строком позовної давності. Тобто, якщо є заборгованість зі сплати комунальних послуг, наприклад за 5 років, то відповідна організація має право звернутися з позовом про стягнення боргу тільки за останні три роки. Отже, стягнення боргу за чотири чи п’ять років, є порушенням ваших прав.


https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/ ... e_vignette
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Я про те, що комунальники можуть судитись за борг 10р давнини? Чи лише за останні 3р борг?

Переривання строку давності – якщо боржник частково сплачував борг або визнавав його (наприклад, підписував угоду про реструктуризацію), то строк позовної давності може починати відраховуватися заново.
На практиці будь-яка сплата на рахунок рахується як сплата боргу.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 лют, 2025 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Автівки громадян - десь половина це джипи.

Я бачу 2/3 або 3/4 в потоці позашляховиків від усіх автівок, в тому числі марки jeep. Але рік випуску часто 10-20 років назад. Понти дорожче за гроші.
  prodigy написав:десь 5-5,5млн отримють пенсію до 5к грн, це не злидні?
але вони так жили і 10 років тому і 15, причини різні:

Ну але в ті роки, наприклад, капуста коштувала менше 1 грн/кг. І якось так змінились ціни, що саме найбіднішим вартість життя найбільше здорожчала.
На 23 серпня 2011 року українські фермери продавали капусту по 0,4-1 грн/кг.
Як повідомлялось, через те, що вітчизняна капуста досить дорога, її почали масово завозити із Польщі, де кіло, у перерахунку на гривні, коштує лише 70 копійок. https://tsn.ua/groshi/gordist-azarova-k ... richi.html
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 16 лют, 2025 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

detroytred написав:
  Wirująświatła написав:detroytred почему им или всему подъезду дому не отрезали гор.воду и отопление? это ж кто такой меценат? я один раз передал неправильные показания счётчиков в дтэк (ошибся на 1 цифру) вылез долг под 10к. Позвонил робот и сказал если не погашу, э.э. будет отключено в течении 3х дней.

Це диво дивне. Але факт.

Стосовно ее. Проходжу поруч з квартирою, де електрик відключає, а господарка мене просить в двух кроках від нього --- "підключить назад, бо я жінка не можу"))
Коли йшов назад, то з квартири вже лунала музика. Хтось допоміг))
зараз вже почали ставити ''розумні'' ел. лічильники і можуть дистанційно відключати споживача
Востаннє редагувалось GALeon в Нед 16 лют, 2025 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  GALeon написав:
Wirująświatła написав:detroytred почему им или всему подъезду дому не отрезали гор.воду и отопление?...
як би так зробили, то до них вишикувалась ціла черга бажаючих на відключення)))

уже давно отрезал ЦО в родительской квартире до сих пор приходит счёт с ТЭЦ уже где то 5 тыс. звоню спрашиваю за что, весь дом (за исключением нескольких индейцев), цо давно отрезал. Говорят в подвале идет труба, за ее обслуживание есть абонка 60 грн в мес. В суд не подадут но квартиру с этим долгом фиг продашь. Перед сделкой придётся погасить.
до чого тут борг до продажу квартири? чи арешт на квартиру наклали?
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:35

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Я про те, що комунальники можуть судитись за борг 10р давнини? Чи лише за останні 3р борг?

Переривання строку давності – якщо боржник частково сплачував борг або визнавав його (наприклад, підписував угоду про реструктуризацію), то строк позовної давності може починати відраховуватися заново.
На практиці будь-яка сплата на рахунок рахується як сплата боргу.

Мабуть до так.
Поки платиш хоч щось, комунальники не збуджуються, бо 3р термін не стартує. А от якщо забив повністю, то мабуть почнуть кріпити боржника
Умовно кажучи, хтось з комунальної служби моле раз на 3 роки кидати на рахунок боржника 10 грн, і доведи потім, що ти не платив))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 лют, 2025 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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