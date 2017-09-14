Wirująświatła написав:detroytred почему им или всему подъезду дому не отрезали гор.воду и отопление? это ж кто такой меценат? я один раз передал неправильные показания счётчиков в дтэк (ошибся на 1 цифру) вылез долг под 10к. Позвонил робот и сказал если не погашу, э.э. будет отключено в течении 3х дней.
Це диво дивне. Але факт.
Стосовно ее. Проходжу поруч з квартирою, де електрик відключає, а господарка мене просить в двух кроках від нього --- "підключить назад, бо я жінка не можу")) Коли йшов назад, то з квартири вже лунала музика. Хтось допоміг))
заопз вже плчали стааити ''розумні'' ел. лічильники і можуть дистанційно відключати споживача
Самопідключальникам пофіг, як їх відключили -- руками електрик або дистанційно через лічильник. Бо Вася з'єднує напряму дві пари дротів. І з'єднає будь де. Хоч в загальному вході на дом. Ломіком дверцята вскриє.
І навіть окрема пара від підстанції не врятує. Буде приєднуватися до дротів, які поруч.
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Shaman написав: й ти ж вже зрозумів, що економічний фронт ти не потягнеш? а тут є дехто - Стерненко в окопи, Притулу в окопи
А в чім користь економічному фронту України од Притули і Стерненка? Чого закупка дронів і техніки покладено на волонтерів? А не централізована од держави? Притула спеціаліст в супутниках? А стерненко в чім?
detroytred написав:Самопідключальникам пофіг, як їх відключили -- руками електрик або дистанційно через лічильник.
Я думав, що їх вже давно побороли. Сам так крав елекроенергію в 90-і роки, але десь в 2005 елекрики жостко почали боротись і довелось все через лічильник пускати. І досі із самопідключеннями борються і мінімум раз на місяць все вирізають.
Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
Shaman написав: й ти ж вже зрозумів, що економічний фронт ти не потягнеш? а тут є дехто - Стерненко в окопи, Притулу в окопи
А в чім користь економічному фронту України од Притули і Стерненка? Чого закупка дронів і техніки покладено на волонтерів? А не централізована од держави? Притула спеціаліст в супутниках? А стерненко в чім?
друже, fpv від умерова будуть як яйця по 17грн, невже тобі не вистачає розуміння на 4му році війни
148 тисяч дронів від Стерненко на 13 місяців(куди я регулярно закидую) від умерова в кращому випадку було 15 тисяч
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 16 лют, 2025 11:44, всього редагувалось 1 раз.
GALeon написав:до чого тут борг до продажу квартири? чи арешт на квартиру наклали?
вы за глаза готовы купить квартиру с долгом 130 тыс? дело ваше. Обычно покупан или требует погасить долг, или требует дисконт на его размер (что тоже самое по сути). И до одного места за что вам этот долг нарисовало теплокомунэнерго.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз.