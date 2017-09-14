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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 39
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
33%
13
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:до чого тут борг до продажу квартири? чи арешт на квартиру наклали?

Нормальний покупець просить перевірити відсутність боргів перед покупкою.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:37

  GALeon написав:
detroytred написав:
  Wirująświatła написав:detroytred почему им или всему подъезду дому не отрезали гор.воду и отопление? это ж кто такой меценат? я один раз передал неправильные показания счётчиков в дтэк (ошибся на 1 цифру) вылез долг под 10к. Позвонил робот и сказал если не погашу, э.э. будет отключено в течении 3х дней.

Це диво дивне. Але факт.

Стосовно ее. Проходжу поруч з квартирою, де електрик відключає, а господарка мене просить в двух кроках від нього --- "підключить назад, бо я жінка не можу"))
Коли йшов назад, то з квартири вже лунала музика. Хтось допоміг))
заопз вже плчали стааити ''розумні'' ел. лічильники і можуть дистанційно відключати споживача

Самопідключальникам пофіг, як їх відключили -- руками електрик або дистанційно через лічильник.
Бо Вася з'єднує напряму дві пари дротів.
І з'єднає будь де.
Хоч в загальному вході на дом.
Ломіком дверцята вскриє.

І навіть окрема пара від підстанції не врятує. Буде приєднуватися до дротів, які поруч.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:39

  Shaman написав:
й ти ж вже зрозумів, що економічний фронт ти не потягнеш? а тут є дехто - Стерненко в окопи, Притулу в окопи

А в чім користь економічному фронту України од Притули і Стерненка?
Чого закупка дронів і техніки покладено на волонтерів? А не централізована од держави?
Притула спеціаліст в супутниках? А стерненко в чім? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Самопідключальникам пофіг, як їх відключили -- руками електрик або дистанційно через лічильник.

Я думав, що їх вже давно побороли.
Сам так крав елекроенергію в 90-і роки, але десь в 2005 елекрики жостко почали боротись і довелось все через лічильник пускати. І досі із самопідключеннями борються і мінімум раз на місяць все вирізають.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:41

Угода Трампа про українські надра схожа на розподіл африканс

Угода Трампа про українські надра схожа на розподіл африканських колоній, - WP
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:41

  GALeon написав:


Ця консультація не перевірена досвідченим користувачем. Правова консультація не є офіційним роз'ясненням, носить інформаційний характер та не може безумовно застосовуватися в кожному конкретному випадку.



Але ж ЦК все одно не відміняв ніхто))



Успіх, ти скучив за армією?? Тримай!
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Де б ти ще пореготав , як не там.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:42

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
й ти ж вже зрозумів, що економічний фронт ти не потягнеш? а тут є дехто - Стерненко в окопи, Притулу в окопи

А в чім користь економічному фронту України од Притули і Стерненка?
Чого закупка дронів і техніки покладено на волонтерів? А не централізована од держави?
Притула спеціаліст в супутниках? А стерненко в чім? :lol:


друже, fpv від умерова будуть як яйця по 17грн, невже тобі не вистачає розуміння на 4му році війни

148 тисяч дронів від Стерненко на 13 місяців(куди я регулярно закидую) від умерова в кращому випадку було 15 тисяч
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 16 лют, 2025 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  GALeon написав:до чого тут борг до продажу квартири? чи арешт на квартиру наклали?

Нормальний покупець просить перевірити відсутність боргів перед покупкою.
вумні покупці купляють з дисконтом і не гасять ці борги, бо згідно ДКП купляється нетухомість, а борги на бувшого власника нараховуються, а не на нерухомість
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 11:44

  GALeon написав:до чого тут борг до продажу квартири? чи арешт на квартиру наклали?
вы за глаза готовы купить квартиру с долгом 130 тыс? дело ваше. Обычно покупан или требует погасить долг, или требует дисконт на его размер (что тоже самое по сути). И до одного места за что вам этот долг нарисовало теплокомунэнерго.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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