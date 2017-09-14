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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:45
Banderlog написав:
А в чім користь економічному фронту України од Притули і Стерненка?
Чого закупка дронів і техніки покладено на волонтерів? А не централізована од держави?
Притула спеціаліст в супутниках? А стерненко в чім?
Один знайомий регулярно присилиє з фронту в Ужгород "державні" дрони, їх тут доопрацьовують добрі люди і надсилають назад. Там якісь проблеми з частотами і антенами, кажуть, що москалі без доопрацювання їх РЕБом всі глушать.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:46
Wirująświatła написав: GALeon написав:
до чого тут борг до продажу квартири? чи арешт на квартиру наклали?
вы за глаза готовы купить квартиру с долгом 130 тыс? дело ваше. Обычно покупан требует дисконт на его размер (что тоже самое по сути). И до одного места за что вам этот долг нарисовало теплокомунэнерго.
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5825501#p5825501
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:49
GALeon написав:
вумні покупці купляють з дисконтом і не гасять ці борги, бо згідно ДКП купляється нетухомість, а борги на бувшого власника нараховуються, а не на нерухомість
Розкажу на прикладі в нашому домі: купили так квартиру з боргом, не з наю з дисконтом чи без, але їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:50
Дюрі-бачі написав:...їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.
на якій підставі? зразу повторюю - борги нараховуються на особу, а не на нерухомість. з таким успіхом вони можуть будь-кому відключити. це як з ПФУ - людям недоплачують пенсію
Востаннє редагувалось GALeon
в Нед 16 лют, 2025 11:54, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:50
detroytred написав: Faceless написав:
detroytred написав:[quote="5825453:Faceless"]
В сенсі розвод?
Там знайомі живуть і вже роками сплачують по цих квітанціях.
Інших нема. Тільки ці.
А декілька місяців тому тепломережі на під'їзди чіпляли оголошення про борги. На всі будинки по району. В середньому мільойн на під'їзд.
То ви хочете сказати там по 200 баксів на місяць опалення якщо на весь рік рознести в середньому? Або по 100к грн за сезон?
Що можу сказати - опалення десь 1300+- грн. міс.; гаряча вода - 250 грн. на особу. Гаряча вода 11 міс. в рік. Скільки прописано в квартирах - хз.
Борги гадаю, що більше, ніж за 10 років.
Якщо було б 100к. за сезон, то борги були б більше))[/quote]
Так хіба в боргів нема строку давності?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:50
GALeon написав: Дюрі-бачі написав: GALeon написав:
до чого тут борг до продажу квартири? чи арешт на квартиру наклали?
Нормальний покупець просить перевірити відсутність боргів перед покупкою.
вумні покупці купляють з дисконтом і не гасять ці борги, бо згідно ДКП купляється нетухомість, а борги на бувшого власника нараховуються, а не на нерухомість
Згідно з інтерпретацією Верховного Суду України, нові власники не несуть відповідальності за заборгованість із комунальних платежів попередніх власників. Однак на практиці можуть виникати ситуації, коли для укладання контрактів із комунальними організаціями потрібно погашення цих заборгованостей.
долг не на квартиру но без его погашения новый договор не заключают. Возникает дурацкая ситуация когда долг растёт у предыдущего хозяина. Так что в его же интересах долг погасить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Нед 16 лют, 2025 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:53
Wirująświatła написав: GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:Нормальний покупець просить перевірити відсутність боргів перед покупкою.
вумні покупці купляють з дисконтом і не гасять ці борги, бо згідно ДКП купляється нетухомість, а борги на бувшого власника нараховуються, а не на нерухомість
Згідно з інтерпретацією Верховного Суду України, нові власники не несуть відповідальності за заборгованість із комунальних платежів попередніх власників. Однак на практиці можуть виникати ситуації, коли для укладання контрактів із комунальними організаціями потрібно погашення цих заборгованостей.
*Однак на практиці можуть виникати ситуації...* -- от з цього вся хрєнь в нас і є.
Називається феодалізм.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:54
GALeon написав:
на якій підставі?
Звісно нові власники могли б через суд зобов'язати укласти угоду, але кілька років посидіти в темноті і з туалетом надворі
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:54
Дюрі-бачі написав: GALeon написав:
вумні покупці купляють з дисконтом і не гасять ці борги, бо згідно ДКП купляється нетухомість, а борги на бувшого власника нараховуються, а не на нерухомість
Розкажу на прикладі в нашому домі: купили так квартиру з боргом, не з наю з дисконтом чи без, але їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.
Не погасять який борг, той борг, який накопичили нові власники?
Якщо старі, то хай комунальні служби і вимагають погашення боргу старими власниками.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 11:56
detroytred написав: Wirująświatła написав: GALeon написав:
[quote="Дюрі-бачі"]
Нормальний покупець просить перевірити відсутність боргів перед покупкою.
вумні покупці купляють з дисконтом і не гасять ці борги, бо згідно ДКП купляється нетухомість, а борги на бувшого власника нараховуються, а не на нерухомість
Згідно з інтерпретацією Верховного Суду України, нові власники не несуть відповідальності за заборгованість із комунальних платежів попередніх власників. Однак на практиці можуть виникати ситуації, коли для укладання контрактів із комунальними організаціями потрібно погашення цих заборгованостей.
*Однак на практиці можуть виникати ситуації...* -- от з цього вся хрєнь в нас і є.
Називається феодалізм.[/quote]і таке у всьому - банки, пфу....
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