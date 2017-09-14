konstantin kirovograd написав: коллега я так понимаю тут некоторым нужно это доказывать так они удивлены мною озвученной сумме 2000 евро.Думают что там минималка 8000 грн и пенсия 4000 грн
так докажіть бо ми не в курсі, живемо в вакуумі. розрахунки в студію, як ви там мінімально пропонуєте 20 річному 1000 євро в місяць вікладати? Давайте чисто на вскидку. Яка середня зарплата після сплати податків в польщі і приміром в португалії? Затрати на зйом житла і харчування? Це на майдані гідності казочки розказувати можно про край дармоїдів
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 16 лют, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз.
GALeon написав:вумні покупці купляють з дисконтом і не гасять ці борги, бо згідно ДКП купляється нетухомість, а борги на бувшого власника нараховуються, а не на нерухомість
Розкажу на прикладі в нашому домі: купили так квартиру з боргом, не з наю з дисконтом чи без, але їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.
Не погасять який борг, той борг, який накопичили нові власники? Якщо старі, то хай комунальні служби і вимагають погашення боргу старими власниками.
ось так люди з вищою освітою відсуджують у ПФУ перерахунок пенсії, але згодні пдатити за чужі борги
Shaman написав: й ти ж вже зрозумів, що економічний фронт ти не потягнеш? а тут є дехто - Стерненко в окопи, Притулу в окопи
А в чім користь економічному фронту України од Притули і Стерненка? Чого закупка дронів і техніки покладено на волонтерів? А не централізована од держави? Притула спеціаліст в супутниках? А стерненко в чім?
друже, fpv від умерова будуть як яйця по 17грн, невже тобі не вистачає розуміння на 4му році війни
148 тисяч дронів від Стерненко на 13 місяців(куди я регулярно закидую) від умерова в кращому випадку було 15 тисяч
Вы поднимаете вопрос типа "Умерова на кол" за такие делишки?
Саме цікаве шо глобально вирішити питання комунальних послуг можливо, але це нікому не цікаво, зовсім нікому. Бо якщо взять за прикладом того ж Східного Берліну, де я був у 2013 році, німці не позносили радянські хрущоби, вони їх модернізували. Там все цікаво, починаючи з виселення всього будинку, закінчуючи модернізацією системи опалення з тепловим насосом, який тепло бере з підземної води, закінчуючи черговими на великій сучасній котельні. І саме ахрєнєнне цікаве, шо ЄБРР був готовий надавать нам допомогу на таку модернізацію кожного будинку. Нам воно не цікаве, ви нам грошей дайте...
Shaman написав: й ти ж вже зрозумів, що економічний фронт ти не потягнеш? а тут є дехто - Стерненко в окопи, Притулу в окопи
А в чім користь економічному фронту України од Притули і Стерненка? Чого закупка дронів і техніки покладено на волонтерів? А не централізована од держави? Притула спеціаліст в супутниках? А стерненко в чім?
друже, fpv від умерова будуть як яйця по 17грн, невже тобі не вистачає розуміння на 4му році війни
якось розуміння не вистачає. З якої це радості умєров безумовно хабарник а стерненко безумовно чесний? Може взагалі держ бюджет відміним хай притула збирає пожертви і на ремонт доріг?