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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1268412685126861268712688>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 40
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
14
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:14

  Water написав:Саме цікаве шо глобально вирішити питання комунальних послуг можливо, але це нікому не цікаво, зовсім нікому.
Бо якщо взять за прикладом того ж Східного Берліну, де я був у 2013 році, німці не позносили радянські хрущоби, вони їх модернізували. Там все цікаво, починаючи з виселення всього будинку, закінчуючи модернізацією системи опалення з тепловим насосом, який тепло бере з підземної води, закінчуючи черговими на великій сучасній котельні.
І саме ахрєнєнне цікаве, шо ЄБРР був готовий надавать нам допомогу на таку модернізацію кожного будинку. Нам воно не цікаве, ви нам грошей дайте...
Прикол по західній допомозі полягав в тому що ОБОВЯЗКОВОЮ умовою - є ВЛАСНЕ фінансування
Тобто
Спочатку Ви збираєте суму в розмірі 30-50-70% від необхідної і тільки потім Вам надають допомогу.
І якраз в цій частині найшла коса на камінь
Власники житла (читай населення) вимагають від Держави (читай від іншого населення яке повинно заплатити податки) - щоб та ЗІБРАЛА необхідну суму.

Доводи Держави що в неї відсутні гроші крім тих які вона зібрала в населення - нікого не цікавлять
У всіх є готова відмазка - а раз так, то я навіть комуналку платити не буду вдогонку до того що не плачу податки.

Висновок
Якщо у Вас є якась власність - то ніхто крім Вас не зацікавлений у піднятті її вартості(адже приведення до хорошого стану власного житла-це збільшення вартості цього житла)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:17

  Banderlog написав:
  konstantin kirovograd написав:
коллега я так понимаю тут некоторым нужно это доказывать так они удивлены мною озвученной сумме 2000 евро.Думают что там минималка 8000 грн и пенсия 4000 грн
так докажіть бо ми не в курсі, живемо в вакуумі. :lol: розрахунки в студію, як ви там мінімально пропонуєте 20 річному 1000 євро в місяць вікладати?
Давайте чисто на вскидку.
Яка середня зарплата після сплати податків в польщі і приміром в португалії? Затрати на зйом житла і харчування?
Це на майдані гідності казочки розказувати можно про край дармоїдів :lol:

Зачем в пример брать польшу и португалию-самые низкооплачиваемые страны....почему вы не упоминаете страны Германия,Великобритания,канада,США.
Я сужу по фактам которые у меня перед глазами-опыту знакомых,родственников.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:17

Сектор газа сегодня
https://t.me/oko_ua/73917

где shapo который рассказывал что Израиль не бомбит мирные кварталы, или это от гуманитарки такая пазруха.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:17

Успіх
А на позиції оте все коти лапами буцають.
Хоча вже ні: економічний фронт успіха здався в полон.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:19

  Wirująświatła написав:Сектор газа сегодня
https://t.me/oko_ua/73917

где shapo который рассказывал что Израиль не бомбит мирные кварталы, или это от гуманитарки такая пазруха.

Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 км².
И то толку дать не могут евреи-а тут их некоторые в пример ставят годами и сравнивают нашу войну с войной с муслимами в тапочках на мопедах с ракетами из труб сделаных в гаражах
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:20

  Успіх написав:Тут было много фото овощей...

Настоятельно рекомендую перед тем, как начинать писать на форуме, позавтракать. Я верю, что Вы можете себе позволить быть не настолько голодным, чтобы молиться на фотографии еды 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Доводи Держави що в неї відсутні гроші крім тих які вона зібрала в населення - нікого не цікавлять

Бо це нагла брехня. В держави ще є:
1. Гроші які вона надрукувала.
2. Гроші які вона отримала за продаж вирощеного на землі / викопаного із землі
3. Гроші які вона позичила чи отримала від інших держав.
ИМХО за рахунок 2 і 3 пунктів і потрібно жити восновному.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:25

  budivelnik написав:
  Water написав:Саме цікаве шо глобально вирішити питання комунальних послуг можливо, але це нікому не цікаво, зовсім нікому.
Бо якщо взять за прикладом того ж Східного Берліну, де я був у 2013 році, німці не позносили радянські хрущоби, вони їх модернізували. Там все цікаво, починаючи з виселення всього будинку, закінчуючи модернізацією системи опалення з тепловим насосом, який тепло бере з підземної води, закінчуючи черговими на великій сучасній котельні.
І саме ахрєнєнне цікаве, шо ЄБРР був готовий надавать нам допомогу на таку модернізацію кожного будинку. Нам воно не цікаве, ви нам грошей дайте...
Прикол по західній допомозі полягав в тому що ОБОВЯЗКОВОЮ умовою - є ВЛАСНЕ фінансування
Тобто
Спочатку Ви збираєте суму в розмірі 30-50-70% від необхідної і тільки потім Вам надають допомогу.

То я знаю, то на рівні ОСББ. Але було інше питання, на рівні уряду...
Ще в нас як це так шо на котельні немає черогового доба через 3. :lol:
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:27

Успіх
Будемо борщ варити з бананів)))

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

smdtranz написав:интересно, у кого-то из чиновников возникнет мысль, что все это, мягко говоря, шляпа?

и начнут за самовольное подключение отправлять в тюрьму по статье «кража»
или после 3 месяцев долгов подавать в суд и взыскивать все под ноль без лишней возни?

бардак тотальный везде, хочешь плати, хочешь — пусть другие дураки платят


у цих чиновників боргів неменше за комунальні і не тількі
GALeon
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