Water написав:Саме цікаве шо глобально вирішити питання комунальних послуг можливо, але це нікому не цікаво, зовсім нікому. Бо якщо взять за прикладом того ж Східного Берліну, де я був у 2013 році, німці не позносили радянські хрущоби, вони їх модернізували. Там все цікаво, починаючи з виселення всього будинку, закінчуючи модернізацією системи опалення з тепловим насосом, який тепло бере з підземної води, закінчуючи черговими на великій сучасній котельні. І саме ахрєнєнне цікаве, шо ЄБРР був готовий надавать нам допомогу на таку модернізацію кожного будинку. Нам воно не цікаве, ви нам грошей дайте...
Прикол по західній допомозі полягав в тому що ОБОВЯЗКОВОЮ умовою - є ВЛАСНЕ фінансування Тобто Спочатку Ви збираєте суму в розмірі 30-50-70% від необхідної і тільки потім Вам надають допомогу. І якраз в цій частині найшла коса на камінь Власники житла (читай населення) вимагають від Держави (читай від іншого населення яке повинно заплатити податки) - щоб та ЗІБРАЛА необхідну суму.
Доводи Держави що в неї відсутні гроші крім тих які вона зібрала в населення - нікого не цікавлять У всіх є готова відмазка - а раз так, то я навіть комуналку платити не буду вдогонку до того що не плачу податки.
Висновок Якщо у Вас є якась власність - то ніхто крім Вас не зацікавлений у піднятті її вартості(адже приведення до хорошого стану власного житла-це збільшення вартості цього житла)
konstantin kirovograd написав: коллега я так понимаю тут некоторым нужно это доказывать так они удивлены мною озвученной сумме 2000 евро.Думают что там минималка 8000 грн и пенсия 4000 грн
так докажіть бо ми не в курсі, живемо в вакуумі. розрахунки в студію, як ви там мінімально пропонуєте 20 річному 1000 євро в місяць вікладати? Давайте чисто на вскидку. Яка середня зарплата після сплати податків в польщі і приміром в португалії? Затрати на зйом житла і харчування? Це на майдані гідності казочки розказувати можно про край дармоїдів
Зачем в пример брать польшу и португалию-самые низкооплачиваемые страны....почему вы не упоминаете страны Германия,Великобритания,канада,США. Я сужу по фактам которые у меня перед глазами-опыту знакомых,родственников.
где shapo который рассказывал что Израиль не бомбит мирные кварталы, или это от гуманитарки такая пазруха.
Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 км². И то толку дать не могут евреи-а тут их некоторые в пример ставят годами и сравнивают нашу войну с войной с муслимами в тапочках на мопедах с ракетами из труб сделаных в гаражах
budivelnik написав:Доводи Держави що в неї відсутні гроші крім тих які вона зібрала в населення - нікого не цікавлять
Бо це нагла брехня. В держави ще є: 1. Гроші які вона надрукувала. 2. Гроші які вона отримала за продаж вирощеного на землі / викопаного із землі 3. Гроші які вона позичила чи отримала від інших держав. ИМХО за рахунок 2 і 3 пунктів і потрібно жити восновному.
Water написав:Саме цікаве шо глобально вирішити питання комунальних послуг можливо, але це нікому не цікаво, зовсім нікому. Бо якщо взять за прикладом того ж Східного Берліну, де я був у 2013 році, німці не позносили радянські хрущоби, вони їх модернізували. Там все цікаво, починаючи з виселення всього будинку, закінчуючи модернізацією системи опалення з тепловим насосом, який тепло бере з підземної води, закінчуючи черговими на великій сучасній котельні. І саме ахрєнєнне цікаве, шо ЄБРР був готовий надавать нам допомогу на таку модернізацію кожного будинку. Нам воно не цікаве, ви нам грошей дайте...
Прикол по західній допомозі полягав в тому що ОБОВЯЗКОВОЮ умовою - є ВЛАСНЕ фінансування Тобто Спочатку Ви збираєте суму в розмірі 30-50-70% від необхідної і тільки потім Вам надають допомогу.
То я знаю, то на рівні ОСББ. Але було інше питання, на рівні уряду... Ще в нас як це так шо на котельні немає черогового доба через 3.