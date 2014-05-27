где shapo который рассказывал что Израиль не бомбит мирные кварталы, или это от гуманитарки такая пазруха.
Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 км². И то толку дать не могут евреи-а тут их некоторые в пример ставят годами и сравнивают нашу войну с войной с муслимами в тапочках на мопедах с ракетами из труб сделаных в гаражах
Так, міф про всезнаючий моссад та переможну ізраїльську армію трохи пошатнувся, все ж не дотиснули оточену зі всіх сторін Газу, що прострілюється чуть не з рогатки в будь-яке місце. Але у Ізраїлю є 2 могутніх союзника - США та ядерна зброя. Тому Єгипет та інші агресивні сусіди будуть тільки попукувати, але навряд чи мають шанси перемогти Ізраїль у війні на виживання.
у цих чиновників боргів неменше за комунальні і не тількі
Прикольно про молдаван:
*– Типичный неплательщик – кто он?
– Честно говоря, трудно четко определить. Те, кто именно уклоняется, имея возможность платить, – это обычно мелкие предприниматели, не желающие расставаться с деньгами просто исходя из наработанного у деловых людей инстинкта «бережливости в ущерб другим», проще и откровенней говоря – жадности. Они, как правило, ничего не регистрируют на себя, оформляют имущество на жену, бывшую жену, мать, тетку, тёщу, нанашку, любовницу. Взыскать с этого контингента долги - как правило, немалые, - технически трудно. Иногда удаётся выписать административный штраф за неисполнение. Но это, пожалуй, максимально возможное в узких рамках закона.* http://www.evedomosti.md/news/v-moldove ... tolko-lohi Назва статті - *В Молдове долги отдают только лохи 27.05.2014, 06:00*
Энергосистема Украины с 00.00 24 февраля 2022 года подключена к Европейской системе – это произошло за пять часов до официального срока начала спецоперации России.
Таким образом, поскольку Украина в единой энергосистеме со странами ЕС, то в ситуации, когда ее генерирующие мощности не могут обеспечить потребности, электроэнергия из единой системы перетекает на Украину. И наоборот: когда на Украине ее избыток – она поступает в единую европейскую систему.
Таким образом, нет смысла говорить об экспорте или импорте электроэнергии, если страны в единой энергосистеме. Истинную ситуацию потребления знают только в единой диспетчерской. .... Другое дело - взаиморасчеты с Украиной за поставку электроэнергии в сравнении с ценами, по которым Киев поставляет ее в систему.
Сравним цены только в текущем году – и уже будет понятно, что и в предыдущие годы была такая же ситуация.
В январе 2024 года Украина экспортировала электроэнергию по средней цене 0,209 доллара за кВт/ч, импортировала - по 0,085. В феврале - экспорт по 0,080, импорт по 0,106. В марте - экспорт по 0,070, импорт по 0,080.
Правый берег Днестра 85-86 процента электроэнергии получает от Кучурганской ГРЭС по неизменной с прошлого года цене 0,065 доллара за кВт/ч. Собственным домашним потребителям ее продают по двойной цене, Украине - только на 34 процента дороже. В январе-апреле прокладка Энергоком «заработала» на этом 27,7 миллиона лей.
konstantin kirovograd написав: коллега я так понимаю тут некоторым нужно это доказывать так они удивлены мною озвученной сумме 2000 евро.Думают что там минималка 8000 грн и пенсия 4000 грн
так докажіть бо ми не в курсі, живемо в вакуумі. розрахунки в студію, як ви там мінімально пропонуєте 20 річному 1000 євро в місяць вікладати? Давайте чисто на вскидку. Яка середня зарплата після сплати податків в польщі і приміром в португалії? Затрати на зйом житла і харчування? Це на майдані гідності казочки розказувати можно про край дармоїдів
Зачем в пример брать польшу и португалию-самые низкооплачиваемые страны....почему вы не упоминаете страны Германия,Великобритания,канада,США. Я сужу по фактам которые у меня перед глазами-опыту знакомых,родственников.
тому шо це не в льогку і не мінімально "достатньо кордони одкрити". Взяти молодого балбєса і одразу в льогку в німеччину на зарплату 2т євро чистими? В нас тож по всьому світу є знайомі і родичі.) Так шо ми і самі з усамі. В сша відкладати 1000 доларів в місяць приїжджі зможуть не тільки всі, а мало хто зможе. У франції мінімалка на руки десь півтори тисячі євро. Витрати не рахував, но не думаю, що без напряга 1000 євро положиш під грушку. В французькому іноземному легіоні півторашку можуть отслюнявити, но це не зовсім задача для начинающого балбєса "льогко мінімум" це на завод в словакію за 800 євро на руки і ще будуть витрати на житло десь 300 євро за однокімнатну і харчі.
Hotab написав:економічний фронт успіха здався в полон.
Нічого подібного!
Та й варто тобі прислухатись до підрахуя Бандерлога Тобто, хто не тринькав гроші на ліво і на право(на дороге бухло, дорогу жратву і повій), той за 2-3роки на фронті, міг наскирдувати на 2-3роки "лежання на дивані"!
Сибарит написав:Вы можете себе позволить быть не настолько голодным
До чого тут я і голод? Ми ж, наче, тут завжди про пенсіонерів згадуємо з їх 4тис.грн. Тож, помідори для них стали екзотикою)) А капуста, яку всі колись полюбляли шинкувати і квасити на зиму? Тепер пенсіонер задумається, чи квасити йому капусту на зиму, чи краще бананів заквасити?
Вчера я написал пару несерьезных текстов о грядущих переговорах Путина и Трампа.
А что можно сказать, если без шуток? Ничего.
Никто точно не знает, чего можно ожидать, и все (включая, естественно, и меня) пишут много ерунды.
Один вид такой ерунды идет от политических противников Трампа, которые говорят, что он неумелый и наивный. И его легко купить на пару комплиментов. Пишут, что ему нравятся антидемократические диктаторы типа не только Путина, но и Ким Чен Ына. Я думаю, что это полная чушь.
Трамп знает, чего хочет, и он умеет и продавливать свое, и быть гибким.
Начну с того, что упомяну мнение о Трампе Уоррена Баффета. В каком-то достаточно старом интервью Баффета спрашивали о миллиардерах, и он довольно сдержанно отозвался о Трампе.
Баффет сказал, что таланты Трампа лежат в другой области. Трамп не умеет создавать бизнесы, в этой области он никогда в жизни не принял ни одного удачного решения. Но где ему нет равных – это underwriting. Получение разрешений, выгодная купля-продажа, выгодные ссуды. То есть, в нашем контексте, Трамп умелый бизнес-переговорщик. Никто не может с выгодой построить небоскреб в каком-нибудь месте, а Трамп берется и делает.
Кто еще был в политике умелым переговорщиком? Киссинджер. И лет десять назад Киссинджер сказал, что западные лидеры не понимают Путина, и не умеют разговаривать с ним.
Ни Хилари Клинтон, ни Барак Обама, ни Джо Байден никогда не смогли договориться с Путиным ни о чем. Киссинджер сказал, что все дело в том, что они не умеют говорить с Путиным, как с равным партнером. Одни нравоучения.
Как-то раз Путин полетел на саммит в Австралию, и через день улетел обратно. Оказывается, Обама подговорил всех, чтобы во время завтрака за столик с Путиным никто не садился. Он там сидел как изгой. И Путин хлопнул дверью. Я считаю, что Обама просто ноль в переговорах. Это была дикая глупость.
Перейдем к Трампу. Вспомним его переговоры с Ким Чен Ыном. Он установил личный контакт с ним. Трамп привез Киму видеоролик. Северная Корея, застроенная отелями вдоль пляжей. Кстати, Ким после этого построил один такой роскошный отель.
Из всего этого я делаю наблюдение, что Трамп создает личный контакт, психологи называют это валидацией. Трамп дал Киму валидацию. Но гнул свое. Создал разность потенциалов между мягким и жестким решением.
Я думаю, что предстоящие переговоры с Путиным Трамп хочет вести по тому же шаблону. Трамп дает Путину валидацию. Говорит о том, что Путин умный, говорит о возвращении России в G7. Повторяет тезисы Путина о дружбе американского и русского народов, о победе над Гитлером. И пресса стоит на ушах. Как! Сказать такое диктатору? Идиоты. Это же просто дымовая завеса, чтобы переговоры шли с личной как бы симпатией.
Путин тоже не дурак. Оказывается (и Путину об этом якобы известно лучше других), Трамп победил на выборах в 2020 году, а победу у него украли. Симметричные дурки.
Оба следуют совету Киссинджера. Разговаривать без позиции морального превосходства.
И Трамп, несмотря на все эти взаимные комплименты, будет продавливать то, что выгодно Америке. Не Европе, к сожалению не Украине, а США.
Все, что я хотел сказать выше - я ни на йоту не верю в оценки легиона журналистов, которые ругают способности Трампа-переговорщика, или пишут, что им можно манипулировать. Чушь. По этому департаменту Трамп на две головы выше всех своих предшественников.
Как и в случае с Кимом, они с Путиным могут не договориться. Но Ким у себя в Корее может сидеть еще десятилетия. А у Путина есть все резоны пойти на компромисс. Посмотрим. Вадим Ольшевский