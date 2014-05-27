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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12685126861268712688>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 40
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
14
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:33

  konstantin kirovograd написав:
  Wirująświatła написав:Сектор газа сегодня
https://t.me/oko_ua/73917

где shapo который рассказывал что Израиль не бомбит мирные кварталы, или это от гуманитарки такая пазруха.

Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина — от 6 до 12 км. Общая площадь — около 360 км².
И то толку дать не могут евреи-а тут их некоторые в пример ставят годами и сравнивают нашу войну с войной с муслимами в тапочках на мопедах с ракетами из труб сделаных в гаражах

Так, міф про всезнаючий моссад та переможну ізраїльську армію трохи пошатнувся, все ж не дотиснули оточену зі всіх сторін Газу, що прострілюється чуть не з рогатки в будь-яке місце. Але у Ізраїлю є 2 могутніх союзника - США та ядерна зброя. Тому Єгипет та інші агресивні сусіди будуть тільки попукувати, але навряд чи мають шанси перемогти Ізраїль у війні на виживання.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:37

)))

  GALeon написав:
smdtranz написав:интересно, у кого-то из чиновников возникнет мысль, что все это, мягко говоря, шляпа?

и начнут за самовольное подключение отправлять в тюрьму по статье «кража»
или после 3 месяцев долгов подавать в суд и взыскивать все под ноль без лишней возни?

бардак тотальный везде, хочешь плати, хочешь — пусть другие дураки платят


у цих чиновників боргів неменше за комунальні і не тількі

Прикольно про молдаван:

*– Типичный неплательщик – кто он?



– Честно говоря, трудно четко определить. Те, кто именно уклоняется, имея возможность платить, – это обычно мелкие предприниматели, не желающие расставаться с деньгами просто исходя из наработанного у деловых людей инстинкта «бережливости в ущерб другим», проще и откровенней говоря – жадности. Они, как правило, ничего не регистрируют на себя, оформляют имущество на жену, бывшую жену, мать, тетку, тёщу, нанашку, любовницу. Взыскать с этого контингента долги - как правило, немалые, - технически трудно. Иногда удаётся выписать административный штраф за неисполнение. Но это, пожалуй, максимально возможное в узких рамках закона.*
http://www.evedomosti.md/news/v-moldove ... tolko-lohi
Назва статті - *В Молдове долги отдают только лохи
27.05.2014, 06:00*
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:46

Нюанси

Энергосистема Украины с 00.00 24 февраля 2022 года подключена к Европейской системе – это произошло за пять часов до официального срока начала спецоперации России.

Таким образом, поскольку Украина в единой энергосистеме со странами ЕС, то в ситуации, когда ее генерирующие мощности не могут обеспечить потребности, электроэнергия из единой системы перетекает на Украину. И наоборот: когда на Украине ее избыток – она поступает в единую европейскую систему.

Таким образом, нет смысла говорить об экспорте или импорте электроэнергии, если страны в единой энергосистеме. Истинную ситуацию потребления знают только в единой диспетчерской.
....
Другое дело - взаиморасчеты с Украиной за поставку электроэнергии в сравнении с ценами, по которым Киев поставляет ее в систему.

Сравним цены только в текущем году – и уже будет понятно, что и в предыдущие годы была такая же ситуация.

В январе 2024 года Украина экспортировала электроэнергию по средней цене 0,209 доллара за кВт/ч, импортировала - по 0,085. В феврале - экспорт по 0,080, импорт по 0,106. В марте - экспорт по 0,070, импорт по 0,080.

Правый берег Днестра 85-86 процента электроэнергии получает от Кучурганской ГРЭС по неизменной с прошлого года цене 0,065 доллара за кВт/ч. Собственным домашним потребителям ее продают по двойной цене, Украине - только на 34 процента дороже. В январе-апреле прокладка Энергоком «заработала» на этом 27,7 миллиона лей.

Что тут говорить, деньги не пахнут.
http://www.evedomosti.md/news/moldova-z ... na-ukraine
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:50

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Прикольно про молдаван:
удивительно что там вообще платят. это ж цыгане. чувак рассказывал остановился на светофоре, тут же спёрли запаску прикрученную к днищу снаружи.

На пикапе?
На джипе цепь опускающая её греметь должна сзади в салоне
Скорее даже в кузове пикапа просто лежала она

та хз, я не уточнял. может сам потерял если плохо прикрутил. у нас в 2000х колпаки с колес воровали, я на биндер привязывал.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 12:56

  konstantin kirovograd написав:
  Banderlog написав:
  konstantin kirovograd написав:
коллега я так понимаю тут некоторым нужно это доказывать так они удивлены мною озвученной сумме 2000 евро.Думают что там минималка 8000 грн и пенсия 4000 грн
так докажіть бо ми не в курсі, живемо в вакуумі. :lol: розрахунки в студію, як ви там мінімально пропонуєте 20 річному 1000 євро в місяць вікладати?
Давайте чисто на вскидку.
Яка середня зарплата після сплати податків в польщі і приміром в португалії? Затрати на зйом житла і харчування?
Це на майдані гідності казочки розказувати можно про край дармоїдів :lol:

Зачем в пример брать польшу и португалию-самые низкооплачиваемые страны....почему вы не упоминаете страны Германия,Великобритания,канада,США.
Я сужу по фактам которые у меня перед глазами-опыту знакомых,родственников.

тому шо це не в льогку і не мінімально "достатньо кордони одкрити". Взяти молодого балбєса і одразу в льогку в німеччину на зарплату 2т євро чистими? :lol:
В нас тож по всьому світу є знайомі і родичі.) Так шо ми і самі з усамі.
В сша відкладати 1000 доларів в місяць приїжджі зможуть не тільки всі, а мало хто зможе.
У франції мінімалка на руки десь півтори тисячі євро. Витрати не рахував, но не думаю, що без напряга 1000 євро положиш під грушку.
В французькому іноземному легіоні півторашку можуть отслюнявити, но це не зовсім задача для начинающого балбєса :lol:
"льогко мінімум" це на завод в словакію за 800 євро на руки і ще будуть витрати на житло десь 300 євро за однокімнатну і харчі. :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:01

Рай для пенсіонерів))

  Hotab написав:економічний фронт успіха здався в полон.
Нічого подібного!

Та й варто тобі прислухатись до підрахуя Бандерлога ;)
Тобто, хто не тринькав гроші на ліво і на право(на дороге бухло, дорогу жратву і повій), той за 2-3роки на фронті, міг наскирдувати на 2-3роки "лежання на дивані"! :)
  Сибарит написав:Вы можете себе позволить быть не настолько голодным
До чого тут я і голод?
Ми ж, наче, тут завжди про пенсіонерів згадуємо з їх 4тис.грн.
Тож, помідори для них стали екзотикою))
А капуста, яку всі колись полюбляли шинкувати і квасити на зиму?
Тепер пенсіонер задумається, чи квасити йому капусту на зиму, чи краще бананів заквасити? :)
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:03

Вчера я написал пару несерьезных текстов о грядущих переговорах Путина и Трампа.

А что можно сказать, если без шуток? Ничего.

Никто точно не знает, чего можно ожидать, и все (включая, естественно, и меня) пишут много ерунды.

Один вид такой ерунды идет от политических противников Трампа, которые говорят, что он неумелый и наивный. И его легко купить на пару комплиментов. Пишут, что ему нравятся антидемократические диктаторы типа не только Путина, но и Ким Чен Ына. Я думаю, что это полная чушь.

Трамп знает, чего хочет, и он умеет и продавливать свое, и быть гибким.

Начну с того, что упомяну мнение о Трампе Уоррена Баффета. В каком-то достаточно старом интервью Баффета спрашивали о миллиардерах, и он довольно сдержанно отозвался о Трампе.

Баффет сказал, что таланты Трампа лежат в другой области. Трамп не умеет создавать бизнесы, в этой области он никогда в жизни не принял ни одного удачного решения. Но где ему нет равных – это underwriting. Получение разрешений, выгодная купля-продажа, выгодные ссуды. То есть, в нашем контексте, Трамп умелый бизнес-переговорщик. Никто не может с выгодой построить небоскреб в каком-нибудь месте, а Трамп берется и делает.

Кто еще был в политике умелым переговорщиком? Киссинджер. И лет десять назад Киссинджер сказал, что западные лидеры не понимают Путина, и не умеют разговаривать с ним.

Ни Хилари Клинтон, ни Барак Обама, ни Джо Байден никогда не смогли договориться с Путиным ни о чем. Киссинджер сказал, что все дело в том, что они не умеют говорить с Путиным, как с равным партнером. Одни нравоучения.

Как-то раз Путин полетел на саммит в Австралию, и через день улетел обратно. Оказывается, Обама подговорил всех, чтобы во время завтрака за столик с Путиным никто не садился. Он там сидел как изгой. И Путин хлопнул дверью. Я считаю, что Обама просто ноль в переговорах. Это была дикая глупость.

Перейдем к Трампу. Вспомним его переговоры с Ким Чен Ыном. Он установил личный контакт с ним.
Трамп привез Киму видеоролик. Северная Корея, застроенная отелями вдоль пляжей. Кстати, Ким после этого построил один такой роскошный отель.

Из всего этого я делаю наблюдение, что Трамп создает личный контакт, психологи называют это валидацией. Трамп дал Киму валидацию. Но гнул свое. Создал разность потенциалов между мягким и жестким решением.

Я думаю, что предстоящие переговоры с Путиным Трамп хочет вести по тому же шаблону. Трамп дает Путину валидацию. Говорит о том, что Путин умный, говорит о возвращении России в G7. Повторяет тезисы Путина о дружбе американского и русского народов, о победе над Гитлером. И пресса стоит на ушах. Как! Сказать такое диктатору? Идиоты. Это же просто дымовая завеса, чтобы переговоры шли с личной как бы симпатией.

Путин тоже не дурак. Оказывается (и Путину об этом якобы известно лучше других), Трамп победил на выборах в 2020 году, а победу у него украли. Симметричные дурки.

Оба следуют совету Киссинджера. Разговаривать без позиции морального превосходства.

И Трамп, несмотря на все эти взаимные комплименты, будет продавливать то, что выгодно Америке. Не Европе, к сожалению не Украине, а США.

Все, что я хотел сказать выше - я ни на йоту не верю в оценки легиона журналистов, которые ругают способности Трампа-переговорщика, или пишут, что им можно манипулировать. Чушь. По этому департаменту Трамп на две головы выше всех своих предшественников.

Как и в случае с Кимом, они с Путиным могут не договориться. Но Ким у себя в Корее может сидеть еще десятилетия. А у Путина есть все резоны пойти на компромисс. Посмотрим.
Вадим Ольшевский
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:04

  Wirująświatła написав:Успіх
Будемо борщ варити з бананів)))

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Тільки їх треба дрібно нарізати, ато Хотаб цілими давиться :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:06

  Успіх написав:Тепер пенсіонер задумається, чи квасити йому капусту на зиму, чи краще бананів заквасити? :)

Я не пенсионер, но я бы тоже задумался, стоит ли квасить капусту на зиму 16 февраля 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:14

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Тепер пенсіонер задумається, чи квасити йому капусту на зиму, чи краще бананів заквасити? :)

Я не пенсионер, но я бы тоже задумался, стоит ли квасить капусту на зиму 16 февраля 😁

В сенсі чи варто?
Навіть влітку варто.
Дуже корисна річ ці саме квашені овочі.
detroytred
 
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