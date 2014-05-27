Вчера я написал пару несерьезных текстов о грядущих переговорах Путина и Трампа.



А что можно сказать, если без шуток? Ничего.



Никто точно не знает, чего можно ожидать, и все (включая, естественно, и меня) пишут много ерунды.



Один вид такой ерунды идет от политических противников Трампа, которые говорят, что он неумелый и наивный. И его легко купить на пару комплиментов. Пишут, что ему нравятся антидемократические диктаторы типа не только Путина, но и Ким Чен Ына. Я думаю, что это полная чушь.



Трамп знает, чего хочет, и он умеет и продавливать свое, и быть гибким.



Начну с того, что упомяну мнение о Трампе Уоррена Баффета. В каком-то достаточно старом интервью Баффета спрашивали о миллиардерах, и он довольно сдержанно отозвался о Трампе.



Баффет сказал, что таланты Трампа лежат в другой области. Трамп не умеет создавать бизнесы, в этой области он никогда в жизни не принял ни одного удачного решения. Но где ему нет равных – это underwriting. Получение разрешений, выгодная купля-продажа, выгодные ссуды. То есть, в нашем контексте, Трамп умелый бизнес-переговорщик. Никто не может с выгодой построить небоскреб в каком-нибудь месте, а Трамп берется и делает.



Кто еще был в политике умелым переговорщиком? Киссинджер. И лет десять назад Киссинджер сказал, что западные лидеры не понимают Путина, и не умеют разговаривать с ним.



Ни Хилари Клинтон, ни Барак Обама, ни Джо Байден никогда не смогли договориться с Путиным ни о чем. Киссинджер сказал, что все дело в том, что они не умеют говорить с Путиным, как с равным партнером. Одни нравоучения.



Как-то раз Путин полетел на саммит в Австралию, и через день улетел обратно. Оказывается, Обама подговорил всех, чтобы во время завтрака за столик с Путиным никто не садился. Он там сидел как изгой. И Путин хлопнул дверью. Я считаю, что Обама просто ноль в переговорах. Это была дикая глупость.



Перейдем к Трампу. Вспомним его переговоры с Ким Чен Ыном. Он установил личный контакт с ним.

Трамп привез Киму видеоролик. Северная Корея, застроенная отелями вдоль пляжей. Кстати, Ким после этого построил один такой роскошный отель.



Из всего этого я делаю наблюдение, что Трамп создает личный контакт, психологи называют это валидацией. Трамп дал Киму валидацию. Но гнул свое. Создал разность потенциалов между мягким и жестким решением.



Я думаю, что предстоящие переговоры с Путиным Трамп хочет вести по тому же шаблону. Трамп дает Путину валидацию. Говорит о том, что Путин умный, говорит о возвращении России в G7. Повторяет тезисы Путина о дружбе американского и русского народов, о победе над Гитлером. И пресса стоит на ушах. Как! Сказать такое диктатору? Идиоты. Это же просто дымовая завеса, чтобы переговоры шли с личной как бы симпатией.



Путин тоже не дурак. Оказывается (и Путину об этом якобы известно лучше других), Трамп победил на выборах в 2020 году, а победу у него украли. Симметричные дурки.



Оба следуют совету Киссинджера. Разговаривать без позиции морального превосходства.



И Трамп, несмотря на все эти взаимные комплименты, будет продавливать то, что выгодно Америке. Не Европе, к сожалению не Украине, а США.



Все, что я хотел сказать выше - я ни на йоту не верю в оценки легиона журналистов, которые ругают способности Трампа-переговорщика, или пишут, что им можно манипулировать. Чушь. По этому департаменту Трамп на две головы выше всех своих предшественников.



Как и в случае с Кимом, они с Путиным могут не договориться. Но Ким у себя в Корее может сидеть еще десятилетия. А у Путина есть все резоны пойти на компромисс. Посмотрим.

Вадим Ольшевский