Hotab написав:Загальні строки позовної давності Статтею 257 Цивільного кодексу України встановлено загальну позовну давність тривалістю у три роки. Період, за який кредитор має право стягувати заборгованість (в тому числі за житлово-комунальні послуги), визначається строком позовної давності. Тобто, якщо є заборгованість зі сплати комунальних послуг, наприклад за 5 років, то відповідна організація має право звернутися з позовом про стягнення боргу тільки за останні три роки. Отже, стягнення боргу за чотири чи п’ять років, є порушенням ваших прав.
Предполагаю, что вопрос о сроке исковой давности суд рассмотрит только после требования должника о его применении. По собственной инициативе суд этого делать не будет. Взыскание долга предусмотрено в приказном производстве, что создает определенные трудности для должника ИМХО.
Успіх написав:Тепер пенсіонер задумається, чи квасити йому капусту на зиму, чи краще бананів заквасити?
Я не пенсионер, но я бы тоже задумался, стоит ли квасить капусту на зиму 16 февраля 😁
В сенсі чи варто? Навіть влітку варто. Дуже корисна річ ці саме квашені овочі.
Хлопці, ми на економічному форумі!! Квасять влітку, коли по 10 грн. Так само як до Успіха ніяк не дійде, що економічний фронт - це не коли ти в армії наскирдував єна 2-3 роки»», і маю право лежати на дивані». А це хтось має годувати армію тепер!! Не будівельника в окоп відправляти, а брати кайло і вджобувати , щоб на фронті були сарделі котам. Але 8 класів - це 8 класів.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 лют, 2025 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт і двоє дипломатів провели негласні переговори з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб послабити вплив Росії на нього. Про це пише The New York Times
Негласний візит американців до Мінська відбувся через день після того, як президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Обидві події, зазначає NYT, свідчать про відхід Вашингтона від політики ізоляції лідерів, які перебувають у немилості Заходу через репресивну політику та війну в Україні.
Зазначається, що це може мати важливі наслідки для розморожування відносин між США та Білоруссю.
Дюрі-бачі написав:Переривання строку давності – якщо боржник частково сплачував борг або визнавав його (наприклад, підписував угоду про реструктуризацію), то строк позовної давності може починати відраховуватися заново. На практиці будь-яка сплата на рахунок рахується як сплата боргу.
Если должник не подписывал реструктуризацию. Указывать в квитанции при оплате долга период погашения не выходящий за рамки трех лет ?
Востаннє редагувалось tumos в Нед 16 лют, 2025 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Цікаво, чи хтось пам'ятає/зафіксував ціну помідорів минулого липня-серпня, коли їх "сезон" ?
у тебя что приложение атб не сохраняет чеки? тут и огурцы и помидоры
Памʼятаєш підлітковий анекдот.,, Сидить Успіх на касі АТБ.. дівчина підходить на розрахунок: 1 зубна паста, 1 щітка, 2 картоплини, 100 грам сиру, чверть хліба. Успіх: «мммм, то ви мабуть одна живете??» Дівчина кокетливо: «а як ви здогадались?» Успіх: «Та ви страшна така..»