konstantin kirovograd написав:Вот вы тут носитесь с эти миллионом за 18-24-да не спорю большие деньги для 18 летнего.Но если откроют границы то едь на заработки по минимуму 2000 евро в месяц-штуку отлажуй и через два года таже сумма.Не факт что сработает это.
А что, украинцы уже получили право легально работать на Западе 2 года? И все там получают "по минимуму 2000 евро в месяц"?
Право на доступ до місцевого ринку праці дають більшість країн. Бонусом можна піти по звичайній схемі. За 2000 Євро - в нерозвинутій Польщі мінімалка вже більше 1000 Євро, водій автобуса отримує 1800 Євро. Що вже казати про розвинені країни ЄС.
Дают. В Европе гражданам ЕС. Украинский безвиз, насколько знаю, права на работу не даёт. Большинство украинцев в той же Польше работает водителем автобуса?
нет логики. при таком питании девушка должна быть худая как палка ютуб макаки питаются конечно круче чем я.
Яка чудова тема на цьому форумі як цікаво дивитися фотографії приматів вже яку сторінку підряд , прямо клуб юних натуралістів. Але якось прийнято постити якісь більш няшний картинки якихось котиків Хомячків борсучків лисичок персиків єнотів , Чомусь мавпочки не являються самими рекордсменами по няшності .
Hotab написав:економічний фронт успіха здався в полон.
Нічого подібного!
Та й варто тобі прислухатись до підрахуя Бандерлога Тобто, хто не тринькав гроші на ліво і на право(на дороге бухло, дорогу жратву і повій), той за 2-3роки на фронті, міг наскирдувати на 2-3роки "лежання на дивані"!
Сибарит написав:Вы можете себе позволить быть не настолько голодным
До чого тут я і голод? Ми ж, наче, тут завжди про пенсіонерів згадуємо з їх 4тис.грн. Тож, помідори для них стали екзотикою)) А капуста, яку всі колись полюбляли шинкувати і квасити на зиму? Тепер пенсіонер задумається, чи квасити йому капусту на зиму, чи краще бананів заквасити?
за підрахуя отвєтіш. в якості гімнастики для мозгів думаю рахувати чужі гроші корисно, хоть суспільство і каже що аморально но я цинічний бандерлог) А з 1991 року ми живем вільній державі де ні за цинізм ні за бандерложєство уголовної статті нема. Тому раз ти в неділю не в церкві на службі... то грішим далі, пропоную продовжити наші бєзобразія. Вернемся до наших пенсіонерів. там 4 тис грн теж не тільки лиш в усіх. Десь четверта частина пенсіонерів а це близько 2млн отримують пенсію отримують мінімальну пенсію -3тисячі грн. Понімаю що для нас тисяча туди сюди значення немає. нам 1000 грн, це витрата на пиво з чипсіками за тиждень. Но уявімо сферичного пенсінера у вакуумі, на мінімальній пенсії з пагубною звичкою до куріння. Хз, скіки він там курить, той роздовбай Козлодоєв, хай пачку на день за 100грн. і чисто можу прєдположить, що в нього ще є пагубна звичка до некорисних глютенових хлібобулочних іздєлій... Припустімо він ще і нефігово собі жрьоть) і зїдає буханку хліба в день... Питання знатокам, про економічний фронт. скільки в старіка Козлодоєва лишається щоб задонатити Притулі на супутник? не забуваєм, що таких економічних фронтовиків Козлодоєвих 2млн.
Успіх написав:Тепер пенсіонер задумається, чи квасити йому капусту на зиму, чи краще бананів заквасити?
Я не пенсионер, но я бы тоже задумался, стоит ли квасить капусту на зиму 16 февраля 😁
В сенсі чи варто? Навіть влітку варто. Дуже корисна річ ці саме квашені овочі.
Згоден. Ферментовані овочі і особливо капуста - топ за свої гроші . Можна звісно шукати якісь екзотичні замінники . Але сирий буряк і квашена капуста те що найкраще . Так м повільно від ковпаків на диски перейшли до мав і квашеної капусти. От яка вона тема про війну . Доречі чи дають нашим воїна на передовій сирий буряк і квашену капусту ?
ЛАД написав: А что, украинцы уже получили право легально работать на Западе 2 года? И все там получают "по минимуму 2000 евро в месяц"?
Право на доступ до місцевого ринку праці дають більшість країн. Бонусом можна піти по звичайній схемі. За 2000 Євро - в нерозвинутій Польщі мінімалка вже більше 1000 Євро, водій автобуса отримує 1800 Євро. Що вже казати про розвинені країни ЄС.
Дают. В Европе гражданам ЕС. Украинский безвиз, насколько знаю, права на работу не даёт.
Сам-по себе - не дает: работодателю нужно подать стандартный пакет бумаг на разрешение - никому, вроде, ещё не отказывали