Уже когда-то было.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости,
две
морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфет да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и пол-
полена
березовых дров.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 14:03
Уже когда-то было.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости,
две
морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфет да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и пол-
полена
березовых дров.
Додано: Нед 16 лют, 2025 14:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Застрявші між зубами філіпінки., коли вона їла клубніку ще з попереднім , більш щедрим женіхом.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 лют, 2025 14:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лют, 2025 14:09
МДА ... нестандартні фрази .... чого ти там надихався під подолом жінки ?
.... а треба усього навсего зайти у інтернет ....
Військові можуть повернутися із СЗЧ двома шляхами, поділилася експертка.
Отож поспішай , поки не у тюрьмі ....
Востаннє редагувалось холява в Нед 16 лют, 2025 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лют, 2025 14:10
Можна і про війну))
Осілітє?
*Кстати нашим нужно "распетлять" максимум 100 дней - потом внутри команды Трампа будут "терки" и первые пострадавшие, а Демы пойдут атакой внутри...
Я бы оценил шансы при Игре Бритов и гегемонов из ЕС как 80 на 20... если смогут пропетлять эти дни...
37й - основное блюдо меню... внутри... (у нас)
РФ потом начнет войну по взрослому... в договорняке с США...
А потом Не Чай пойдет пить чай... по физическим Итогам...
А потом - суп с котом... все получат свое... и внутри и в ЕС и США с РФ... ценой растерзанной Украины...
Так закончится вся История. И повторится 19-22г.г. ... в полной мере... и ФРГ и ГДР.* (С)
Додано: Нед 16 лют, 2025 14:28
Це російські наративи.
А ПФУ, на который вы ссылаетесь, - агент Кремля.
Додано: Нед 16 лют, 2025 14:30
Додано: Нед 16 лют, 2025 14:44
) воно то було.
Но по телевізору показують як народ пє шампаньйолу на яхтах. Тому не понятно шо то за скотиняки за гречку голосують.
А варто б було крутити про генадія Букіна і з математичними задачками.
Я б взагалі задачки про сімейний бюджет в школі ввів, класу з 5го.
Щось на зразок їй 35, вона пюща, куряща мати 13 річного прожорлівого сина, працює прибиральницею в школі за мінімалку.
Батько розбився по пяні на мотоциклі.
А далі розрахунок супового набору і стратегія покупки кросовок синові)
думаю толку буде більше ніж од рівнянь з 2ма невідомими та синусів з косинусами.
Додано: Нед 16 лют, 2025 14:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$
А 140$ -- це дуже й дуже...
Кабаноси польськ “maestro” 0,120кг = 68,31грв = 569,25грв/кг = 529,0ккал/100грам = 6 564 грв на 61тис.ккал (місячна норма)
А ще це 27,00грам білку на 100грам = 5 659 грв на місяць (30 і 1/2 доби), аби щодня мати 88грам білку...
Навіть якщо здасте доляри по 41.5 -- цілий місяць можете жерти самі кабаноси.
І трошечки дорогого хлібу, аби по калоріях догнати...
Чи вже й кабаноси в горло не лізуть?
Ікру заморську баклажанну вам всім подавай? 😂
Нічо, нічо Трамп вам цього всього не терпітиме.
Обібрали його коханих реднеків і хільобілєй на пів трюлика доларів, а тепер кабаносами перебираєте? Не бувати такому... 😂
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