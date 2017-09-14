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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12688126891269012691>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 40
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
14
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:03

  Wirująświatła написав:.........
Верите в несметные богатства? бывает. Огурцы/помидоры стоят вдвое дороже цитрусовых, скоро пакетик овощей будет крутым подарком на НГ и ДР. как при совке бутылка мартини.
Уже когда-то было. :)
Не домой,
    не на суп,
а к любимой
     в гости,
две
 морковинки
      несу
за зеленый хвостик.
Я
 много дарил
      конфет да букетов,
но больше
    всех
      дорогих даров
я помню
   морковь драгоценную эту
и пол-
  полена
     березовых дров.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:А «на 140дол» який?
косточки от клубники.

Застрявші між зубами філіпінки., коли вона їла клубніку ще з попереднім , більш щедрим женіхом.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 16 лют, 2025 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:09

  Успіх написав:
  detroytred написав:влітку
Влітку будемо спостерігати, хто кого переможе в ціні: банани, чи помідори?))

Цікаво, чи хтось пам'ятає/зафіксував ціну помідорів минулого липня-серпня, коли їх "сезон" ?


МДА ... нестандартні фрази .... чого ти там надихався під подолом жінки ?

.... а треба усього навсего зайти у інтернет ....

Військові можуть повернутися із СЗЧ двома шляхами, поділилася експертка.
https://www.unian.ua/society/yak-povern ... 63190.html

Отож поспішай , поки не у тюрьмі ....
Востаннє редагувалось холява в Нед 16 лют, 2025 14:15, всього редагувалось 1 раз.
холява
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:10

  yama написав:Так м повільно від ковпаків на диски перейшли до мав і квашеної капусти. От яка вона тема про війну . Доречі чи дають нашим воїна на передовій сирий буряк і квашену капусту ?


Можна і про війну))
Осілітє?
*Кстати нашим нужно "распетлять" максимум 100 дней - потом внутри команды Трампа будут "терки" и первые пострадавшие, а Демы пойдут атакой внутри...

Я бы оценил шансы при Игре Бритов и гегемонов из ЕС как 80 на 20... если смогут пропетлять эти дни...

37й - основное блюдо меню... внутри... (у нас)

РФ потом начнет войну по взрослому... в договорняке с США...

А потом Не Чай пойдет пить чай... по физическим Итогам...

А потом - суп с котом... все получат свое... и внутри и в ЕС и США с РФ... ценой растерзанной Украины...

Так закончится вся История. И повторится 19-22г.г. ... в полной мере... и ФРГ и ГДР.* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:16


Ця мавпа харчується краще ніж наш 140-доларовий мрійник..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:24

Hotab ужос куда смотрят зоозащитники? спасай мавп!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:28

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?

Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях...
Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.

Це російські наративи.
А ПФУ, на который вы ссылаетесь, - агент Кремля.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:30

  yama написав: Чомусь мавпочки не являються самими рекордсменами по няшності .

Они слишком на нас похожи, а у нас не принято любить ближнего 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:44

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.........
Верите в несметные богатства?
Уже когда-то было. :)
Не домой,
    не на суп,
а к любимой
     в гости,
) воно то було.
Но по телевізору показують як народ пє шампаньйолу на яхтах. Тому не понятно шо то за скотиняки за гречку голосують.
А варто б було крутити про генадія Букіна і з математичними задачками.
Я б взагалі задачки про сімейний бюджет в школі ввів, класу з 5го.
Щось на зразок їй 35, вона пюща, куряща мати 13 річного прожорлівого сина, працює прибиральницею в школі за мінімалку.
Батько розбився по пяні на мотоциклі.
А далі розрахунок супового набору і стратегія покупки кросовок синові)
думаю толку буде більше ніж од рівнянь з 2ма невідомими та синусів з косинусами. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А «на 140дол» який?


Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$

А 140$ -- це дуже й дуже...


Кабаноси польськ “maestro” 0,120кг = 68,31грв = 569,25грв/кг = 529,0ккал/100грам = 6 564 грв на 61тис.ккал (місячна норма)
А ще це 27,00грам білку на 100грам = 5 659 грв на місяць (30 і 1/2 доби), аби щодня мати 88грам білку...

Навіть якщо здасте доляри по 41.5 -- цілий місяць можете жерти самі кабаноси.
І трошечки дорогого хлібу, аби по калоріях догнати...

Чи вже й кабаноси в горло не лізуть?
Ікру заморську баклажанну вам всім подавай? 😂

Нічо, нічо Трамп вам цього всього не терпітиме.
Обібрали його коханих реднеків і хільобілєй на пів трюлика доларів, а тепер кабаносами перебираєте? Не бувати такому... 😂
Bobua
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