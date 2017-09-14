RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12688126891269012691

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 40
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
38%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
35%
14
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
13%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А «на 140дол» який?


Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$

А 140$ -- це дуже й дуже...


Кабаноси польськ “maestro” 0,120кг = 68,31грв = 569,25грв/кг = 529,0ккал/100грам = 6 564 грв на 61тис.ккал (місячна норма)
А ще це 27,00грам білку на 100грам = 5 659 грв на місяць (30 і 1/2 доби), аби щодня мати 88грам білку...

Навіть якщо здасте доляри по 41.5 -- цілий місяць можете жерти самі кабаноси.
І трошечки дорогого хлібу, аби по калоріях догнати...

Чи вже й кабаноси в горло не лізуть?
Ікру заморську баклажанну вам всім подавай? 😂

Нічо, нічо Трамп вам цього всього не терпітиме.
Обібрали його коханих реднеків і хільобілєй на пів трюлика доларів, а тепер кабаносами перебираєте? Не бувати такому... 😂
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 24.08.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:47

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Дают.
В Европе гражданам ЕС. Украинский безвиз, насколько знаю, права на работу не даёт.
Большинство украинцев в той же Польше работает водителем автобуса?

Писав в темі еміграції: Чехи вирішили дати ВНЖ тільки тим українцям, які заробляють від 1500Є / місяць, а переважна більшість наших мігрантів заробляють 1200-1400, а потрібну суму менше 20%...

дадут всем желающим и немцы с пшеками в т.ч. им нужны рабочие руки. тут нельзя как кстати запрет на выезд м18-60. наркоманы-хулиганы 95% мужского пола, то есть европа получила халявный человеческий ресурс с минимальной долей преступности. В отличии от сирийцев, афганцев, марокканцев и т.д. которые приехали со своими правилами.
:
Криминологи говорят, что демографический состав притока мигрантов играет важную роль.

В 2014 году немцы мужского пола в возрасте от 14 до 30 лет представляли лишь 9% населения Германии, но совершали более половины преступлений.

Среди прибывших в 2015 году просителей убежища молодые люди мужского пола в возрасте от 16 до 30 лет составляют 27%.

"Все зависит от демографии", - говорит доктор Доминик Кудлачек из Криминологического исследовательского центра Нижней Саксонии.

"Как мигранты из стран ЕС, так и беженцы - речь идет о людях моложе среднего возраста в Германии, и преимущественно о людях мужского пола. В каждой стране юноши и молодые мужчины совершают большинство преступлений".

Министерство внутренних дел Германии сообщает, что в 2017 году 27 нелегальных мигрантов совершали либо убийства, либо покушения на убийство, как умышленные, так и непреднамеренные. Число 447 относится к убийствам или попыткам убийства, совершенных всеми соискателями убежища и беженцами, большинство из которых уже находятся в Германии совершенно легально. Общий уровень преступности в Германии идет на убыль, достигнув минимального уровня с 1992 года. При этом преступность среди мигрантов возросла.
https://www.bbc.com/russian/features-45515756
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 14:53, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28129
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2428 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:51

  prodigy написав:
  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:.........
Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях...
Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.

І де ці мільйони українців, які живуть в злиднях ?


десь 5-5,5млн отримють пенсію до 5к грн, це не злидні?
але вони так жили і 10 років тому і 15, причини різні:
.......
Маленькая проблема в том, что у таких людей жизнь постепенно ухудшается за счёт инфляции. Индексации не полностью компенсируют рост цен. И чем дольше на пенсии, тем хуже. Знаю людей, которые уходили на пенсию заметно выше средней, а сегодня ухе далеко отстали от неё.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 14:59

  Hotab написав:detroytred

Борги гадаю, що більше, ніж за 10 років.


Через 3р хіба не списуються?
Типу термін позовної давнини. Десь чув таке.
........
Не автоматически.
Не знаю подробностей, но там надо куда-то заявить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:03

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?

Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях...
Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.

Це російські наративи.
А ПФУ, на который вы ссылаетесь, - агент Кремля.

ЛАД, ти живешь в злиднях чи ні ? просте питання
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10725
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:09

  prodigy написав:.........
148 тисяч дронів від Стерненко на 13 місяців(куди я регулярно закидую) від умерова в кращому випадку було 15 тисяч

Откуда цифры?
Дроны, которые летят на Энгельс и в др. такие же места, тоже от Стерненко?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32906
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:09

  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:...їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.

на якій підставі? зразу повторюю - борги нараховуються на особу, а не на нерухомість. з таким успіхом вони можуть будь-кому відключити. це як з ПФУ - людям недоплачують пенсію

гра - йдіть в суд, вона працює в обидві сторони. треба через суд доводити, що зобов'язані підключити - така собі забава :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8103
З нами з: 29.09.19
Подякував: 723 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:ЛАД, ти живешь в злиднях чи ні ? просте питання

От знайшов декларацію за 2023 р. свого біологічного батька і його другої дружини. так і виглядають типові злидні:
Його пенсія 42_130,
її пенсі 36_220
її зарплата (головний спеціаліст) 173_964
у власності квартира на 31 м2 і земельна ділянка в лісі площею 0.045 га за 20 км від міста.
і кредит з 2008 року, по якому ще треба виплатити 54_565 грн, і за рік виплачено 11_480+1_850 грн
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5019
З нами з: 29.07.22
Подякував: 811 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:14

Bobua

Чи вже й кабаноси в горло не лізуть?
Ікру заморську баклажанну вам всім подавай?


Та нащо та ікра.. Тут помідорку (дві) в день би зʼїсти. По 90 грн/кг
Та яблучок 2. По 40-50 грн/кг
По калоріям там фігня, а соточки вже нема. Авокадінку не прошу, Трамп не одобряє.
Помитись тією водою, яка піде в каналью можна, чи її треба зібрати для унітазу, щоб «в 1 куб вкластись» ??
На пробіжках у мене щотижня одні труйселя йдуть в смітник Не важливо як часто я їх перевдягаю, одна пара в тиждень в утіль! Можна куплю хоча б за 200-300? Хай вже не К.Кляйн за 500+, а хочаб нормальне щось дорожче вайкікі за 100
На вихід можна бризнутись якимсь Кінзо? Взутися в що? Лову мені дають, а на вихід? Хоча б за 100 баксів щось, по скромному.
В квіти не заходжу, руки сильні, сам все, сам :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 14179
З нами з: 15.02.09
Подякував: 376 раз.
Подякували: 2321 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:В квіти не заходжу, руки сильні, сам все, сам :lol:

Букет позавчора 978 грн. Десь 23 дол. Ну, не поїсти пару днів
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35384
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 8137 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 12688126891269012691
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, pesikot, Shaman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 86478
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 260525
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 906496
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7485)
16.02.2025 12:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.