Ех людоньки, людоньки... Позажирались ви всі. Не цінуєте 140$
А 140$ -- це дуже й дуже...
Кабаноси польськ “maestro” 0,120кг = 68,31грв = 569,25грв/кг = 529,0ккал/100грам = 6 564 грв на 61тис.ккал (місячна норма) А ще це 27,00грам білку на 100грам = 5 659 грв на місяць (30 і 1/2 доби), аби щодня мати 88грам білку...
Навіть якщо здасте доляри по 41.5 -- цілий місяць можете жерти самі кабаноси. І трошечки дорогого хлібу, аби по калоріях догнати...
Чи вже й кабаноси в горло не лізуть? Ікру заморську баклажанну вам всім подавай? 😂
Нічо, нічо Трамп вам цього всього не терпітиме. Обібрали його коханих реднеків і хільобілєй на пів трюлика доларів, а тепер кабаносами перебираєте? Не бувати такому... 😂
ЛАД написав:Дают. В Европе гражданам ЕС. Украинский безвиз, насколько знаю, права на работу не даёт. Большинство украинцев в той же Польше работает водителем автобуса?
Писав в темі еміграції: Чехи вирішили дати ВНЖ тільки тим українцям, які заробляють від 1500Є / місяць, а переважна більшість наших мігрантів заробляють 1200-1400, а потрібну суму менше 20%...
дадут всем желающим и немцы с пшеками в т.ч. им нужны рабочие руки. тут нельзя как кстати запрет на выезд м18-60. наркоманы-хулиганы 95% мужского пола, то есть европа получила халявный человеческий ресурс с минимальной долей преступности. В отличии от сирийцев, афганцев, марокканцев и т.д. которые приехали со своими правилами.
: Криминологи говорят, что демографический состав притока мигрантов играет важную роль.
В 2014 году немцы мужского пола в возрасте от 14 до 30 лет представляли лишь 9% населения Германии, но совершали более половины преступлений.
Среди прибывших в 2015 году просителей убежища молодые люди мужского пола в возрасте от 16 до 30 лет составляют 27%.
"Все зависит от демографии", - говорит доктор Доминик Кудлачек из Криминологического исследовательского центра Нижней Саксонии.
"Как мигранты из стран ЕС, так и беженцы - речь идет о людях моложе среднего возраста в Германии, и преимущественно о людях мужского пола. В каждой стране юноши и молодые мужчины совершают большинство преступлений".
Министерство внутренних дел Германии сообщает, что в 2017 году 27 нелегальных мигрантов совершали либо убийства, либо покушения на убийство, как умышленные, так и непреднамеренные. Число 447 относится к убийствам или попыткам убийства, совершенных всеми соискателями убежища и беженцами, большинство из которых уже находятся в Германии совершенно легально. Общий уровень преступности в Германии идет на убыль, достигнув минимального уровня с 1992 года. При этом преступность среди мигрантов возросла. https://www.bbc.com/russian/features-45515756
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 16 лют, 2025 14:53, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі написав:......... Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях... Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.
І де ці мільйони українців, які живуть в злиднях ?
десь 5-5,5млн отримють пенсію до 5к грн, це не злидні? але вони так жили і 10 років тому і 15, причини різні: .......
Маленькая проблема в том, что у таких людей жизнь постепенно ухудшается за счёт инфляции. Индексации не полностью компенсируют рост цен. И чем дольше на пенсии, тем хуже. Знаю людей, которые уходили на пенсию заметно выше средней, а сегодня ухе далеко отстали от неё.
pesikot написав:ЛАД, ти живешь в злиднях чи ні ? просте питання
От знайшов декларацію за 2023 р. свого біологічного батька і його другої дружини. так і виглядають типові злидні: Його пенсія 42_130, її пенсі 36_220 її зарплата (головний спеціаліст) 173_964 у власності квартира на 31 м2 і земельна ділянка в лісі площею 0.045 га за 20 км від міста. і кредит з 2008 року, по якому ще треба виплатити 54_565 грн, і за рік виплачено 11_480+1_850 грн
Чи вже й кабаноси в горло не лізуть? Ікру заморську баклажанну вам всім подавай?
Та нащо та ікра.. Тут помідорку (дві) в день би зʼїсти. По 90 грн/кг Та яблучок 2. По 40-50 грн/кг По калоріям там фігня, а соточки вже нема. Авокадінку не прошу, Трамп не одобряє. Помитись тією водою, яка піде в каналью можна, чи її треба зібрати для унітазу, щоб «в 1 куб вкластись» ?? На пробіжках у мене щотижня одні труйселя йдуть в смітник Не важливо як часто я їх перевдягаю, одна пара в тиждень в утіль! Можна куплю хоча б за 200-300? Хай вже не К.Кляйн за 500+, а хочаб нормальне щось дорожче вайкікі за 100 На вихід можна бризнутись якимсь Кінзо? Взутися в що? Лову мені дають, а на вихід? Хоча б за 100 баксів щось, по скромному. В квіти не заходжу, руки сильні, сам все, сам