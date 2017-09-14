Додано: Нед 16 лют, 2025 15:14



Чи вже й кабаноси в горло не лізуть?

Ікру заморську баклажанну вам всім подавай?





Та нащо та ікра.. Тут помідорку (дві) в день би зʼїсти. По 90 грн/кгТа яблучок 2. По 40-50 грн/кгПо калоріям там фігня, а соточки вже нема. Авокадінку не прошу, Трамп не одобряє.Помитись тією водою, яка піде в каналью можна, чи її треба зібрати для унітазу, щоб «в 1 куб вкластись» ??На пробіжках у мене щотижня одні труйселя йдуть в смітник Не важливо як часто я їх перевдягаю, одна пара в тиждень в утіль! Можна куплю хоча б за 200-300? Хай вже не К.Кляйн за 500+, а хочаб нормальне щось дорожче вайкікі за 100На вихід можна бризнутись якимсь Кінзо? Взутися в що? Лову мені дають, а на вихід? Хоча б за 100 баксів щось, по скромному.В квіти не заходжу, руки сильні, сам все, сам