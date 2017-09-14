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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 16 лют, 2025 14:51
prodigy написав: pesikot написав: Дюрі-бачі написав:
.........
Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях...
Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.
І де ці мільйони українців, які живуть в злиднях ?
десь 5-5,5млн отримють пенсію до 5к грн, це не злидні?
але вони так жили і 10 років тому і 15, причини різні:
.......
Маленькая проблема в том, что у таких людей жизнь постепенно ухудшается за счёт инфляции. Индексации не полностью компенсируют рост цен. И чем дольше на пенсии, тем хуже. Знаю людей, которые уходили на пенсию заметно выше средней, а сегодня уже далеко отстали от неё.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 16 лют, 2025 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 14:59
Hotab написав:detroytred
Борги гадаю, що більше, ніж за 10 років.
Через 3р хіба не списуються?
Типу термін позовної давнини. Десь чув таке.
........
Не автоматически.
Не знаю подробностей, но там надо куда-то заявить.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 15:03
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?
Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях...
Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.
Це російські наративи.
А ПФУ, на который вы ссылаетесь, - агент Кремля.
ЛАД, ти живешь в злиднях чи ні ? просте питання
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Додано: Нед 16 лют, 2025 15:09
prodigy написав:
.........
148 тисяч дронів від Стерненко на 13 місяців(куди я регулярно закидую) від умерова в кращому випадку було 15 тисяч
Откуда цифры?
Дроны, которые летят на Энгельс и в др. такие же места, тоже от Стерненко?
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Додано: Нед 16 лют, 2025 15:09
GALeon написав:
на якій підставі
Дюрі-бачі написав:...їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.
? зразу повторюю - борги нараховуються на особу, а не на нерухомість. з таким успіхом вони можуть будь-кому відключити. це як з ПФУ - людям недоплачують пенсію
гра - йдіть в суд, вона працює в обидві сторони. треба через суд доводити, що зобов'язані підключити - така собі забава
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Додано: Нед 16 лют, 2025 15:12
pesikot написав:
ЛАД, ти живешь в злиднях чи ні ? просте питання
От знайшов декларацію за 2023 р. свого біологічного батька і його другої дружини. так і виглядають типові злидні:
Його пенсія 42_130,
її пенсі 36_220
її зарплата (головний спеціаліст) 173_964
у власності квартира на 31 м2 і земельна ділянка в лісі площею 0.045 га за 20 км від міста.
і кредит з 2008 року, по якому ще треба виплатити 54_565 грн, і за рік виплачено 11_480+1_850 грн
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Додано: Нед 16 лют, 2025 15:14
Bobua
Чи вже й кабаноси в горло не лізуть?
Ікру заморську баклажанну вам всім подавай?
Та нащо та ікра.. Тут помідорку (дві) в день би зʼїсти. По 90 грн/кг
Та яблучок 2. По 40-50 грн/кг
По калоріям там фігня, а соточки вже нема. Авокадінку не прошу, Трамп не одобряє.
Помитись тією водою, яка піде в каналью можна, чи її треба зібрати для унітазу, щоб «в 1 куб вкластись» ??
На пробіжках у мене щотижня одні труйселя йдуть в смітник Не важливо як часто я їх перевдягаю, одна пара в тиждень в утіль! Можна куплю хоча б за 200-300? Хай вже не К.Кляйн за 500+, а хочаб нормальне щось дорожче вайкікі за 100
На вихід можна бризнутись якимсь Кінзо? Взутися в що? Лову мені дають, а на вихід? Хоча б за 100 баксів щось, по скромному.
В квіти не заходжу, руки сильні, сам все, сам
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Додано: Нед 16 лют, 2025 15:17
Hotab написав:
В квіти не заходжу, руки сильні, сам все, сам
Букет позавчора 978 грн. Десь 23 дол. Ну, не поїсти пару днів
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Додано: Нед 16 лют, 2025 15:18
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
ЛАД, ти живешь в злиднях чи ні ? просте питання
От знайшов декларацію за 2023 р. свого біологічного батька і його другої дружини. так і виглядають типові злидні:
Його пенсія 42_130,
її пенсі 36_220
її зарплата (головний спеціаліст) 173_964
у власності квартира на 31 м2 і земельна ділянка в лісі площею 0.045 га за 20 км від міста.
і кредит з 2008 року, по якому ще треба виплатити 54_565 грн, і за рік виплачено 11_480+1_850 грн
По-перше, я не тебе запитував
По-друге, де тут злидні ? Квартира є. Земельна ділянка є. Земельна ділянка скількі коштує фактично ?
По-трете, що це за кредит, який з 2008 не виплатили ? Вже 2025 рік
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Додано: Нед 16 лют, 2025 15:20
Успіх написав: Hotab написав:
економічний фронт успіха здався в полон.
Нічого подібного!
Та й варто тобі прислухатись до підрахуя Бандерлога
Тобто, хто не тринькав гроші на ліво і на право(на дороге бухло, дорогу жратву і повій), той за 2-3роки на фронті, міг наскирдувати на 2-3роки "лежання на дивані"!
Сибарит написав:
Вы можете себе позволить быть не настолько голодным
До чого тут я і голод?
Ми ж, наче, тут завжди про пенсіонерів згадуємо з їх 4тис.грн.
Тож, помідори для них стали екзотикою))
А капуста, яку всі колись полюбляли шинкувати і квасити на зиму?
Тепер пенсіонер задумається, чи квасити йому капусту на зиму, чи краще бананів заквасити?
але з такою скирдою. народ спочатку не цікавиться вартістю овочів. а от коли скирда худне
й так, дивуватися вартості овочів взимку в нашому кліматі
Успіх, є країни, де ти лежиш, а банани тобі просто падають
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