|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:20
Bobua написав: Hotab написав:
А «на 140дол» який?
Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$
ждав Вас бо ми правда позажирась. Підрахуєте бюджет песіонера
на 3 тисячі грн в місяць? Грубими мазками. )
Допустим йому 72р. І норму кабаносів можно врізати.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 2041
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:20
pesikot написав:
По-трете, що це за кредит, який з 2008 не виплатили ? Вже 2025 рік
Іпотека яка кілька разів перекредитовувалась і реструктуризовувалась.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5024
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 812 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:25
Banderlog написав: Bobua написав: Hotab написав:
А «на 140дол» який?
Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$
ждав Вас бо ми правда позажирась. Підрахуєте бюджет песіонера
на 3 тисячі грн в місяць? Грубими мазками. )
Допустим йому 72р. І норму кабаносів можно врізати.
Далєкі ви від похилих))))
Це яке здоров'я треба мати, щоб у 72 ковбаски да ще й свинячі їсти...
Дієтичне треба все. Ще й якісне.
Яке коштує...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23198
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:25
GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:...їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.
на якій підставі? зразу повторюю - борги нараховуються на особу, а не на нерухомість. з таким успіхом вони можуть будь-кому відключити. це як з ПФУ - людям недоплачують пенсію
Житлова нерухомість? 😳
А якщо людина продала квартиру, але до постачальників житл.послуг не ходила виписуватись -- то борги на кому?
Або ще цікавіша ситуація -- якщо людина померла, а квитанції на їм`я померлої?
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2516
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:26
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5004
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9104 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:28
Wirująświatła написав: yama написав: Wirująświatła написав:
у нас в 2000х колпаки с колес воровали, я на биндер привязывал.
Не понимаю смьісл колпаков , хочеш что бьіло красиво и модно покупай ковку или другие красивьіе диски . А так типа позорньіе диски закрьіть позорньіми колпаками на ланосе ?
в 2000х литьё стоило половину жигулей, чувак с 99й на литье был суперзавидный жених.
Ок в 2000 я ще був занадто малим щоб мати права і 99
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5004
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9104 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:28
Shaman
є країни, де ти лежиш, а банани тобі просто падають
Нажаль ні((
Навіть в селі все комусь належить. Банани - це все «чиїсь».
Взагалі от десь як у нас з яблуками: начебто в селі вони під ногами на городі біля хати лежать, гниють. . Але якщо це город не ваш, то у вас нема безкоштовних яблук навіть в селі)) А в місті вони взагалі по 40 грн))
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14182
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:31
detroytred потік свідомості б така вправа в психології коли записуєш все підряд що є в голові . Тож таке осилювати може хіба спеціально навчений психолог чи психотерапевт. То не до мене.
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5004
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9104 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:33
Сибарит написав: yama написав:
Чомусь мавпочки не являються самими рекордсменами по няшності .
Они слишком на нас похожи, а у нас не принято любить ближнего 😁
граждане и не граждане , предлагаю вместо потока сознания , постить котиков и женские груди , в любом случае приятней чем обезян
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5004
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9104 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 16 лют, 2025 15:34
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
По-трете, що це за кредит, який з 2008 не виплатили ? Вже 2025 рік
Іпотека яка кілька разів перекредитовувалась і реструктуризовувалась.
А на інші питання, ти не відповів. Завстидався, мабуть від скромності )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10729
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|86484
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|260528
|
|
|6076
|906506
|
|