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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 41
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
15
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:20

  Bobua написав:
  Hotab написав:А «на 140дол» який?


Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$

ждав Вас бо ми правда позажирась. Підрахуєте бюджет песіонера
на 3 тисячі грн в місяць? Грубими мазками. )
Допустим йому 72р. І норму кабаносів можно врізати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:По-трете, що це за кредит, який з 2008 не виплатили ? Вже 2025 рік

Іпотека яка кілька разів перекредитовувалась і реструктуризовувалась.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:25

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
  Hotab написав:А «на 140дол» який?


Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$

ждав Вас бо ми правда позажирась. Підрахуєте бюджет песіонера
на 3 тисячі грн в місяць? Грубими мазками. )
Допустим йому 72р. І норму кабаносів можно врізати.

Далєкі ви від похилих))))

Це яке здоров'я треба мати, щоб у 72 ковбаски да ще й свинячі їсти...

Дієтичне треба все. Ще й якісне.
Яке коштує...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:25

  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:...їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.


на якій підставі? зразу повторюю - борги нараховуються на особу, а не на нерухомість. з таким успіхом вони можуть будь-кому відключити. це як з ПФУ - людям недоплачують пенсію


Житлова нерухомість? 😳

А якщо людина продала квартиру, але до постачальників житл.послуг не ходила виписуватись -- то борги на кому?
Або ще цікавіша ситуація -- якщо людина померла, а квитанції на їм`я померлої?
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.facebook.com/story.php?stor ... y46zl0W1PX

Почитую депутатів інколи https://t.me/marybezuhla
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:28

  Wirująświatła написав:
  yama написав:
  Wirująświatła написав:у нас в 2000х колпаки с колес воровали, я на биндер привязывал.

Не понимаю смьісл колпаков , хочеш что бьіло красиво и модно покупай ковку или другие красивьіе диски . А так типа позорньіе диски закрьіть позорньіми колпаками на ланосе ?

в 2000х литьё стоило половину жигулей, чувак с 99й на литье был суперзавидный жених.

Ок в 2000 я ще був занадто малим щоб мати права і 99 :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:28

Shaman

є країни, де ти лежиш, а банани тобі просто падають :lol:


Нажаль ні((
Навіть в селі все комусь належить. Банани - це все «чиїсь». :lol:

Взагалі от десь як у нас з яблуками: начебто в селі вони під ногами на городі біля хати лежать, гниють. . Але якщо це город не ваш, то у вас нема безкоштовних яблук навіть в селі)) А в місті вони взагалі по 40 грн))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:31

detroytred потік свідомості б така вправа в психології коли записуєш все підряд що є в голові . Тож таке осилювати може хіба спеціально навчений психолог чи психотерапевт. То не до мене.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:33

  Сибарит написав:
  yama написав: Чомусь мавпочки не являються самими рекордсменами по няшності .

Они слишком на нас похожи, а у нас не принято любить ближнего 😁
граждане и не граждане , предлагаю вместо потока сознания , постить котиков и женские груди , в любом случае приятней чем обезян
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:34

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:По-трете, що це за кредит, який з 2008 не виплатили ? Вже 2025 рік

Іпотека яка кілька разів перекредитовувалась і реструктуризовувалась.

А на інші питання, ти не відповів. Завстидався, мабуть від скромності )
pesikot
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