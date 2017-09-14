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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 41
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
15
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:40

  yama написав:
  Сибарит написав:
  yama написав: Чомусь мавпочки не являються самими рекордсменами по няшності .

Они слишком на нас похожи, а у нас не принято любить ближнего 😁
граждане и не граждане , предлагаю вместо потока сознания , постить котиков и женские груди

Це може травмувати почуття чутливих економних сеньорів, які їх не бачили з моменту розлучення 10+ років.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни вдарили дроном по тепловій електростанції у Миколаєві: без тепла 46 000 абонентів
У ніч проти неділі, 16 лютого, росіяни атакували безпілотником критичну інфраструктуру Миколаєва, унаслідок чого тисячі абонентів залишилися без тепла. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"БпЛА ворога пошкодили теплову електростанцію міста. Це зроблено свідомо, щоб залишити людей без тепла при мінусових температурах та створити гуманітарну катастрофу", – зазначив прем’єр.

За його словами, наразі без теплопостачання залишаються 46 000 абонентів.

Усі відповідні служби проводять ліквідацію наслідків атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в будинки, школи та лікарні.

У місті вже розгорнуто 67 пунктів незламності, розпочато підключення трьох модульних котелень в закладах охорони здоров’я.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:41

Вот если штаты ложат болт на Европу я бы на месте ЕС сам бы предложил какой-то план переговоров пукину-к примеру мы забираем себе в ЕС Украину с её рисурсами нам а не амерам а ты себе бери ЛНРДНР.А штаты пусть там бодаються с тайванеми и кимчинирами - у нас будет в ЕС богатая землями и ресурсами Украина с самой сильной армией в Европе.
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Нед 16 лют, 2025 15:42, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:По-друге, де тут злидні ? Квартира є. Земельна ділянка є. Земельна ділянка скількі коштує фактично ?

Земельну ділянку десь там в лісі продати неможливо, тому вона коштує 0. А щодо злиднів, ну якщо Ви вважаєте, що жити двом пенсіонерам на 400$ в місяць це не злидні - не то можу побажати "щоб Ви так жили"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:46

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:По-друге, де тут злидні ? Квартира є. Земельна ділянка є. Земельна ділянка скількі коштує фактично ?

Земельну ділянку десь там в лісі продати неможливо, тому вона коштує 0. А щодо злиднів, ну якщо Ви вважаєте, що жити двом пенсіонерам на 400$ в місяць це не злидні - не то можу побажати "щоб Ви так жили"

у нас везде маленькие доходы-тот же солдат без боевых получает 500 долларов сейчас с учётом что постоянно что-то нужно покупать.Продавцы атб,учителя ,заправщики азс тоже получают не больше 15 000.
Так что 200 долларов в вашем случае на пенса нормально,с учётом что 50% остальных пенсов и 100 не видят
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:48

  Bobua написав:
  Hotab написав:А «на 140дол» який?


Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$

А 140$ -- це дуже й дуже...


Кабаноси польськ “maestro” 0,120кг = 68,31грв = 569,25грв/кг = 529,0ккал/100грам = 6 564 грв на 61тис.ккал (місячна норма)
А ще це 27,00грам білку на 100грам = 5 659 грв на місяць (30 і 1/2 доби), аби щодня мати 88грам білку...

Навіть якщо здасте доляри по 41.5 -- цілий місяць можете жерти самі кабаноси.
І трошечки дорогого хлібу, аби по калоріях догнати...

Чи вже й кабаноси в горло не лізуть?
Ікру заморську баклажанну вам всім подавай? 😂

Нічо, нічо Трамп вам цього всього не терпітиме.
Обібрали його коханих реднеків і хільобілєй на пів трюлика доларів, а тепер кабаносами перебираєте? Не бувати такому... 😂
чужой башка потемки . Мова про вміст білку в 100 грамах продукти по ціні 570 грн за кг ? За 570 грн за 1 кг продукту в якому 270 грам білку
https://waysport.ua/12597-myprotein-imp ... html#12605
Давайте тут порахуємо
В 1 кг 730 грам білку ,
1825 грам білку за 2450 грн
За 1 грам = 2450/ 1825 = 1,34 грн
У ковабсках 570/270 = 2,1 грн за 1 грам білку.
Користуйтесь :wink:
Забули про клітковину, вітаміни, жири, макро та мікро елементи. Тут я вже вам задурно( безкоштовно) підказувати і рахувати не буду.

Сира куряча грудка – близько 23-24 г білка У 100 грамах
https://halytska-svizhyna.ua/file-kuryache/ 170 грн за 230 грам білка ( 1 кг філе]
170/230 = 0,74 грн за 1 грам білку
Куряче філе найдешевший білок а не оті ваші квбаски з ммо
https://www.facebook.com/tsn.ua/videos/ ... 612442477/
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:48

  konstantin kirovograd написав:Вот если штаты ложат болт на Европу я бы на месте ЕС сам бы предложил какой-то план переговоров пукину-к примеру мы забираем себе в ЕС Украину с её рисурсами нам а не амерам а ты себе бери ЛНРДНР.А штаты пусть там бодаються с тайванеми и кимчинирами - у нас будет в ЕС богатая землями и ресурсами Украина с самой сильной армией в Европе.

Про Крым забыл. И сухопутный коридор. Да и "рисурсами" самим пригодятся...
А так - хороший план :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:у нас везде маленькие доходы-тот же солдат без боевых получает 500 долларов сейчас с учётом что постоянно что-то нужно покупать.Продавцы атб,учителя ,заправщики азс тоже получают не больше 15 000.
Так что 200 долларов в вашем случае на пенса нормально,с учётом что 50% остальных пенсов и 100 не видят

Саме це й підтверджує мою початкову тезу "Україна і зараз, за наявності міжнародної допомоги, живе в злиднях".
Сам жив кілька років на зарплату викладача.
ИМХО зараз 700-800$ доходу в місяць на людину із власним житлом - це мінімум щоб не жити в злиднях
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 лют, 2025 15:52, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:52

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:По-друге, де тут злидні ? Квартира є. Земельна ділянка є. Земельна ділянка скількі коштує фактично ?

Земельну ділянку десь там в лісі продати неможливо, тому вона коштує 0. А щодо злиднів, ну якщо Ви вважаєте, що жити двом пенсіонерам на 400$ в місяць це не злидні - не то можу побажати "щоб Ви так жили"

двом пенсіонерам на 400$ в місяць - це бідність, але це не злидні

До речі, я не в курсі твоїх родинних відносин(та й знати цього не хочу), але тобі не спадає така проста думка, якщо ти так переймаєшься за батька, то можешь йому допомагати

Чи ти чисто гіпотетично переймаєшься ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 15:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Чи ти чисто гіпотетично переймаєшься ?

Вважайте, що я радуюсь чужому горю. Мамі, бабусі допомагаю, а в нього є друга родина.
Просто таких як мій батько (які живуть в злиднях) в Україні зараз більшість. І сильно сумніваюсь, що їх стане менша найближчим часом.
Дюрі-бачі
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