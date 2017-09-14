Вот если штаты ложат болт на Европу я бы на месте ЕС сам бы предложил какой-то план переговоров пукину-к примеру мы забираем себе в ЕС Украину с её рисурсами нам а не амерам а ты себе бери ЛНРДНР.А штаты пусть там бодаються с тайванеми и кимчинирами - у нас будет в ЕС богатая землями и ресурсами Украина с самой сильной армией в Европе.
pesikot написав:По-друге, де тут злидні ? Квартира є. Земельна ділянка є. Земельна ділянка скількі коштує фактично ?
Земельну ділянку десь там в лісі продати неможливо, тому вона коштує 0. А щодо злиднів, ну якщо Ви вважаєте, що жити двом пенсіонерам на 400$ в місяць це не злидні - не то можу побажати "щоб Ви так жили"
pesikot написав:По-друге, де тут злидні ? Квартира є. Земельна ділянка є. Земельна ділянка скількі коштує фактично ?
Земельну ділянку десь там в лісі продати неможливо, тому вона коштує 0. А щодо злиднів, ну якщо Ви вважаєте, що жити двом пенсіонерам на 400$ в місяць це не злидні - не то можу побажати "щоб Ви так жили"
у нас везде маленькие доходы-тот же солдат без боевых получает 500 долларов сейчас с учётом что постоянно что-то нужно покупать.Продавцы атб,учителя ,заправщики азс тоже получают не больше 15 000. Так что 200 долларов в вашем случае на пенса нормально,с учётом что 50% остальных пенсов и 100 не видят
Ех людоньки, людоньки... Позажирались ви всі. Не цінуєте 140$
А 140$ -- це дуже й дуже...
Кабаноси польськ “maestro” 0,120кг = 68,31грв = 569,25грв/кг = 529,0ккал/100грам = 6 564 грв на 61тис.ккал (місячна норма) А ще це 27,00грам білку на 100грам = 5 659 грв на місяць (30 і 1/2 доби), аби щодня мати 88грам білку...
Навіть якщо здасте доляри по 41.5 -- цілий місяць можете жерти самі кабаноси. І трошечки дорогого хлібу, аби по калоріях догнати...
Чи вже й кабаноси в горло не лізуть? Ікру заморську баклажанну вам всім подавай? 😂
Нічо, нічо Трамп вам цього всього не терпітиме. Обібрали його коханих реднеків і хільобілєй на пів трюлика доларів, а тепер кабаносами перебираєте? Не бувати такому... 😂
чужой башка потемки . Мова про вміст білку в 100 грамах продукти по ціні 570 грн за кг ? За 570 грн за 1 кг продукту в якому 270 грам білку https://waysport.ua/12597-myprotein-imp ... html#12605 Давайте тут порахуємо В 1 кг 730 грам білку , 1825 грам білку за 2450 грн За 1 грам = 2450/ 1825 = 1,34 грн У ковабсках 570/270 = 2,1 грн за 1 грам білку. Користуйтесь Забули про клітковину, вітаміни, жири, макро та мікро елементи. Тут я вже вам задурно( безкоштовно) підказувати і рахувати не буду.
konstantin kirovograd написав:Вот если штаты ложат болт на Европу я бы на месте ЕС сам бы предложил какой-то план переговоров пукину-к примеру мы забираем себе в ЕС Украину с её рисурсами нам а не амерам а ты себе бери ЛНРДНР.А штаты пусть там бодаються с тайванеми и кимчинирами - у нас будет в ЕС богатая землями и ресурсами Украина с самой сильной армией в Европе.
Про Крым забыл. И сухопутный коридор. Да и "рисурсами" самим пригодятся... А так - хороший план
konstantin kirovograd написав:у нас везде маленькие доходы-тот же солдат без боевых получает 500 долларов сейчас с учётом что постоянно что-то нужно покупать.Продавцы атб,учителя ,заправщики азс тоже получают не больше 15 000. Так что 200 долларов в вашем случае на пенса нормально,с учётом что 50% остальных пенсов и 100 не видят
Саме це й підтверджує мою початкову тезу "Україна і зараз, за наявності міжнародної допомоги, живе в злиднях". Сам жив кілька років на зарплату викладача. ИМХО зараз 700-800$ доходу в місяць на людину із власним житлом - це мінімум щоб не жити в злиднях
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 лют, 2025 15:52, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:По-друге, де тут злидні ? Квартира є. Земельна ділянка є. Земельна ділянка скількі коштує фактично ?
Земельну ділянку десь там в лісі продати неможливо, тому вона коштує 0. А щодо злиднів, ну якщо Ви вважаєте, що жити двом пенсіонерам на 400$ в місяць це не злидні - не то можу побажати "щоб Ви так жили"
двом пенсіонерам на 400$ в місяць - це бідність, але це не злидні
До речі, я не в курсі твоїх родинних відносин(та й знати цього не хочу), але тобі не спадає така проста думка, якщо ти так переймаєшься за батька, то можешь йому допомагати
pesikot написав:Чи ти чисто гіпотетично переймаєшься ?
Вважайте, що я радуюсь чужому горю. Мамі, бабусі допомагаю, а в нього є друга родина. Просто таких як мій батько (які живуть в злиднях) в Україні зараз більшість. І сильно сумніваюсь, що їх стане менша найближчим часом.