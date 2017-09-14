Banderlog написав:

..........за підрахуя отвєтіш.в якості гімнастики для мозгів думаю рахувати чужі гроші корисно, хоть суспільство і каже що аморальноно я цинічний бандерлог)А з 1991 року ми живем вільній державі де ні за цинізм ні за бандерложєство уголовної статті нема.Тому раз ти в неділю не в церкві на службі... то грішим далі, пропоную продовжити наші бєзобразія.Вернемся до наших пенсіонерів.там 4 тис грн теж не тільки лиш в усіх.Десь четверта частина пенсіонерів а це близько 2млн отримують пенсію отримують мінімальну пенсію -3тисячі грн.Понімаю що для нас тисяча туди сюди значення немає.нам 1000 грн, це витрата на пиво з чипсіками за тиждень.Но уявімо сферичного пенсінера у вакуумі, на мінімальній пенсії з пагубною звичкою до куріння.Хз, скіки він там курить, той роздовбай Козлодоєв, хай пачку на день за 100грн.і чисто можу прєдположить, що в нього ще є пагубна звичка до некорисних глютенових хлібобулочних іздєлій...Припустімо він ще і нефігово собі жрьоть) і зїдає буханку хліба в день...Питання знатокам, про економічний фронт. скільки в старіка Козлодоєва лишається щоб задонатити Притулі на супутник?не забуваєм, що таких економічних фронтовиків Козлодоєвих 2млн.