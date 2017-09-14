Не тих ви читаєте-слухаєте. Точніше не так, а так -- слухати треба всіх. І інших.
*Радянська система зжерла мене, як і багатьох...* --- а оцей ротний він оту радянську систему хоча б в очі бачив? Ось такий же не бачивший, але не менш бойовий та героїчний за того автора, Маркус дуже влучно визначив: "Не радянська... А рагульска система. Була б хоча б радянська... А саме рагульска... А ті позитивні результати та досягнення це все супротив цієї (рагульскої) системі" https://babel.ua/texts/115394-serzhant- ... troh-tezah З 1год. 34 хв. -- дві хвилини.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 лют, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Не тих ви читаєте-слухаєте. Точніше не так, а так -- слухати треба всіх. І інших.
*Радянська система зжерла мене, як і багатьох...* --- а оцей ротний він оту радянську систему хоча б в очі бачив? Ось такий же не бачивший, але не менш бойовий та героїчний за того автора, Маркус дуже влучно визначив: "Не радянська... А рагульска система. Була б хоча б радянська... А саме рагульска... А ті позитивні результати та досягнення це все супротив цієї (рагульскої) системі" https://babel.ua/texts/115394-serzhant- ... troh-tezah З 1год. 34 хв. -- дві хвилини.
Той ротний танкіст дуже дивну фотку дав (з автоматом на вокзалі -- маячня...)
І взагалі хіба ротні бувають на нулі? 😳 Я бачив нашого -- але у спокійні часи...
detroytred Свої думки треба вміти викладати. Саме цим освідченні , Ерудовані та інтелігентні люди і відрізняються, що вміють доносити чітко свої думки. А писати/говорити потік свідомості , незвязних слів і реплік - не повага до співрозмовника. За інтервью цього військового дякую, ознайомолюсь.
Bobua про мясо механічної обвалки тсн дивились ? Як на диво ще при курсі 25 грн за долар вийшов цей сюжет. Тсн хоч і жовте ЗМІ , але інколи в їх помиях , серед їх смітєзвалища можна знайти щось корисне . І відео про ММО/МДО дуже корисне , хоч і знято в стилі сенсація. Але корисно і дивно що для народа хоч інколи дають правду серед купи сміття.
konstantin kirovograd написав:у нас везде маленькие доходы-тот же солдат без боевых получает 500 долларов сейчас с учётом что постоянно что-то нужно покупать.Продавцы атб,учителя ,заправщики азс тоже получают не больше 15 000. Так что 200 долларов в вашем случае на пенса нормально,с учётом что 50% остальных пенсов и 100 не видят
Саме це й підтверджує мою початкову тезу "Україна і зараз, за наявності міжнародної допомоги, живе в злиднях". Сам жив кілька років на зарплату викладача. ИМХО зараз 700-800$ доходу в місяць на людину із власним житлом - це мінімум щоб не жити в злиднях
кстати да: пенсионерам (и лицам в группе риска) уже пора начинать думать - на какие шиши они будут жить после Пэрэмогы...
Banderlog написав:.......... за підрахуя отвєтіш. в якості гімнастики для мозгів думаю рахувати чужі гроші корисно, хоть суспільство і каже що аморально но я цинічний бандерлог) А з 1991 року ми живем вільній державі де ні за цинізм ні за бандерложєство уголовної статті нема. Тому раз ти в неділю не в церкві на службі... то грішим далі, пропоную продовжити наші бєзобразія. Вернемся до наших пенсіонерів. там 4 тис грн теж не тільки лиш в усіх. Десь четверта частина пенсіонерів а це близько 2млн отримують пенсію отримують мінімальну пенсію -3тисячі грн. Понімаю що для нас тисяча туди сюди значення немає. нам 1000 грн, це витрата на пиво з чипсіками за тиждень. Но уявімо сферичного пенсінера у вакуумі, на мінімальній пенсії з пагубною звичкою до куріння. Хз, скіки він там курить, той роздовбай Козлодоєв, хай пачку на день за 100грн. і чисто можу прєдположить, що в нього ще є пагубна звичка до некорисних глютенових хлібобулочних іздєлій... Припустімо він ще і нефігово собі жрьоть) і зїдає буханку хліба в день... Питання знатокам, про економічний фронт. скільки в старіка Козлодоєва лишається щоб задонатити Притулі на супутник? не забуваєм, що таких економічних фронтовиків Козлодоєвих 2млн.
При ваших вводных после сигарет у него не останется не только на притуловский спутние, но и на "некорисні глютенові хлібобулочні іздєлія".