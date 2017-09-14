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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 41
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
15
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:01

  yama написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=9427508630649088&id=100001701354539&rdid=SZqF7hy46zl0W1PX

Почитую депутатів інколи https://t.me/marybezuhla

Не тих ви читаєте-слухаєте.
Точніше не так, а так -- слухати треба всіх. І інших.

*Радянська система зжерла мене, як і багатьох...* --- а оцей ротний він оту радянську систему хоча б в очі бачив?
Ось такий же не бачивший, але не менш бойовий та героїчний за того автора, Маркус дуже влучно визначив:
"Не радянська... А рагульска система. Була б хоча б радянська... А саме рагульска... А ті позитивні результати та досягнення це все супротив цієї (рагульскої) системі"
https://babel.ua/texts/115394-serzhant- ... troh-tezah
З 1год. 34 хв. -- дві хвилини.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 16 лют, 2025 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:03

  yama написав:detroytred потік свідомості б така вправа в психології коли записуєш все підряд що є в голові . Тож таке осилювати може хіба спеціально навчений психолог чи психотерапевт. То не до мене.

Тобто не осилите.
А причини чому не важливі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:11

  Wirująświatła написав:Сектор газа сегодня
https://t.me/oko_ua/73917

где shapo который рассказывал что Израиль не бомбит мирные кварталы, или это от гуманитарки такая пазруха.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:16

yama

Порошки не ризикнув радити.
Зжеруть. Живцем. Бо “хотів нас хімієй потруїть...” 😂

Про >20грам білку в куряч.філе -- слабо віриться.
Вони ще й воду в нього заливають... Там все дуже розбавлене.


  detroytred написав:
  yama написав:https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=9427508630649088&id=100001701354539&rdid=SZqF7hy46zl0W1PX


Не тих ви читаєте-слухаєте.
Точніше не так, а так -- слухати треба всіх. І інших.

*Радянська система зжерла мене, як і багатьох...* --- а оцей ротний він оту радянську систему хоча б в очі бачив?
Ось такий же не бачивший, але не менш бойовий та героїчний за того автора, Маркус дуже влучно визначив:
"Не радянська... А рагульска система. Була б хоча б радянська... А саме рагульска... А ті позитивні результати та досягнення це все супротив цієї (рагульскої) системі"
https://babel.ua/texts/115394-serzhant- ... troh-tezah
З 1год. 34 хв. -- дві хвилини.


Той ротний танкіст дуже дивну фотку дав (з автоматом на вокзалі -- маячня...)

І взагалі хіба ротні бувають на нулі? 😳
Я бачив нашого -- але у спокійні часи...

Стаття надто схожа на вкид...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:16

detroytred Свої думки треба вміти викладати. Саме цим освідченні , Ерудовані та інтелігентні люди і відрізняються, що вміють доносити чітко свої думки. А писати/говорити потік свідомості , незвязних слів і реплік - не повага до співрозмовника.
За інтервью цього військового дякую, ознайомолюсь.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Shaman написав:
  GALeon написав:
Дюрі-бачі написав:...їм світло відключили, каналізацію заглушили, воду заглушили. І відмовилися укладати з ними договори про постачання послуг поки не погасять борг.

на якій підставі? зразу повторюю - борги нараховуються на особу, а не на нерухомість. з таким успіхом вони можуть будь-кому відключити. це як з ПФУ - людям недоплачують пенсію

гра - йдіть в суд, вона працює в обидві сторони. треба через суд доводити, що зобов'язані підключити - така собі забава :)
така гра у всьому - судись з банком, щоб віддали твої гроші, судись з СК, щоб виплатили належне, судись з ПФУ

https://m.youtube.com/watch?v=RktXyTMwvx4
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:20

Bobua про мясо механічної обвалки тсн дивились ? Як на диво ще при курсі 25 грн за долар вийшов цей сюжет. Тсн хоч і жовте ЗМІ , але інколи в їх помиях , серед їх смітєзвалища можна знайти щось корисне . І відео про ММО/МДО дуже корисне , хоч і знято в стилі сенсація. Але корисно і дивно що для народа хоч інколи дають правду серед купи сміття.
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:23

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:у нас везде маленькие доходы-тот же солдат без боевых получает 500 долларов сейчас с учётом что постоянно что-то нужно покупать.Продавцы атб,учителя ,заправщики азс тоже получают не больше 15 000.
Так что 200 долларов в вашем случае на пенса нормально,с учётом что 50% остальных пенсов и 100 не видят

Саме це й підтверджує мою початкову тезу "Україна і зараз, за наявності міжнародної допомоги, живе в злиднях".
Сам жив кілька років на зарплату викладача.
ИМХО зараз 700-800$ доходу в місяць на людину із власним житлом - це мінімум щоб не жити в злиднях

кстати да: пенсионерам (и лицам в группе риска) уже пора начинать думать - на какие шиши они будут жить после Пэрэмогы...
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:23

  Hotab написав:в місті вони взагалі по 40 грн)
по 40 сортовые, сельская дичь па 20
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:24

  Banderlog написав:..........
за підрахуя отвєтіш. :lol:
в якості гімнастики для мозгів думаю рахувати чужі гроші корисно, хоть суспільство і каже що аморально :lol: но я цинічний бандерлог)
А з 1991 року ми живем вільній державі де ні за цинізм ні за бандерложєство уголовної статті нема.
Тому раз ти в неділю не в церкві на службі... то грішим далі, пропоную продовжити наші бєзобразія.
Вернемся до наших пенсіонерів.
там 4 тис грн теж не тільки лиш в усіх.
Десь четверта частина пенсіонерів а це близько 2млн отримують пенсію отримують мінімальну пенсію -3тисячі грн.
Понімаю що для нас тисяча туди сюди значення немає.
нам 1000 грн, це витрата на пиво з чипсіками за тиждень.
Но уявімо сферичного пенсінера у вакуумі, на мінімальній пенсії з пагубною звичкою до куріння.
Хз, скіки він там курить, той роздовбай Козлодоєв, хай пачку на день за 100грн.
і чисто можу прєдположить, що в нього ще є пагубна звичка до некорисних глютенових хлібобулочних іздєлій...
Припустімо він ще і нефігово собі жрьоть) і зїдає буханку хліба в день...
Питання знатокам, про економічний фронт. скільки в старіка Козлодоєва лишається щоб задонатити Притулі на супутник?
не забуваєм, що таких економічних фронтовиків Козлодоєвих 2млн.

При ваших вводных после сигарет у него не останется не только на притуловский спутние, но и на "некорисні глютенові хлібобулочні іздєлія". :)
ЛАД
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