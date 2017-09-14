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Додано: Нед 16 лют, 2025 16:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 16 лют, 2025 16:26
Ех, по тонкому льодові ходите.
Богів гнівите...
Та за три тисячі ціла невеличка родина прожила би взимку 1932-33рр, до свіжої трави.
Якби мали змогу потратити ті 3тис. Жалюгідний грам золота? Якби купували не в падлючних “торгсінах”, а у наші зажерті часи...
Додано: Нед 16 лют, 2025 16:26
Справа в тому, що ніяких зобов'язань ніхто з тих авторів не має. Викладають свої думки, як хочуть.
Зауваження до форми їх думок недоречні.
Кожна фраза в них розкладається..
Всі вони пов'язані.
І вся думка має чітку структуру.
А те, що автор не напружується донести свою думку до інших, йде йому тільки в плюс. Значить точно не має такої мети -- пропаганди.
Додано: Нед 16 лют, 2025 16:30
Я перепрошую
а плитку якого кольору ви викладаєте в туалеті закарпатського вузу ?
1 Друк грошей - ПРЯМИЙ податок на населення.Чим більше надрукували -тим сильніше ОБЕСЦІНИЛИ вашу зарплату.
Все ж просто - якщо виготовили 100 яблук і було 100 грн - то яблуко коштувало 1 грн
Якщо додрукували ще 100 грн ... то яблуко просто стало коштувати 2 грн
А можна розширити цей маразм щоб всі змогли зрозуміти глибину ваших глибин....
Є селянин який вирощує.... При виконанні цієї роботи він отримує прибуток з якого сплачує податки....
А тепер звідки візьмуться додаткові кошти щоб Держава отримала? Це ввести на все що вирощується який додатковий податок імені дюробачі?
Те саме й з копалинами
Є шахтар , видобуває ресурс, після продажу якого виникає прибуток з якого сплачуються податки (до речі рентні платежі там також є) - то що введемо додатковий податок імені дюрабачі який підніме ціну цього товару який дюрабачі потім оплатить? Де тут додаткові кошти ?
А з цим взагалі прикол
Поясніть -а чого це ви цей геніальний постулат не виконали заради власного збагачення?
Банки -є
Кредити - дають...
Йдіть-беріть і живіть за рахунок кредитів...
от тільки якщо виявиться що ваші діти живуть гірше тому що розплачуються за ваше красиве життя - то не кажіть що вас ніхто не попереджав.
Оповідання про те що для Держав кредити якісь інші - залиште при собі....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лют, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лют, 2025 16:35
Судова -- це краєугольний камень.
Бо саме в суді можна захистити свої права. І саме суд визначає вектори на практиці реалізації рішень.
А тепер згадуємо ПАПа після РГ і реформу судової системи, як зобов'язання.
За великим рахунком: законодавча та виконавча гілки можуть чудити, як схочуть, але судова виправить.
Звісно за умови, що першоджерело Конституція правильна.
А вона в Україні правильна...
Додано: Нед 16 лют, 2025 16:38
Це ще не злидні благодаря её зарплате.
Додано: Нед 16 лют, 2025 16:39
вам, як і іншим відомим "форумчанам року" не личіть спілкуватись мовою загарбника,
не вірю що так важко перейти на державну (до того, що ви не пишете тут простирадла), а декілька речень легко подужаете, без образ
Додано: Нед 16 лют, 2025 16:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Низька пенсія наших пенсіонерів частково скомпенсована відсутністю комунальних платежів ( для США/Європи це від 200 доларів і вище-які тамтешні пенсіонери платять) дотаційним комунальним транспортом (різниця від 1 долара поїздка) і практично відсутнім податком на житло(нерухомість)....
тому
Я далекий від того що пенсіонерам жити легко -але точно впевнений що 20% найбідніших- пенсіонерів США/Європи - живуть точно не краще від тих пенсіонерів хто у нас отримує 3000 грн
Додано: Нед 16 лют, 2025 16:40
Додано: Нед 16 лют, 2025 16:44
дешевих томатів у липні не було-40-45грн мін перший сорт
другий 20-30грн, коли почалися осінні томати на прикінці серпня -"сливка"-бачив по 12 один день, наступний 15грн і далі вгору 20-25,
чому так? тому що зі свого городу навіть бабуся продасть 2-3кг по 50грн (тому що меньше собівартості), решта на ринку "перекупщикі з оптового, Привоз", а порахуйте базарний збір 100грн на день і ціну бегзину з Привозу(300грн), тому якщо там купив по 25 то продаєш по 50, іншакше бізнес в мінус
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 16 лют, 2025 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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