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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.4 5 41
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
37%
15
Це загроза
10%
4
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
37%
15
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
12%
5
Інший варіант (напишіть у коментарях)
5%
2
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.dailymotion.com/video/x7rj7a9
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:26

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
  Hotab написав:А «на 140дол» який?


Ех людоньки, людоньки...
Позажирались ви всі.
Не цінуєте 140$

ждав Вас бо ми правда позажирась. Підрахуєте бюджет песіонера
на 3 тисячі грн в місяць? Грубими мазками. )
Допустим йому 72р. І норму кабаносів можно врізати.



Ех, по тонкому льодові ходите.
Богів гнівите...

Та за три тисячі ціла невеличка родина прожила би взимку 1932-33рр, до свіжої трави.
Якби мали змогу потратити ті 3тис. Жалюгідний грам золота? Якби купували не в падлючних “торгсінах”, а у наші зажерті часи...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:26

  yama написав:detroytred Свої думки треба вміти викладати. Саме цим освідченні , Ерудовані та інтелігентні люди і відрізняються, що вміють доносити чітко свої думки. А писати/говорити потік свідомості , незвязних слів і реплік - не повага до співрозмовника.
За інтервью цього військового дякую, ознайомолюсь.

Справа в тому, що ніяких зобов'язань ніхто з тих авторів не має. Викладають свої думки, як хочуть.
Зауваження до форми їх думок недоречні.

Кожна фраза в них розкладається..
Всі вони пов'язані.
І вся думка має чітку структуру.

А те, що автор не напружується донести свою думку до інших, йде йому тільки в плюс. Значить точно не має такої мети -- пропаганди.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:30

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Доводи Держави що в неї відсутні гроші крім тих які вона зібрала в населення - нікого не цікавлять
Бо це нагла брехня. В держави ще є:
1. Гроші які вона надрукувала.

Я перепрошую
а плитку якого кольору ви викладаєте в туалеті закарпатського вузу ?
1 Друк грошей - ПРЯМИЙ податок на населення.Чим більше надрукували -тим сильніше ОБЕСЦІНИЛИ вашу зарплату.
Все ж просто - якщо виготовили 100 яблук і було 100 грн - то яблуко коштувало 1 грн
Якщо додрукували ще 100 грн ... то яблуко просто стало коштувати 2 грн
  Дюрі-бачі написав: 2. Гроші які вона отримала за продаж вирощеного на землі / викопаного із землі
А можна розширити цей маразм щоб всі змогли зрозуміти глибину ваших глибин....
Є селянин який вирощує.... При виконанні цієї роботи він отримує прибуток з якого сплачує податки....
А тепер звідки візьмуться додаткові кошти щоб Держава отримала? Це ввести на все що вирощується який додатковий податок імені дюробачі?
Те саме й з копалинами
Є шахтар , видобуває ресурс, після продажу якого виникає прибуток з якого сплачуються податки (до речі рентні платежі там також є) - то що введемо додатковий податок імені дюрабачі який підніме ціну цього товару який дюрабачі потім оплатить? Де тут додаткові кошти ?
  Дюрі-бачі написав:3. Гроші які вона позичила чи отримала від інших держав.
ИМХО за рахунок 2 і 3 пунктів і потрібно жити восновному.
А з цим взагалі прикол
Поясніть -а чого це ви цей геніальний постулат не виконали заради власного збагачення?
Банки -є
Кредити - дають...
Йдіть-беріть і живіть за рахунок кредитів...
от тільки якщо виявиться що ваші діти живуть гірше тому що розплачуються за ваше красиве життя - то не кажіть що вас ніхто не попереджав.

Оповідання про те що для Держав кредити якісь інші - залиште при собі....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лют, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:35

  GALeon написав:
Shaman написав:
  GALeon написав:гра - йдіть в суд, вона працює в обидві сторони. треба через суд доводити, що зобов'язані підключити - така собі забава :)
така гра у всьому - судись з банком, щоб віддали твої гроші, судись з СК, щоб виплатили належне, судись з ПФУ

https://m.youtube.com/watch?v=RktXyTMwvx4

Судова -- це краєугольний камень.
Бо саме в суді можна захистити свої права. І саме суд визначає вектори на практиці реалізації рішень.
А тепер згадуємо ПАПа після РГ і реформу судової системи, як зобов'язання.

За великим рахунком: законодавча та виконавча гілки можуть чудити, як схочуть, але судова виправить.
Звісно за умови, що першоджерело Конституція правильна.
А вона в Україні правильна...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:38

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:ЛАД, ти живешь в злиднях чи ні ? просте питання

От знайшов декларацію за 2023 р. свого біологічного батька і його другої дружини. так і виглядають типові злидні:
Його пенсія 42_130,
її пенсі 36_220
її зарплата (головний спеціаліст) 173_964
у власності квартира на 31 м2 і земельна ділянка в лісі площею 0.045 га за 20 км від міста.
і кредит з 2008 року, по якому ще треба виплатити 54_565 грн, і за рік виплачено 11_480+1_850 грн

Це ще не злидні благодаря её зарплате.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:39

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Тепер пенсіонер задумається, чи квасити йому капусту на зиму, чи краще бананів заквасити? :)

Я не пенсионер, но я бы тоже задумался, стоит ли квасить капусту на зиму 16 февраля 😁


вам, як і іншим відомим "форумчанам року" не личіть спілкуватись мовою загарбника,
не вірю що так важко перейти на державну (до того, що ви не пишете тут простирадла), а декілька речень легко подужаете, без образ
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Вернемся до наших пенсіонерів.
там 4 тис грн теж не тільки лиш в усіх.
Десь четверта частина пенсіонерів а це близько 2млн отримують пенсію отримують мінімальну пенсію -3тисячі грн.
Низька пенсія наших пенсіонерів частково скомпенсована відсутністю комунальних платежів ( для США/Європи це від 200 доларів і вище-які тамтешні пенсіонери платять) дотаційним комунальним транспортом (різниця від 1 долара поїздка) і практично відсутнім податком на житло(нерухомість)....
тому
Я далекий від того що пенсіонерам жити легко -але точно впевнений що 20% найбідніших- пенсіонерів США/Європи - живуть точно не краще від тих пенсіонерів хто у нас отримує 3000 грн
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:40

  Faceless написав:
Hotab написав:В квіти не заходжу, руки сильні, сам все, сам :lol:

Букет позавчора 978 грн. Десь 23 дол. Ну, не поїсти пару днів

Из расчёта пенсии так минимум неделю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 16:44

  Успіх написав:
  detroytred написав:влітку
Влітку будемо спостерігати, хто кого переможе в ціні: банани, чи помідори?))

Цікаво, чи хтось пам'ятає/зафіксував ціну помідорів минулого липня-серпня, коли їх "сезон" ?


дешевих томатів у липні не було-40-45грн мін перший сорт
другий 20-30грн, коли почалися осінні томати на прикінці серпня -"сливка"-бачив по 12 один день, наступний 15грн і далі вгору 20-25,

чому так? тому що зі свого городу навіть бабуся продасть 2-3кг по 50грн (тому що меньше собівартості), решта на ринку "перекупщикі з оптового, Привоз", а порахуйте базарний збір 100грн на день і ціну бегзину з Привозу(300грн), тому якщо там купив по 25 то продаєш по 50, іншакше бізнес в мінус
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 16 лют, 2025 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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