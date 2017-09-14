Ех людоньки, людоньки... Позажирались ви всі. Не цінуєте 140$
ждав Вас бо ми правда позажирась. Підрахуєте бюджет песіонера на 3 тисячі грн в місяць? Грубими мазками. ) Допустим йому 72р. І норму кабаносів можно врізати.
Ех, по тонкому льодові ходите. Богів гнівите...
Та за три тисячі ціла невеличка родина прожила би взимку 1932-33рр, до свіжої трави. Якби мали змогу потратити ті 3тис. Жалюгідний грам золота? Якби купували не в падлючних “торгсінах”, а у наші зажерті часи...
yama написав:detroytred Свої думки треба вміти викладати. Саме цим освідченні , Ерудовані та інтелігентні люди і відрізняються, що вміють доносити чітко свої думки. А писати/говорити потік свідомості , незвязних слів і реплік - не повага до співрозмовника. За інтервью цього військового дякую, ознайомолюсь.
Справа в тому, що ніяких зобов'язань ніхто з тих авторів не має. Викладають свої думки, як хочуть. Зауваження до форми їх думок недоречні.
Кожна фраза в них розкладається.. Всі вони пов'язані. І вся думка має чітку структуру.
А те, що автор не напружується донести свою думку до інших, йде йому тільки в плюс. Значить точно не має такої мети -- пропаганди.
budivelnik написав:Доводи Держави що в неї відсутні гроші крім тих які вона зібрала в населення - нікого не цікавлять
Бо це нагла брехня. В держави ще є: 1. Гроші які вона надрукувала.
Я перепрошую а плитку якого кольору ви викладаєте в туалеті закарпатського вузу ? 1 Друк грошей - ПРЯМИЙ податок на населення.Чим більше надрукували -тим сильніше ОБЕСЦІНИЛИ вашу зарплату. Все ж просто - якщо виготовили 100 яблук і було 100 грн - то яблуко коштувало 1 грн Якщо додрукували ще 100 грн ... то яблуко просто стало коштувати 2 грн
Дюрі-бачі написав: 2. Гроші які вона отримала за продаж вирощеного на землі / викопаного із землі
А можна розширити цей маразм щоб всі змогли зрозуміти глибину ваших глибин.... Є селянин який вирощує.... При виконанні цієї роботи він отримує прибуток з якого сплачує податки.... А тепер звідки візьмуться додаткові кошти щоб Держава отримала? Це ввести на все що вирощується який додатковий податок імені дюробачі? Те саме й з копалинами Є шахтар , видобуває ресурс, після продажу якого виникає прибуток з якого сплачуються податки (до речі рентні платежі там також є) - то що введемо додатковий податок імені дюрабачі який підніме ціну цього товару який дюрабачі потім оплатить? Де тут додаткові кошти ?
Дюрі-бачі написав:3. Гроші які вона позичила чи отримала від інших держав. ИМХО за рахунок 2 і 3 пунктів і потрібно жити восновному.
А з цим взагалі прикол Поясніть -а чого це ви цей геніальний постулат не виконали заради власного збагачення? Банки -є Кредити - дають... Йдіть-беріть і живіть за рахунок кредитів... от тільки якщо виявиться що ваші діти живуть гірше тому що розплачуються за ваше красиве життя - то не кажіть що вас ніхто не попереджав.
Оповідання про те що для Держав кредити якісь інші - залиште при собі....
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 16 лют, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Судова -- це краєугольний камень. Бо саме в суді можна захистити свої права. І саме суд визначає вектори на практиці реалізації рішень. А тепер згадуємо ПАПа після РГ і реформу судової системи, як зобов'язання.
За великим рахунком: законодавча та виконавча гілки можуть чудити, як схочуть, але судова виправить. Звісно за умови, що першоджерело Конституція правильна. А вона в Україні правильна...
pesikot написав:ЛАД, ти живешь в злиднях чи ні ? просте питання
От знайшов декларацію за 2023 р. свого біологічного батька і його другої дружини. так і виглядають типові злидні: Його пенсія 42_130, її пенсі 36_220 її зарплата (головний спеціаліст) 173_964 у власності квартира на 31 м2 і земельна ділянка в лісі площею 0.045 га за 20 км від міста. і кредит з 2008 року, по якому ще треба виплатити 54_565 грн, і за рік виплачено 11_480+1_850 грн
Успіх написав:Тепер пенсіонер задумається, чи квасити йому капусту на зиму, чи краще бананів заквасити?
Я не пенсионер, но я бы тоже задумался, стоит ли квасить капусту на зиму 16 февраля 😁
вам, як і іншим відомим "форумчанам року" не личіть спілкуватись мовою загарбника, не вірю що так важко перейти на державну (до того, що ви не пишете тут простирадла), а декілька речень легко подужаете, без образ
Banderlog написав:Вернемся до наших пенсіонерів. там 4 тис грн теж не тільки лиш в усіх. Десь четверта частина пенсіонерів а це близько 2млн отримують пенсію отримують мінімальну пенсію -3тисячі грн.
Низька пенсія наших пенсіонерів частково скомпенсована відсутністю комунальних платежів ( для США/Європи це від 200 доларів і вище-які тамтешні пенсіонери платять) дотаційним комунальним транспортом (різниця від 1 долара поїздка) і практично відсутнім податком на житло(нерухомість).... тому Я далекий від того що пенсіонерам жити легко -але точно впевнений що 20% найбідніших- пенсіонерів США/Європи - живуть точно не краще від тих пенсіонерів хто у нас отримує 3000 грн
Влітку будемо спостерігати, хто кого переможе в ціні: банани, чи помідори?))
Цікаво, чи хтось пам'ятає/зафіксував ціну помідорів минулого липня-серпня, коли їх "сезон" ?
дешевих томатів у липні не було-40-45грн мін перший сорт другий 20-30грн, коли почалися осінні томати на прикінці серпня -"сливка"-бачив по 12 один день, наступний 15грн і далі вгору 20-25,
чому так? тому що зі свого городу навіть бабуся продасть 2-3кг по 50грн (тому що меньше собівартості), решта на ринку "перекупщикі з оптового, Привоз", а порахуйте базарний збір 100грн на день і ціну бегзину з Привозу(300грн), тому якщо там купив по 25 то продаєш по 50, іншакше бізнес в мінус
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 16 лют, 2025 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:особисто у вас злидні? чи злидні у вашого кума, який не може найняти обслугу?
Особисто в мене не злидні виключно тому, що працюю не на Україну, як і кум. Поки працював на Україну - жив в злиднях... Ала навколо мільйони українців, які живуть в злиднях.
Це російські наративи. А ПФУ, на который вы ссылаетесь, - агент Кремля.
Можна позубоскалити - а можна спробувати докопатись до причини яка створила наслідок бідності Кум з Дюра-бачі на Україну не працюють... але їх БАТЬКИ від України гроші отримують... Можна довго розповідати що батьки заробили -але в нас батьки отримують те що відраховують їх діти Якщо діти ЗАСРАНЦІ тоді батьки засранців отримують те що відраховують НОРМАЛЬНІ діти ... правда при цьому виявляється що й батьки НОРМАЛЬНИХ дітей при цьому отримують в 2 рази менше ніж для їх дітей вирахувала Держава